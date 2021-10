Brugg-Windisch: Negativer Test reicht nicht für die Bibliothek

Brugg-Windisch Negatives Testergebnis reicht nicht für den Zutritt zur Bibliothek der Fachhochschule An der Fachhochschule Nordwestschweiz gilt seit Montag, 18. Oktober, die Zertifikatspflicht, die von einigen Studierenden und Mitarbeitenden kritisiert wird. Die AZ hat sich nun vor Ort umgesehen und Beobachtungen gemacht, die Fragen aufwerfen. Claudia Meier Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Ob man in Brugg-Windisch sofort kontrolliert wird, wenn man den Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) betritt, scheint Zufall zu sein. Morgens um 8 Uhr laufen Studierende und Mitarbeitende in Scharen ins Schulgebäude.

Die wenigsten tragen eine Maske, wie eine Beobachtung zeigt, obwohl man das in den öffentlich zugänglichen Bereichen der FHNW (inklusive Unterrichtsräume) tun müsste. Viele desinfizieren sich aber nach dem Betreten des Gebäudes die Hände.

Umgekehrt kann es vorkommen, dass Gäste auf dem Weg zu einer zertifikatspflichtigen Veranstaltung im Campussaal vom Sicherheitsdienst aufgefordert werden, für die wenigen Meter in den FHNW-Räumlichkeiten eine Schutzmaske zu tragen.

Dreimal pro Woche werden kostenlose Tests angeboten

Schon vor der Einführung der Zertifikatspflicht wurden an der FHNW kritische Stimmen laut. Ein knapp 40-jähriger Institutsleiter nahm bereits die Ankündigung zum Anlass, seine Stelle auf Ende Januar zu kündigen und in die Privatwirtschaft zu wechseln. Studierende haben rund 380 Unterschriften gesammelt, um sich gegen die Verschärfung der Schutzmassnahmen zu wehren. FHNW-Sprecher Dominik Lehmann hält allerdings fest:

«An der FHNW gibt es eine grosse Mehrheit von Studierenden, welche die Zertifikatspflicht unterstützt.»

Viele möchten ihr Studium oder ihre Weiterbildung unbedingt wieder vor Ort aufnehmen. Die Kontrolle der Zertifikate sei an allen Stand­orten gut angelaufen.

Das Hauptziel beim Verfassen des aktuell gültigen Schutzkonzepts sei gewesen, «grundsätzlich wieder möglichst vielen Studierenden die Teilnahme am Präsenzunterricht in einem sicheren Umfeld zu ermöglichen», so Dominik Lehmann.

Studierende und Mitarbeitende, die kein gültiges Covid-19-Zertifikat haben, können an drei Vormittagen pro Woche vor Ort kostenlos einen PCR-Test machen lassen. In Brugg-Windisch wurden laut Lehmann am Montag 150 und am Mittwoch 100 Speichelproben vorgenommen.

Wer ein offizielles Zertifikat will, muss den Test selber bezahlen

Das Testergebnis wird den Betroffenen am Abend per SMS mitgeteilt. Ist eine Speichelprobe positiv, müssen alle Personen des Pools zu einem Einzeltest. Weil die FHNW selber keine Testresultate erfährt, kann Lehmann nicht sagen, wie viele Tests bisher positiv ausfielen.

Die Mediothek und Bibliothek der FHNW in Brugg-Windisch bietet viel Platz und zahlreiche ruhige Arbeitsplätze.

Wichtig zu wissen ist, dass man mit diesen internen PCR-Tests kein offizielles Covid-Zertifikat erhält, sondern nur den Zutritt zu allen FHNW-Räumlichkeiten. «Die Mensen und die Bibliotheken sind hiervon ausgenommen, da für diese Bereiche die Zertifikatspflicht gemäss Bundesvorgaben gilt», fügt der FHNW-Sprecher an.

Will heissen: Wer ein negatives Testergebnis braucht, um in die Bibliothek, Mensa oder in der Freizeit in einen Club zu gehen, muss den Test selber bezahlen.

Der Sicherheitsdienst macht «systematische Stichproben»

Ein Student von der «IG FHNW zertifikatsfrei» erzählt, dass sich die kostenlose Testmöglichkeit mit seinem Teilzeitjob überschneidet. Damit er als Ungeimpfter am Montag zum Unterricht zugelassen würde, müsste er am Freitagmorgen, wenn er normalerweise arbeitet, zum kostenlosen Test antraben. Er würde es daher begrüssen, wenn die FHNW jeden Tag Tests anböte und die Dozierenden auch wieder online unterrichteten.

Das Angebot der kostenlosen PCR-Tests ist laut Dominik Lehmann für die FHNW mit «einem erheblichen Aufwand und Zusatzkosten» verbunden. Ein tägliches Angebot sei für die FHNW aus Ressourcengründen deshalb nicht möglich. Wie lange die kostenlosen FHNW-Tests noch angeboten werden, kann der Sprecher nicht sagen. Das hänge von verschiedenen Rahmenbedingungen ab.

Gefragt nach den Aufgaben des externen Sicherheitsdienstes, sagt Dominik Lehmann: «Er nimmt, im Rahmen der Kontrolle der Zertifikatspflicht, an allen Standorten der FHNW bei den Gebäudeeingängen und in den Gebäuden bis auf weiteres systematisch Stichproben vor.»

Wenn im Unterricht alle einen gültigen Nachweis haben, kann mit dem Einverständnis aller Teilnehmenden auf das Tragen der Schutzmaske verzichtet werden.