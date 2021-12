Brugg-Windisch: Teleskop der FHNW beobachtet die Sonne bald näher

Brugg-Windisch «Im Weltraum besteht stets eine bestimmte Unsicherheit»: Röntgenteleskop STIX beweist sich und fliegt bald noch näher zur Sonne Das Instrument der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch ist eines von zehn auf der Raumsonde Solar Orbiter. STIX-Projektleiter Säm Krucker berichtet vom schönsten Moment und der grössten Herausforderung. Carla Honold Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Die Eruptionen auf der Sonne finden unregelmässig statt. zvg/NASA

Mehr als eineinhalb Jahre sind vergangen seit dem Aufbruch des Röntgenteleskops STIX, das sich mit neun weiteren Instrumenten auf der Solar-Orbiter-Raumsonde der Europäischen Weltraumagentur (ESA) befindet.

Nach dem Take-off in Richtung Sonne im Februar 2020, wurde das STIX, das an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch entwickelt wurde, im Mai 2020 erfolgreich in Betrieb genommen. Das Teleskop nimmt Bilder und Spektren von Sonneneruptionen im Röntgenlicht auf und trägt so zur Mission bei, die den Einfluss der Sonne auf ihre Umgebung erforscht.

Die erste grössere Beobachtungsphase hat die ESA auf November dieses Jahres angesetzt. STIX-Projektleiter und Dozent an der FHNW Säm Krucker erklärt:

«Das heisst, dass es jetzt offiziell so richtig losgeht.»

Bei allen Instrumenten, einschliesslich des STIX – die Abkürzung steht für Spectrometer/Telescope for imaging X-rays –, funktioniere bisher alles recht gut. Das ist bei einem solchen Projekt längst nicht garantiert, weiss Krucker. «Im Weltraum besteht stets eine bestimmte Unsicherheit», erklärt er. Das sei trotz der unzähligen Tests und langwierigen Vorbereitungen – seit 2010 läuft die Arbeit am STIX – der Fall.

Im Oktober beobachtete das STIX die erste starke Eruption

«In diesem Jahr war das STIX praktisch die ganze Zeit eingeschaltet und konnte Daten aufzeichnen», erklärt Projektleiter Krucker begeistert zum aktuellen Stand der Mission. Der Astrophysiker berichtet von zahlreichen Gelegenheiten, an denen die Telemetrie – die Menge an Daten, die pro Zeiteinheit an die Erde geschickt wird – erhöht werden konnte.

Das ist für das Projekt besonders wichtig, sagt Krucker, denn die Eruptionen auf der Sonne sind unregelmässig. «Wenn wir nur kleine Fenster zur Beobachtung haben, dann ist die Chance gross, das Beste zu verpassen.»

Säm Krucker begleitet das Röntgenstrahl-Instrument seit 2010. zvg (Jan Hellman)

Die lange Aufzeichnungsdauer zahlte sich aus. Am 28. Oktober 2021 konnte das STIX eine erste Eruption der X-Klasse – welche besonders starke Ausbrüche umfasst – beobachten. Krucker weiss:

«Die entstandenen Bilder stellten für die wissenschaftliche Gemeinschaft den Beweis dar, dass das Teleskop tatsächlich funktioniert.»

Auch für den Projektleiter selbst hat das Ereignis aufgezeigt, was durch den Einsatz des STIX möglich wird. «Die Datenanalyse dieser Eruption war einer der schönsten Momente bisher.» Die Erleichterung sei ebenfalls gross gewesen. «Wenn man, wie ich, zehn Jahre in ein Projekt investiert, besteht ein gewisser Druck, dass es auch funktioniert», gesteht der FHNW-Dozent, der auch an der University of California at Berkeley in den USA forscht.

STIX-Aufnahme vom Kern der Sonneneruption am 28. Oktober 2021: Die roten Konturen symbolisieren geheiztes Gas mit einer Temperatur von 20 Million Grad Celsius, und die blauen Konturen zeigen, wo beschleunigte Teilchen auf die Sonnenoberfläche aufschlagen und dadurch Emissionen von UV-Licht kreieren (schwarz). zvg

Wöchentlich werden dem STIX Befehle geschickt

Neben der Analyse der Daten und Bilder, welche das STIX zur Erde sendet, ist das Team um Säm Krucker mit dem Unterhalt des Instruments beschäftigt. Wöchentlich senden die Forscher gemäss dem Astrophysiker via ESA Befehle für das Teleskop ins All.

«Wir machen auch Updates der Software und flicken kleinere Probleme», erklärt der Projektleiter weiter. Dafür würden die Neuerungen im Programm der STIX-Software jeweils am Modell am Paul-Scherrer-Institut in Villigen getestet und weiter an die ESA gesendet. «Oftmals sind es ganz triviale Probleme, die wir beheben müssen», so Krucker. Im Juni dieses Jahres sowie vergangene Woche hätte eine Softwareverbesserung unter Mithilfe der Ateleris GmbH am Technopark Aargau in Brugg stattgefunden.

Die Raumsonde Solar Orbiter enthält zehn verschiedene Instrumente. ESA/ATG Medialab/Pa

Auf die Frage nach der grössten Herausforderung, die er bisher erlebte, antwortet Krucker:

«Definitiv die hohe Anzahl Schnittstellen im Projekt und die Koordination aller Beteiligten.»

Allein das STIX-Team besteht aus 15 Personen – davon sind acht an der FHNW. «Hinzu kommen die bis zu 20-köpfigen Kernteams der anderen neun Instrumente.» Dazu gesellen sich gemäss Krucker die Interessen verschiedener Firmen, wie die Airbus, die die Sonde baute, und Organisationen, wie die ESA. Bei so vielen Beteiligten komme es aber auch mal zu Reibungen. «Das macht die Arbeit schwieriger, ist aber eine gute Erfahrung.»

Zum ersten Mal sollen die Pole der Sonne abgebildet werden

Das nächste Highlight stellt Säm Krucker für März 2022 in Aussicht. Dann befinde sich der Solar Orbiter auf seiner Umlaufbahn so nahe wie noch nie zur Sonne. Bis zu einem Drittel der Erde-Sonne-Distanz werde sich die Sonde dem Stern nähern. «Dort lassen sich die Eruptionen noch besser beobachten», prognostiziert der STIX-Projektleiter. Gespannt ist Krucker auch, weil zu diesem Zeitpunkt erstmals ausserhalb eines Probelaufs alle zehn Instrumente auf einmal eingeschaltet werden.

Im Oktober konnte die Solar-Orbiter-Raumsonde eine Eruption der X-Klasse beobachten. Video: Youtube-Kanal NASA Goddard

Bis 2025 läuft die Solar-Orbiter-Mission noch, berichtet Krucker. Danach solle sie in einer Extended Mission bis 2029 weitergeführt werden. «In den späteren Jahren will man die Polargebiete der Sonne beobachten», so der Forscher.

Die Pole der Sonne habe man noch nie richtig sehen können, da in der Ebene der Sonne und der Planeten immer von der Seite auf den Himmelskörper geschaut wird. Durch mehrmaliges Vorbeifliegen in der Nähe der Venus kann sie sich die Sonde laut Krucker in sogenannten Swing-by-Manöver aus dieser Ebene rauskatapultieren und erstmals Bilder der Polargebiete machen.

