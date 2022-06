Die Segelfluggruppe Birrfeld macht Werbung für ihr Hobby

Brugg-Windisch «Ein Pilot muss einen Plan haben»: Sie sind fasziniert vom lautlosen Gleiten zwischen Himmel und Erde Die Segelfluggruppe Birrfeld macht auf dem Fachhochschul-Campus Brugg-Windisch beste Werbung für ihren Sport. Es sei schwieriger geworden, neue Mitglieder zu finden. Michael Hunziker 09.06.2022, 18.02 Uhr

Ein aussergewöhnlicher Anblick auf dem Fachhochschul-Campus: Das moderne Segelflugzeug weckt das Interesse. mhu

Es ist ein wahrer Blickfang, das elegante, weisse Segelflugzeug, das auf dem Fachhochschul-Campus Brugg-Windisch steht. Mit diesem machen die Mitglieder der Segelfluggruppe Birrfeld – bestens gelaunt, aufmerksam und zuvorkommend – Werbung für ihren attraktiven Sport. Anwesend sind an diesem Donnerstag: Hans Berger, Alex Heinemann, Wolf Lobato und Raymond Marley.

Sie alle sind spürbar begeistert von ihrem Hobby, der Kombination von Freiheit, Natur und Technik, gepaart mit Kameradschaft. Es sei eine Faszination, sich zwischen Himmel und Erde in der Luft bewegen zu können, schwärmt Berger, der seit bald 50 Jahren fliegt. Auch sei es eine schöne Herausforderung, es seien verschiedenste Kenntnisse gefragt, was diese Freizeit­beschäftigung hoch interessant mache.

Flug bis zum Matterhorn ist möglich an guten Tagen

«Es ist das Management der Höhe», bestätigt Lobato. «Ein Pilot muss einen Plan haben.» Der Reiz sei das lautlose Gleiten über möglichst lange Strecken – ohne Motor wohlverstanden, fasst Heinemann zusammen. Gerade am Samstag, erzählt er, hätten sie in einem Doppelsitzer eine Strecke von rund 200 Kilometern bis zum Chasseral und wieder retour zurückgelegt. An einem guten Tag sei es sogar möglich, vom Birrfeld aus rund um das Matterhorn zu fliegen.

Heinemann ist 22 Jahre alt, hatte früh den Berufswunsch Pilot. Mit 16 Jahren konnte er – «noch vor dem Autofahren», sagt er mit einem Schmunzeln – bereits Segelfliegen. Auch ältere Jahrgänge könnten problemlos einsteigen, fügt sein Kollege Lobato an. Er sagt von sich, dass er zwei Segelfugkarrieren hat. Nach der ersten in jungen Jahren pausierte er berufshalber, stieg mit etwa 50 Jahren wieder ein und erneuerte sein Brevet.

Sie machen bestens gelaunt Werbung für ihr Hobby (von links): Alex Heinemann, Hans Berger, Wolf Lobato und Raymond Marley. mhu Blick auf die Instrumente. mhu Alex Heinemann nimmt Platz im Cockpit. mhu Der ausklappbare Hilfsmotor dient als «Heimkehrhilfe». mhu 18 Meter Spannweite hat die Schleicher ASG 29 mit Baujahr 2013. mhu

Für die Segelfluggruppe Birrfeld sei es in den letzten Jahren schwieriger geworden, neue Mitglieder zu finden, stellen die anwesenden Piloten fest. Zurückzuführen sei dieser Umstand einerseits auf das Freizeitangebot mit den unzähligen Möglichkeiten. Ebenfalls seien da und dort falsche Vorstellungen vorhanden oder auch Hemmschwellen. «Wir versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und mit dem – positiven – Virus zu infizieren.» Aktuell zählt die Segelfluggruppe Birrfeld rund 50 Mitglieder, davon sind knapp 30 aktive Piloten.

18 Meter Spannweite und bis zu 280 km/h schnell

Der Verein verfügt über sechs Flugzeuge. Die Schleicher ASG 29 mit Baujahr 2013, die auf dem Fachhochschul-Campus steht, hat eine beachtliche Spannweite von 18 Metern, kann eine maximale Geschwindigkeit von gegen 280 km/h erreichen. Stolze 190'000 Franken beträgt der Neupreis.

Der Einsitzer – der auch in Wettbewerben sehr erfolgreich ist – hat ein Leer­gewicht von 345 Kilogramm und einen Gleitwinkel von 1:50. Will heissen: Pro Kilometer Höhe kann das Hochleistungs-Segelflugzeug bis zu 50 Kilometer zurücklegen. Ausgestattet ist es zudem mit einem ausklappbaren Hilfsmotor, der als «Heimkehrhilfe» dient, sollte in der Luft plötzlich einmal die Thermik fehlen.

Auf dem Flugplatz Birrfeld kann die Flugausbildung absolviert werden. mhu (13. August 2015)

Wer sich den Traum vom Fliegen erfüllen will, kann sich bei der Fliegerschule Birrfeld melden. Der Weg ins Cockpit eines Segelflugzeugs ist kurz, hält diese fest. Die nächsten Infoabende sind geplant am 15. Juni, 24. August und 26. Oktober, jeweils ab 19 Uhr, im Theorieraum der Fliegerschule auf dem Flugplatz Birrfeld.

Um einen Eindruck und Einblick zu erhalten, kann man sich auch anmelden für einen Segelflug-Schnupperflug – und mit einem Fluglehrer am Doppelsteuer Platz nehmen. Die Fliegerschule Birrfeld bietet von Frühling bis Herbst Grundkurse an, mit denen die Segelflugausbildung absolviert werden kann. Diese ist ebenfalls individuell mit Wochenendschulung möglich.

Weitere Informationen unter www.sgbirrfeld.ch oder www.birrfeld.ch.