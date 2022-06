Brugg: Dorothee Fischer und Ambrose Olowo verlassen Pastoralraum

Brugg-Windisch Diese engagierten Mitarbeitenden der katholischen Kirche ziehen weiter Dorothee Fischer und Ambrose Olowo verlassen den Pastoralraum Region Brugg-Windisch nach zwölf respektive drei Jahren und werden am 25. Juni in einem Gottesdienst verabschiedet. Claudia Meier 16.06.2022, 05.00 Uhr

Theologin Dorothee Fischer ist seit 2010 im Pastoralraum tätig. zvg

Zwölf Jahre lang hat Dorothee Fischer-Hollerbach das Bild der Katholischen Kirche in Brugg-Windisch als Theologin, Seelsorgerin und Ansprechpartnerin im Kirchenzentrum Paulus Birrfeld sowie als Gemeindeleiterin in der Pfarrei St. Marien Windisch positiv geprägt. Vor einem Jahr übernahm die 55-Jährige interimistisch die Pastoralraumleitung nebst der Gemeindeleitung in der Pfarrei Windisch.

Zuvor engagierte sich Fischer ab dem 1. März 2020 als Kommunikationsverantwortliche des Pastoralraums Region Brugg-Windisch und behielt ein kleines Pensum als Seelsorgerin, nebst einer Anstellung als Seelsorgerin im Pflegezentrum Süssbach in Brugg im Auftrag der Landeskirche.

Zeit für eine mehrmonatige Standortbestimmung

Nun will sich Dorothee Fischer sechs Monate lang Zeit für eine Standortbestimmung nehmen und bei einem reduzierten Pensum herausfinden, in welche Richtung es für sie künftig weitergehen soll, ob in der Gemeinde- oder der Spezialseelsorge. An ihren beiden Engagements in der Heimseelsorge (30-Prozent-Pensum) und im Kirchenrat wird sich nichts ändern.

Dorothee Fischer ist Seelsorgerin bei den neuen Seniorenwohnungen in Brugg. Sandra Ardizzone

Mit ihrer offenen, lebensbejahenden und initiativen Art habe sie viele Entwicklungen im Pastoralraum mitgestaltet und beeinflusst, wird Dorothee Fischer in einer entsprechenden Medienmitteilung gewürdigt.

Im Bistum Basel wartet eine neue Aufgabe auf den Nigerianer

Auch für Ambrose Abejide Olowo, den leitenden Priester der beiden Pfarreien St. Nikolaus Brugg und St. Marien Windisch, geht nach drei Jahren ein Kapitel zu Ende. Der aus Nigeria stammende 51-Jährige wird laut Medienmitteilung ab 1. August eine neue Aufgabe im Bistum Basel übernehmen. Welche das genau sei, werde sich wohl in den nächsten Tagen zeigen, sagt Olowo auf Nachfrage der AZ.

Ambrose Olowo ist seit August 2019 leitender Priester in Brugg und Windisch. zvg

Die offizielle Verabschiedung von Dorothee Fischer und Ambrose Olowo findet am Samstag, 25. Juni, um 18.30 Uhr in der St. Marienkirche in Windisch statt. Im Anschluss an den Gottesdienst seien alle Anwesenden zu einem reichhaltigen Apéro eingeladen, der auch Gelegenheit zu einer persönlichen Begegnung mit den Scheidenden bieten werde, hält der Pastoralraum Region Brugg-Windisch in seiner Mitteilung fest.

Seit Jahren wünschte sich die Kirchenpflege einen Pastoralraumpfarrer. Nun klappt es: Priester Joël Eschmann und Gemeindeleiter Carsten Mumbauer bilden ab August das neue Leitungsteam in Brugg-Windisch.