Brugg: Warum Simon Meier die Leitung des Pastoralraums aufgibt

Brugg/Windisch «Ich habe die Begegnungen vermisst»: Warum Simon Meier die Leitung des Pastoralraums aufgibt Im Herbst 2013 begann der 52-Jährige als Gemeindeleiter der katholischen Pfarrei Brugg. Nun gibt er alle Ämter in der Region ab. Ein Rückblick auf erfolgreiche Projekte, aber auch Herausforderungen.

Bei der ersten Begegnung mit der AZ vor acht Jahren nannte er sich einen «verspäteten Theologen». Damals bezog Simon Meier gerade mit seiner Frau und seinen drei Kindern das Pfarrhaus an der Bahnhofstrasse. Inzwischen hat sich für den ehemaligen Primarschullehrer einiges geändert.

Der 52-Jährige übernahm neben der Gemeindeleitung der Pfarrei Brugg ein Jahr später auch die in Windisch und war massgeblich bei der Errichtung des Pastoralraums Region Brugg-Windisch beteiligt – dessen gut 30 Mitarbeitende er bis heute führt.

Es sind aber nicht die Leitungsaufgaben, die Meier sofort nennt, wenn man ihn nach den prägendsten Erinnerungen dieser Zeit fragt:

«Am meisten bleiben werden mir wohl die dichten Momente – wie Beerdigungen oder Taufen –, die man mit Menschen teilt.»

Vor einiger Zeit begleitete der Seelsorger etwa einen Mann im Hospiz Aargau auf seinem letzten Weg. In solchen Situationen arbeitet Meier ganz im Augenblick, unterstützt beim Loslassen. Meist sei er nach der Beisetzung noch in Kontakt mit den Angehörigen: «Man hat danach immer eine bleibende Verbindung.»

Für die Seelsorge – gerade die Seniorenseelsorge – hätte der gebürtige Fricktaler gerne mehr Zeit gehabt. Dies ist einer der Gründe, warum er die Leitung des Pastoralraums nun per Ende Juli abgibt.

Zwischen drei Orten liess ihm das Bistum Basel die Wahl

Als Simon Meier Ende 2013 im Prophetenstädtchen anfing, war dies seine dritte Stelle als Seelsorger. Unter anderem war er zuvor Pfarreiseelsorger und Co-Gemeindeleiter in Baar gewesen. In Brugg und Windisch führt er Personal, behandelt Themen wie Freiwilligenarbeit und kümmert sich um die strategische Ausrichtung des Pastoralraums.

Bis heute sieht sich Meier aber primär als Theologe und findet rückblickend:

«Die Seelsorge ist für mich zu kurz gekommen. Ich habe die vielfältigen Begegnungen mit Menschen vermisst.»

Er habe ausserdem den Eindruck, dass jetzt in seinem Alter rund um die Fünfzig ein guter Moment sei, nochmals einen Berufswechsel in Angriff zu nehmen. Ab September wird er deshalb in Muri als Spital- und Heimseelsorger starten.

Aber warum zog es Meier vor acht Jahren überhaupt in die Region? «Bei überregionalen Dekantstreffen durfte ich das interessante Team von Brugg bereits kennen lernen. Als mich das Bistum Basel dann zwischen drei Orten für die nächste Stelle aussuchen liess, war die Entscheidung leicht.»

Seine ersten Eindrücke hätten ihn nicht getäuscht: «Ich konnte hier mit positiven, dynamischen und aufgestellten Menschen zusammenarbeiten.» Sicher werde er die Gespräche mit dem Team des Pastoralraums und den vielen Freiwilligen, ohne deren Einsatz es nicht gehen würde, stark vermissen.

Meier initiierte die ökumenische Männerarbeit

Das Thema Gemeinschaft ist für Simon Meier spürbar wichtig. Für den Menschen da zu sein, mache für ihn eine Religion aus:

«Gelebte Religion bedeutet für alle – auch Leute, die am Rand der Gesellschaft stehen – eine offene Tür zu haben.»

Kein Wunder lag dem studierten Theologen in den letzten Jahren unter anderem die Ökumene - die Beziehungen zwischen christlichen Kirchen, kirchlichen Institutionen und Gruppierungen verschiedener Konfessionen, wie es kath.ch formuliert – besonders am Herzen.

Beispielsweise setzte er sich ab Sommer 2015 für gemeinsame Feldgottesdienste der katholischen und reformierten Gemeinde aus der Region bei der Linner Linde ein. «Es waren eine Art Wandergottesdienste. Für mich ein Moment, in dem ich wusste, hier bin ich an einem guten Ort.»

