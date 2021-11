Beim Regionalen Gesamtverkehrskonzept starten Vertiefungsarbeiten

IG «Oase so nicht» konnte ihre Bedürfnisse darlegen

Anders als im Raum Brugg-Windisch bleiben die grossen Infrastrukturen im Raum Baden-Wettingen im Richtplan vorerst auf der Stufe Zwischenergebnis. «Hier sind gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden weitere Abklärungen nötig», hält das kantonale Departemente Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) fest. Dieses hat – weil der Projektstand in den betroffenen Räumen des Regionalen Gesamtverkehrskonzepts Ostaargau unterschiedlich weit fortgeschritten ist – beschlossen, die Planung mit spezifischen Projekten weiterzuführen in den einzelnen Räumen. Für den Raum Baden und Umgebung haben unter anderem mit der Interessengemeinschaft «Oase so nicht» informelle Gespräche stattgefunden. Diese habe die Möglichkeit gehabt, ihre Bedürfnisse und Inputs darzulegen, zum Beispiel zur Einbindung der Bevölkerungsvertretung oder zum Rollenverständnis, führt das BVU aus. «Auch diese Themen werden in der Behördendelegation besprochen, die im Januar 2022 zwischen Gemeinden, Regionalplanungsverband und Kanton stattfindet.» Die verschiedenen Projekte aus dem Regionalen Gesamtverkehrskonzept Ostaargau werden laufend aufeinander abgestimmt, fügt das BVU an. (mhu)