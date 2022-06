Neue Velounterführung am Bahnhof Brugg vorgesehen

Brugg-Windisch Entlastung für das «Mausloch»: Neue Veloquerung am Bahnhof vorgesehen Beim Gesamtverkehrskonzept Raum Brugg-Windisch beginnt die nächste Planungsphase. Die ersten Massnahmen für den Veloverkehr sowie die Vertiefungsarbeiten für die Zentrumsentlastung sind aufgegleist. Michael Hunziker 16.06.2022, 18.59 Uhr

Die Campuspassage, das sogenannte «Mausloch», soll künftig ausschliesslich dem Fussverkehr dienen. mhu

Wichtige Pflöcke werden eingeschlagen beim Gesamtverkehrskonzept Raum Brugg-Windisch: Die Behördendelegation hat an ihrer Sitzung das Vorgehen für die Planung definiert. Auch fanden Gespräche mit den Beteiligten statt. Mit der Interessengemeinschaft «Oasar – Oase, aber richtig» beispielsweise stand ein Austausch an unter der Leitung des Kantons, war an der Sitzung des Windischer Einwohnerrats zu erfahren am Mittwochabend.

In der kommenden Phase gilt das Augenmerk den Massnahmen für den Veloverkehr, ebenfalls angepackt werden die Vertiefungsarbeiten für die Zentrumsentlastung, hält das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt in einer Medienmitteilung fest.

Kein Einfluss auf Ausbau der Süssbachunterführung

Realisiert werden soll einerseits eine neue Velounterführung am Bahnhof Brugg. Diese verbindet die Industriestrasse mit der Aarauerstrasse. Anders gesagt: Die heutige Campuspassage, das sogenannte «Mausloch», würde künftig ausschliesslich dem Fussverkehr dienen. Als nächster Schritt folgen verschiedene Detailabklärungen.

Der genaue Standort, die Dimensionen sowie die Ausgestaltung seien abhängig von den unterschiedlichen Rahmenbedingungen, sagt auf Nachfrage Carlo Degelo, Leiter Abteilung Verkehr beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Erstellt werde die neue Veloquerung voraussichtlich in Richtung Süssbachunterführung in Zusammenarbeit zwischen Kanton, SBB sowie den beiden Standortgemeinden Brugg und Windisch.

Carlo Degelo ist Leiter Abteilung Verkehr beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Alex Spichale

Auf den Ausbau der Süssbachunterführung – diesen hiess der Regierungsrat Mitte Mai gut – habe die neue Veloquerung keinen Einfluss, sagt Degelo. Wichtig sei, im Zusammenhang mit den laufenden Planungen die Veloförderung anzupacken, eine gute Lösung zu finden für eine saubere Trennung von Fuss- und Veloverkehr, fasst er zusammen.

Andererseits umgesetzt werden soll eine Netzergänzung über die Spinnereibrücke in Windisch. Diese verbindet die beiden kantonalen Velorouten auf der Landstrasse in Gebenstorf und auf der Mühlemattstrasse in Windisch. Ob für die Spinnereibrücke eine Aufwertung erfolgt von einer Velo-Nebenverbindung zu einer Velo-Hauptverbindung – was Einfluss hat auf die finanzielle Unterstützung durch den Kanton – wird noch näher abgeklärt, antwortet Degelo auf die entsprechende Frage. Erfreulich sei, fügt er an, dass im Rahmen des Agglomerationsprogramms Aargau Ost eine sehr hohe Beteiligung des Bundes von 45% zu erwarten sei.

In einem regionalen Sachplan werden zusätzlich die kommunalen Velorouten behördenverbindlich festgelegt – und ergänzen somit das kantonale Veloroutennetz. Die Bearbeitung dieses regionalen Sachplans findet zusammen mit den Gemeinden Brugg, Windisch, Hausen und Gebenstorf statt.

Konzept für das Brugger Gebiet Aufeld-Aegerten

Bei der Zentrumsentlastung geprüft wird die Linienführung mit der Möglichkeit einer Tunnelverlängerung in Richtung Südwestumfahrung Brugg im Gebiet Klosterzelg/Reutenen. Erfolgen wird eine Abstimmung auf die Projekte «Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» sowie «Entwicklung Aufeld-Aegerten». Für ersteres haben die Einwohnerräte in Brugg und Windisch die Kredite bewilligt für eine Testplanung. Entstehen soll im Zentrum rund um den Bahnhof ein neues, lebendiges Quartier mit bis zu 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie 3000 Arbeitsplätzen.

Bei der Zentrumsentlastung geprüft wird die Linienführung mit der Möglichkeit einer Tunnelverlängerung in Richtung Südwestumfahrung Brugg. zvg

Wie bei der «Gebietsentwicklung Stadtraum Brugg Windisch» sollen auch auf der gegenüberliegenden, nördlichen Aareseite mit dem Projekt «Entwicklung Aufeld-Aegerten» die Grundlagen geschaffen werden für eine kommunale Partizipation: für die Bereiche Verkehr, Siedlung und Landschaft. Voraussichtlich diesen Herbst entscheidet der Einwohnerrat über die Beiträge an die Planung. Auf Basis der erarbeiteten Konzepte wird anschliessend in einer zweiten Etappe für das Gebiet Aufeld-Aegerten die Siedlungsentwicklung mit der Verkehrsinfrastruktur in einer Vorstudie festgelegt. Es könne auf diese Weise abgeklärt werden, ob Anpassungen beim Tunnelportal oder bei der Feinerschliessung nötig seien, führt Degelo aus.

Weniger Durchgangsverkehr im Zentrum ist das Ziel

Rückblick: Das Regionale Gesamtverkehrskonzept Ostaargau gehört zu einer verkehrlichen Gesamtlösung. Diese soll etappenweise umgesetzt werden zusammen mit der – bereits realisierten – Südwestumfahrung Brugg sowie dem Verkehrsmanagement Region Brugg. Ziel ist es, im stark wachsenden Gebiet das Zentrum Brugg-Windisch vom Durchgangsverkehr zu entlasten und das untere Aaretal besser an die Autobahn anzubinden. Geplant sind koordinierte Massnahmen sowohl für den motorisierten Individualverkehr als auch für den Fuss- und Veloverkehr sowie den öffentlichen Verkehr.

Das Zentrum – hier die Neumarkt-Kreuzung in Brugg – soll vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Alex Spichale

Anfang Mai des vergangenen Jahres hat der Grosse Rat für den Raum Brugg-Windisch wichtige Infrastrukturelemente im Richtplan auf die Stufe Festsetzung angehoben. Im Raum Baden und Umgebung dagegen blieben die grossen Infrastrukturen vorerst auf der Stufe Zwischenergebnis. Will heissen: Verschiedene Projekte aus dem Regionalen Gesamtverkehrskonzept Ostaargau sind unterschiedlich weit fortgeschritten.

Die Richtplananpassungen im Raum Brugg-Windisch bilden verbindliche Rahmenbedingungen für die weiteren Planungsschritte und sind gleichzeitig verbunden mit Aufträgen. Die Vertiefungsarbeiten begannen im letzten September.