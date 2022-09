Die Berufsfachschulen kämpften um den Titel im Berufsschulsport

Brugg-Windisch Blinder Zielwurf, Teppichreste-Ziehen oder Rollstuhl-Parcours: So lief der Sporttag der Aargauer Berufsfachschulen Anfang September fand in der Turnhalle Mülimatt in Brugg-Windisch der Titelkampf um die beste Berufsschulsportklasse des Kantons Aargau statt. Die Lernenden massen sich in den verschiedensten Kategorien. Noah Merz 06.09.2022, 17.01 Uhr

Die Lernenden kämpften in speziellen Disziplinen um den Berufsschulsport Aargauer Meistertitel. Noah Merz

In der Turnhalle Mülimatt in Brugg-Windisch kämpften am 6. September die Berufsfachschulen des Kanton Aargaus um den Titel im Berufsschulsport. Die 17- bis 18-jährigen Teilnehmenden aus dem 2. Lehrjahr kamen aus den Bereichen KV, Handwerk und Gesundheit.

Der diesjährige Aargauer Sporttag für Berufslernende (ASB) wurde vom Berufs- und Weiterbildungszentrum Brugg (BWZ) in Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) organisiert. Dieses Event wird jedes Jahr von einer anderen Berufsfachschule durchgeführt. Die Wettkämpfe variieren zwar von Austragung zu Austragung, für die teilnehmenden Berufslernenden gilt es aber immer, eine grosse polysportive Herausforderung zu meistern.

Vielseitige Wettkämpfe bereiten eine Menge Freude

Um sich im Rennen um den Aargauer Meistertitel Erfolgschancen ausrechnen zu können, müssen die Schulen deshalb ihre vielseitigsten Lernenden für diesen Wettkampf selektionieren und zu einem motivierten Team zusammenschweissen. Diesmal galt es, den Titelverteidiger vom Berufsbildungszentrum Freiamt Lenzburg (BBZ) herauszufordern.

Dieses Jahr fand nach zweijähriger coronabedingten Pause die 26. Austragung statt. Ganze 15 Teams mit sechs bis acht Lernenden aus zehn Berufsfachschulen konkurrierten sich in diversen Wettkämpfen. Gegenwärtig vertraten je acht Lernende das BWZ und die BFGS am Event. Dabei instruierten über den Ablauf der Disziplinen 40 freiwillige Helfer der BFGS.

Diese Disziplin verfolgt das Ziel, einen Einblick in das Leben eines Rollstuhlfahrers zu vermitteln. Noah Merz

Jonas Marti, Sportlehrer der BFGS erhoffte sich, «dass die Teams einander unterstützen, ein freudiger Wettkampf stattfindet, dass als Team zielorientierte Zusammenarbeit geleistet wird, verschiedene Berufsfachschulen in Kontakt kommen und dass Eindrücke an Krücken und im Rollstuhl vermittelt werden».

Am Morgen um 8.40 Uhr trafen die ersten Teams in der Turnhalle ein. Motivation, Begeisterung, Siegeswillen und Teamgeist waren in den Gesichtern nicht zu übersehen. Der Vormittag beinhaltete koordinative Disziplinen. Blinder Zielwurf, Teppichresten-Ziehen, Hindernisparcours mit Krücken und einen Parcours im Rollstuhl forderten die Lernenden. Hierbei ist die Unterstützung von Teamkameradinnen und -kameraden wichtig, um als Team die erforderlichen 15 Maximalpunkte zu sammeln. Das schlechteste Team bekam einen Punkt.

Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft begleiteten den Nachmittag

Das Mittagessen wurde von der Kantinela des BWZ vorbereitet. Gegen 12 Uhr durften sich die Lernenden an den Mittagstisch begeben. Kurz vor halb zwei traten die Teams dem Nachmittagsprogramm des Sporttages bei. Der Fokus lag auf Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft. Ein Staffelsprint eröffnete die Entscheidungskämpfe um den Titel.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags folgte in der Kategorie Ausdauer Skateboardziehen. Demnach begaben sich die Lernenden auf ein Skateboard. Die Teamkameraden zogen sie durch die ganze Halle. Die schnellste Runde erhielt die meisten Punkte.

Beim Thema Kraft war das Ziel, auf einer ziehbaren Blache einen Turm mit Turnmatten zu bauen. Danach wurde der Turm mittels Blache durch die ganze Halle und zurück zur Mitte gezogen. Zuletzt mussten alle Kameradinnen und Kameraden aus dem Team schnellstmöglich auf den Turm klettern.

Mit Krücken über ein Bänkli gehen sieht einfach aus, war für die Teilnehmenden aber schwerer als gedacht. Noah Merz

Mit dem Abschluss der letzen Disziplin fing schliesslich das Punktezählen an. Das Team mit den meisten erhaltenen Punkten gewann den Sporttag. Als Preis bekamen die Teams verschiedene Gutscheine von unterschiedlich hohem Wert.

«Der nächste organisierte Aargauer Sporttag des BWZ und der BFGS wird in zehn Jahren stattfinden und mit grosser Freude erwartet», so Marti.