Gemeinsam mit dem reformierten Pfarrer Rolf Zaugg rief er zudem die ökumenische Männerarbeit ins Leben. Meier erklärt: «Bei den Treffen sprechen wir über Literatur, aber auch über Lebensfragen. Quasi über Gott und die Welt.» Er vermisse teilweise die Präsenz der Männer in der Kirche, die vielleicht weniger bei einem Gottesdienst anzutreffen seien:

«Die katholische Kirche ist vor allem eine frauengetragene Gemeinschaft.»

Umso mehr sieht Meier die in der Institution klar eingegrenzte Rolle der Frau kritisch. Er stellt klar: «So, wie Rom ihre Aufgaben definiert, spiegelt sie nicht die Realität der Kirche, wie sie heute bei uns überhaupt existieren kann.»

Die Errichtung des Pastoralraums war die grösste Herausforderung



Neben seiner Beteiligung an drei Baukommissionen und Projekten wie der Schaffung der offenen kirchlichen Jugendarbeit oder der Einführung des Umweltmanagementsystems «Grüner Güggel» nennt Simon Meier ganz klar eine Aufgabe als die grösste der letzten Jahre: die Errichtung des Pastoralraums Region Brugg-Windisch.

Die unterschiedlichen Kirchenzentren zusammenzuführen, sei eine Herausforderung gewesen:

«Es ging darum, einen Spagat zu machen, zwischen den verschiedenen Auffassungen, wie Kirche sein soll.»

Diese weisen eine grosse Heterogenität auf. Mit gewissen Wertvorstellungen von Einzelpersonen konnte auch der 52-Jährige sich nicht mehr identifizieren, etwa bezüglich veralteter Rollenbilder. Meier sagt: «Da hört für mich die Vorstellung einer gemeinsam gestalteten und getragenen Kirche auf.»

Den Seelsorger beschäftigt haben ebenfalls die häufigen Wechsel der Leitenden Priester. Zwischen 2012 und 2019 wurden dem einheimischen Personal vom Bistum Basel fünf verschiedene mitarbeitende Priester – alle aus Nigeria – zur Seite gestellt.

Meier erklärt: «Es ist herausfordernd, trotz Kulturunterschied zusammenzufinden und auf eine gemeinsame Vorstellung der kirchlichen Präsenz in der Region zu kommen.» Aber jeder der Priester habe eine sehr grosse Herzlichkeit mitgebracht. Zudem wusste der Pastoralraumleiter, dass der Aufenthalt in Brugg für die nigerianischen Priester nicht von Dauer sein würde. «Bei uns erhalten sie eine Einführung im Bistum Basel und fassen erstmals Fuss. Anschliessend werden sie in andere Kirchgemeinden versetzt.»

Für die Auszeit bis September gibt es schon Pläne

Dass Simon Meier seine Stelle in der Region aufgeben wird, kündigte er bereits vor einem Jahr an. Er habe sich mit dem Bistum getroffen und Gespräche über seine Wünsche und Vorstellungen geführt. Etwa zeitgleich zog der Brugger mit seiner Familie in ein Eigenheim in der Nähe um. Das Pfarrhaus Brugg wird heute als Büroräumlichkeiten für die Jugendarbeit und den Fachbereich Soziales genutzt.

Auf die Aufgabe als Spital- und Heimseelsorger in Muri freut sich Meier schon sehr. Dort dürfe er «gut ausgetretene Fussstapfen» übernehmen.

Als zusätzliche Vorbereitung absolviert der 52-Jährige momentan eine Weiterbildung in der lösungsorientierten Seelsorge:

«Viele Menschen lassen sich fallen, wenn sie ins Pflegeheim kommen und hier rundum umsorgt werden. Dann lassen die Lebenskräfte oft schnell nach.»

Dem könnte man entgegenwirken, wenn eigene Ressourcen mobilisiert würden.

Bis Ende Monat übergibt Simon Meier sein Amt beim Pastoralraum Region Brugg-Windisch, dann wird er das Büro im Juli räumen. Für Meier bedeutet das noch etwas Zeit bis zum Start in Muri. Es sei das erste Mal in all den Jahren, dass er nicht direkt die neue Stelle übernehme, freut sich der 52-Jährige.

Diese seltene Gelegenheit nutzt der Brugger für einen Familienurlaub. «Unser ältestes Kind ist volljährig geworden und da wollen wir nochmals gemeinsam verreisen.» Dafür geht es auf einen Segelausflug an die Ostsee, einen lang gehegten Wunsch des Ehepaars Meier. Und vielleicht bestehe danach der Wunsch, auf schweizerischen Gewässern das Segeln zu vertiefen.