Brugg-Windisch: Macht der Campussaal nun dem Kino Konkurrenz?

Brugg-Windisch Macht der Campussaal jetzt dem Kino Konkurrenz? Die Saal-Betreiber lancieren am 4. Juni die erste Movie-Night neben dem Bahnhof Brugg. Geschäftsführerin Kathrin Kalt, was mit dem «aussergewöhnlich Setting» erreicht werden soll. Claudia Meier 27.05.2022, 05.00 Uhr

Der Campussaal Brugg-Windisch wurde im Oktober 2013 eröffnet. Michael Hunziker

Die amüsante Geschichte des Botschaftsmitarbeiters Stefan Balsiger, der einen US-Senator bei seiner Mission auf Kuba betreut, bildet den Hauptstoff für die erste Campussaal Movie-Night am 4. Juni in Brugg-Windisch. Mit «Ernstfall in Havanna», in dem Viktor Giacobbo und Mike Müller die Hauptrollen spielen, wird am Samstag vor Pfingsten ein Schweizer Filmklassiker auf der Leinwand gezeigt. In der Pause steht ein Interview mit einem besonderem Gast auf dem Programm.

Kathrin Kalt ist Geschäftsführerin von Campussaal Kultur + Kongresse.. Alex Spichale

Warum macht der Campussaal jetzt auf Kino? «Eine berechtigte Frage», so Geschäftsführerin Kathin Kalt. Der Campussaal mache jedoch nicht auf Kino, sondern explizit auf Movie-Night. Der Unterschied liege darin, «dass wir keinen aktuellen Kinofilm zeigen, sondern einen grossartigen Filmklassiker». Ein Werk mit Drehbuch und Regie der Aargauer Filmregisseurin Sabine Boss. Mit dieser Movie-Night-Premiere wollen die Campussaal-Betreiber testen, ob das Format bei der Bevölkerung Anklang findet. Falls dem so ist, wird laut Kathrin Kalt versucht, weitere Movie-Nights folgen zu lassen. Sie fügt an:

«Falls wir damit keine Anhänger finden, wird es bei der einmaligen Durchführung bleiben.»

Es geht also auch darum, mit den Eigenveranstaltungen das Bedürfnis der Bevölkerung zu eruieren.

Mit 140 Leuten ist die Vorstellung ausverkauft

Zu den sogenannten Eigenveranstaltungen zählten in der Vergangenheit das Campussaal Varieté und die Kulturnacht. Letztere wird es auch nächstes Jahr wieder geben. Zur bevorstehenden Movie-Night erklärt Kathrin Kalt:

«Diese Eigenveranstaltung des Campussaals hat zum Ziel, der Bevölkerung von Brugg-Windisch und Umgebung die Möglichkeit zu bieten, den Campussaal noch besser kennenzulernen.»

Denn nicht alle hätten die Gelegenheit, regelmässig an Veranstaltungen und Kongressen im Campussaal teilzunehmen.

Die Movie-Night zum – «mehr symbolischen» – Eintrittspreis von 5 Franken pro Person böte Gelegenheit, den Saal in einem aussergewöhnlich Setting zu geniessen. Aussergewöhnlich wird etwa die Sitzanordnung sein: loungeartig angeordnete Bistro-Tische mit Stühlen im lockeren Halbrund. Kalt sagt:

«Auch während der Vorstellung hat man sein Getränk vor sich am Tisch oder knabbert an Popcorn.»

Geplant sind 80 Plätze mit der lockeren Bestuhlung und 60 auf den Seiten. Will heissen: Bei 140 Personen ist die Vorstellung ausverkauft. Wer auf Nummer sicher gehen will, reserviert über die Campussaal-Website einen Platz. Bezahlt wird dann an der Abendkasse vor Ort.

Movie-Night könnte jedes Jahr stattfinden

Der symbolische Eintrittspreis beinhaltet laut der Geschäftsführerin auch das Popcorn, das auf Tischen verteilt wird. Ebenfalls sei ein Welcome-Cüpli oder nach Wunsch ein alkoholfreies Getränk im Preis inbegriffen. «Alle weiteren Getränke und Snacks können die Gäste an der Bar erwerben», fügt Kathrin Kalt an.

Findet die Movie-Night Anklang, soll sie jährlich stattfinden. Dann wohl eher im Frühjahr, was aber dieses Jahr (anfangs Februar) coronabedingt nicht möglich war.