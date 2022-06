Brugg-Windisch: 46 Firmen präsentieren sich an der Tischmesse

Brugg-Windisch 46 Firmen präsentierten sich an der fünften Tischmesse im Campussaal Am Netzwerkanlass der regionalen Standortförderung Brugg Regio, in Zusammenarbeit mit KMU Region Brugg, AIHK Region Brugg und dem Förderverein Campussaal, im Campussaal Brugg-Windisch wurden 200 Teilnehmende gezählt. az 15.06.2022, 17.41 Uhr

Ab 16.30 Uhr standen die Türen des Campussaals für alle Tischmesse-Besuchenden offen. zvg

Brugg Regio – die regionale Standortförderung – lud, in Zusammenarbeit mit KMU Region Brugg, AIHK Region Brugg und dem Förderverein Campussaal, am Dienstagnachmittag zur fünften Tischmesse der Region ein. An Tischen präsentierten Vertreterinnen und Vertreter von 46 Unternehmen im Campussaal Brugg-Windisch ihre Produkte und Dienstleistungen und netzwerkten in entspannter Atmosphäre, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Total seien rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezählt worden.