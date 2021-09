Brugg-Windisch Grosse Ehre: Centurion Tower erhält renommierte Architekturauszeichnung Das Hochhaus im Herzen von Brugg-Windisch erhält den «Best Architects Award». Architekt Beat Schneider vom verantwortlichen Architekturbüro Schneider & Schneider aus Aarau sagt, was diese Auszeichnung bedeutet und wie gefeiert wird. Michael Hunziker 18.09.2021, 05.00 Uhr

Im Centurion Tower beim Fachhochschul-Campus und Bahnhof sind ein Hotel sowie Miet- und Eigentumswohnungen untergebracht. Sandra Ardizzone (22. Februar 2021)

Welch eine Ehre: Der Centurion Tower, das höchste Gebäude im Zentrum von Brugg und Windisch, ist mit dem renommierten «Best Architects Award» ausgezeichnet worden.

Gross ist die Freude beim verantwortlichen Architekturbüro Schneider & Schneider aus Aarau. Denn die Auszeichnung gelte als Gütesiegel für herausragende architektonische Leistung, sei Gradmesser der architektonischen Entwicklung im aktuellen Topsegment, stellt Architekt Beat Schneider fest und ergänzt:

«Wir freuen uns, dabei sein zu dürfen.»

Ins Leben gerufen wurde der «Best Architects Award» 2006. Mit über 400 Einreichungen ist diesmal eine der höchsten ­Teilnehmerzahlen seit Bestehen ­erreicht worden. Dabei habe die hohe Qualität der eingereichten Projekte die Auswahl zu einer grossen Herausforderung ­gemacht für die diesjährige ­Experten-Jury, so Tobias Schwarzer, Initiator des «Best Architects Award». «Detailgenauigkeit, eine konsequente Umsetzung des architektonischen Konzepts und eine sensible Auseinandersetzung mit dem Umfeld zeichnen viele dieser Arbeiten aus.»

Gebäude integriert sich wie selbstverständlich

Das Hochhaus im Herzen von Brugg-Windisch unmittelbar neben dem Fachhochschul-Campus und dem Bahnhof Brugg integriere sich durch die klare Volumetrie wie selbstverständlich in die städtebauliche Struktur des neuen Quartiers «Vision Mitte», heisst es im Beschrieb. Im städtebaulichen Gefüge funktioniere das Gebäude als Gelenk und Landmark zugleich. Die tektonische Gliederung der Fassade werde durch die Verwendung verschiedener Materialien unterstrichen.

Der Centurion Tower, der in der Kategorie «Wohnungsbauten» eingereicht wurde, beinhaltet von Kurzzeitwohnen bis Langzeitwohnen viele adäquate Antworten auf das Wohnen, führt Architekt Beat Schneider aus. Das 14-geschossige Gebäude verfügt über ein Hotel, 116 Mietwohnungen mit 1,5 bis 3,5 Zimmern sowie – ab dem 11. Stockwerk – 32 Eigentumswohnungen.

Ausgezeichnet worden sind übrigens gleich zwei Projekte des Aarauer Architekturbüros, neben dem Centurion Tower auch – in der Kategorie «Sonstige Bauten» – das Laborgebäude der Universität Bern. «Beide Gebäude finden ihre bauliche Entsprechung in je einem grossen, mehrgeschossigen Baukörper mit hochwertigem, feingliedrigem und zeitlosem Gesamtausdruck», hält Schneider fest.

Begonnen hatte der Bau im November 2017

Bei der Projekteingabe bei einem Award bestehe jedes Mal die Hoffnung, eine Auszeichnung zu erhalten, fügt der Architekt an. Entsprechend gut sei die Stimmung, wenn es dann so komme. «Wir versammeln uns mit allen Mitarbeitern im Büro und stossen auf die Auszeichnung an», antwortet er auf die Frage, wie beim Preisträger gefeiert wird. Schön zu erfahren sei immer wieder auch, wie sich alle am Bau Beteiligten wie Investoren, Bauherrschaft, Mitplanende und Mitarbeitende über ihren Beitrag am Gesamtwerk freuen.

Begonnen hatten die Arbeiten am Centurion Tower – nach einer langjährigen Planungsphase – im November 2017. Der Bezug der Eigentumswohnungen erfolgte ab Ende 2020, derjenige der Mietwohnungen ab diesem Jahr.