Kulturnacht findet wieder in Brugg-Windisch statt

Brugg-Windisch Die Kulturnacht ist zurück: Was die Besucherinnen und Besucher alles wissen sollten Nach einer pandemiebedingten Pause wird die Kulturnacht zum dritten Mal nach 2017 und 2019 stattfinden. Am 24. und 25. Februar werden im Campussaal Brugg-Windisch Vereine, Chöre und Tanzgruppen auftreten. Ein Duo begleitet das Programm durch den Abend. Noah Merz 02.02.2023, 05.00 Uhr

Die Trachtengruppe Eigenamt trat an der letzten Kulturnacht 2019 auf. Bild: Irene Hung-König

Nur noch wenige Wochen, dann findet nach der pandemiebedingten Absage 2021 und zum dritten Mal die Kulturnacht statt im Campussaal in Brugg-Windisch, am 24./25. Februar. Bereits Ende April vergangenen Jahres waren die Anmeldungsplätze ausgebucht. Grund dafür sind die Vereine, welche an der letzten Kulturnacht auftreten sollten und die sich nun erneut anmeldeten. Gegenwärtig sind die Detailvorbereitungen abgeschlossen, die Organisation und das Programm zusammengestellt.