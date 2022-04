Brugg-Windisch Ab August erhält der Pastoralraum eine neue Leitung Priester Joël Eschmann und Seelsorger Carsten Mumbauer sind gewählt worden als Co-Leitung für den Pastoralraum Region Brugg-Windisch. 02.04.2022, 05.00 Uhr

Das Bild zeigt die katholische Kirche St. Nikolaus in Brugg. mhu (5. April 2017)

Der Pastoralraum Region Brugg-Windisch erhält eine neue Leitung: Priester Joël Eschmann (geboren 1981 in Olten) wird als leitender Priester wirken. Aktuell ist er noch Vikar in Bern-West. Seelsorger Carsten Mumbauer (geboren 1988 in Karlsruhe) wird Gemeindeleiter der beiden Pfarreien Brugg und Windisch. Gleichzeitig übernimmt er gemeinsam mit Joël Eschmann die Pastoralraumleitung. Carsten Mumbauer ist verheiratet mit Aline, aktuell noch Pfarreiseelsorger in der Pfarrei Dreifaltigkeit in Bern.