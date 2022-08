Fussball-WM 22: Wo in Brugg ein Public Viewing zur Debatte steht

Brugg-Windisch Fussball: Wo im November/Dezember das WM-Fieber steigt und gejubelt wird Diesmal findet die Weltmeisterschaft im Winter statt: Welche Orte in Brugg – nach der sommerlichen Durchführung auf dem Eisi-Parkhaus – für ein Public Viewing zur Debatte stehen. Claudia Meier 17.08.2022, 05.00 Uhr

Im Sommer 2018 war die WM-Arena Brugg auf dem Eisi ein willkommenes Publikumsmagnet für Fussballfans. Michael Hunziker (3. Juli 2018)

Für alle Fussballfans wird es ab dem 20. November kein Halten mehr geben. Dann beginnt im Golfstaat Katar die Fussball-Weltmeisterschaft und das Bangen, Jubeln und Weinen mit den favorisierten Mannschaften. Weil in Katar im Sommer extrem hohe Temperaturen herrschen, hat die Fifa bereits 2015 beschlossen, das weltumspannende Ereignis erstmalig im Winter auszutragen. Das Endspiel wird am vierten Advent, am 18. Dezember, stattfinden.

Auch wenn es momentan noch schwer vorstellbar ist, so wird das Brugger Public Viewing aufgrund der kalten Jahreszeit nicht auf dem Parkhaus Eisi veranstaltet werden können.

Public Viewing in der WM-Arena Brugg: Final zwischen Frankreich und Kroatien. Michael Hunziker

Zur Erinnerung: Im Sommer 2018 wurde dort ein 1500 Quadratmeter grosses Festgelände eingerichtet mit 500 Steh- und Sitzplätzen, wo alle 64 WM-Spiele live übertragen wurden. Die Arena war ausgestattet mit einem 5,5 Meter grossen MegaScreen, einem 1,4-Meter-HD-Screen sowie einer VIP-Lounge.

Campussaal-Betreiber klären Knackpunkte ab

Als Mitorganisator an vorderster Front dabei, war vor vier Jahren auch der Förderverein Events Brugg (FEB). Auf die Fragen, ob es dieses Jahr wieder ein Public Viewing gebe und wo dieses stattfinden werde, kann FEB- Vizepräsident Miro Barp noch nichts Definitives sagen. Erste Ideen wurden geprüft und Gespräche geführt. So etwa mit den Betreibern des Brugger Cinemas Excelsior.

Im Cinema Excelsior in Brugg ist im Gespräch für ein Public Viewing während der Fussball-Weltmeisterschaft. Michael Hunziker

In Kontakt zu den damaligen Verantwortlichen des Public Viewings auf dem Eisi stehen auch die Campussaal-Betreiber. Geschäftsführerin Kathrin Kalt berichtet:

«Von der technischen Seite her wäre so ein Public Viewing im Campussaal problemlos machbar.»

Abgeklärt würden derzeit noch mögliche Knackpunkte wie Details zu den Übertragungsrechten oder das Zuschauerinteresse. Denn für eine kostendeckende Durchführung müsste ein «kleiner Eintritt» verlangt werden. Unklar ist zudem, wie sich die Coronasituation im Winter präsentieren wird.

Im Winter wäre der Campussaal - hier 2019 beim Neujahrsempfang für Unternehmerinnen und Unternehmer - auch als Treffpunkt für Fussballfans geeignet. Michael Hunziker (8. Januar 2019)

Denkbar ist laut Kathrin Kalt auch, dass Firmen oder Private das Weihnachtsessen mit der Übertragung eines Fussballmatches verbinden. Sie ergänzt:

«Per se würde man in unseren Breitengraden nie ein Weihnachtsessen mit einem Fussballspiel in Verbindung bringen, weil diese beiden Veranstaltungsformen von der Emotionalität her ja komplett verschieden sind.»

«Besinnlich und stimmungsvoll bezaubernd» gegenüber «ungezügelt und ausser Rand und Band». Aber einen Versuch wäre es durchaus wert, so die Geschäftsführerin.

Torwand-Schiessen mit Christbaumkugeln

Mit ein bisschen Kreativität in der Umsetzung könnte dies, so Kathrin Kalt, «zu einer einzigartigen, wenn nicht sogar geschichtsträchtigen Kombination führen». Sie sehe Bilder von Leuten im rot-weissem Schweizer-Trikot und Samichlaus-Mütze beim Torwand-Schiessen mit Christbaumkugeln. Mit einem Schmunzeln fügt sie an:

«Das wär jedenfalls legendär.»

Kathrin Kalt ist Geschäftsleiterin vom Campussaal Brugg-Windisch. Alexander Wagner

Für den Zeitraum der Fussball-WM liegen für den Campussaal Brugg-Windisch schon einige Reservationen vor, die aber nicht explizit als Kombi-Veranstaltungen geplant sind. Dennoch ist am 2. Dezember vorgesehen, an der Eigenveranstaltung Campussaal Winter-Night das WM-Spiel Serbien gegen die Schweiz zu übertragen. Kalt hält fest:

«Ganz alle Spiele können wir nicht im Saal übertragen, da bei Reservationen der Saal nicht öffentlich zugänglich ist.»

Möglicherweise könnten aber Lösungen durch das Zumieten von Räumlichkeiten der Fachhochschule Nordwestschweiz gefunden werden. Die Abklärungen laufen weiter.