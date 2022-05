FHNW erhält 300 Anfragen von Studenten aus Ukraine

Brugg-Windisch 300 Anfragen von Ukrainern: Die grosse Nachfrage nach Studienplätzen ist nicht das Einzige, was die FHNW fordert Die Bildungsinstitution mit Standort unter anderem in Brugg-Windisch hat Studierenden und Forschenden aus dem Kriegsgebiet eine unkomplizierte Aufnahme zugesichert. Bisher konnten 26 Personen alle Anforderungen erfüllen. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Einer der Hauptstandorte der Fachhochschule Nordwestschweiz befindet sich in Brugg-Windisch. Claudia Meier

Es war ein klares Statement. Anfang März gab die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) bekannt, dass sie den Angriff der russischen Regierung auf die Ukraine auf das Schärfste verurteile. Gleichzeitig wolle man betroffene Studierende und Forschende unterstützen. Gegenüber «ArgoviaToday» hiess es damals:

«Wenn jemand ein Studium oder die Arbeit bei uns aufnehmen oder weiterführen möchte, werden wir alles tun, um dies zu ermöglichen.»

Mittlerweile hat die Bildungsinstitution ein grosses Echo erhalten.

Via der eigenen Ukraine-Kontaktstelle und direkt über die Hochschulen an den Hauptstandorten Basel, Brugg-Windisch, Muttenz und Olten gingen rund 300 Anfragen ein, wie FHNW-Sprecher Dominik Lehmann auf Anfrage der AZ erklärt. Zwei davon würden von Forschenden stammen, der überwiegende Teil stellten aber Studentinnen und Studenten.

Nach Prüfung dauert die Aufnahme wenige Tage

Die meisten Anfragen betreffen laut Dominik Lehmann die Fachbereiche Architektur, Gestaltung und Kunst, Informatik, Pädagogik und Wirtschaft. Bevor ein Studienantritt möglich ist, müssen jedoch verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein.

Zu Beginn des Aufnahmeverfahrens werden, so erklärt der FHNW-Sprecher, die studentischen Anfragen an die Ukraine-Kontaktstelle daraufhin triagiert, ob der gewünschte Studiengang an der Fachhochschule überhaupt vorkommt. Lehmann sagt:

«Falls ja, wird das Dossier an die jeweilige Hochschule weitergeleitet und in der dortigen Zulassungsstelle die Erfüllung der Kriterien des Studiengangs überprüft.»

Ausschlaggebend sei zudem, ob die Person über den Schutzstatus «S» für Flüchtlinge verfüge und ob sie bereits in der Schweiz sei.

Vor allem für die Fachbereiche Architektur, Gestaltung und Kunst, Informatik, Pädagogik und Wirtschaft wurden Anfragen gestellt. zvg/Gataric Fotografie

Sobald diese Voraussetzungen erfüllt seien, dauere das Verfahren von der Anfrage bis zur Aufnahme wenige Tage. Vorgenommen würden die Abklärungen jeweils von Mitarbeitenden der FHNW.

Lehmann unterstreicht dabei, dass die Hochschulen bereits erfahren im Umgang und der Integration von internationalen Studierenden seien. Trotzdem bringt die Aufnahme der ukrainischen Frauen und Männer Herausforderungen mit sich.

Onlinekurse sollen sprachliche Unterstützung bieten

Aktuell herausfordernd bei der Aufnahme sind gemäss Lehmann «die Anzahl der Anfragen und die Dringlichkeit der Bearbeitung sowie die Überprüfung der Unterlagen, wenn diese aufgrund des Krieges nicht vollständig sind». Je nach sprachlicher Kompetenz sei zudem die Integration in das Studium anspruchsvoller. Für die Geflüchteten bietet die Bildungsinstitution sprachliche Unterstützung, auch in Form von ortsunabhängigen Onlinekursen.

Die FHNW bietet unter anderem 30 Bachelorstudiengänge. Severin Bigler

Trotz 300 Anfragen konnten bisher an der FHNW nur 26 Studierende aus der Ukraine alle Anforderungen erfüllen und aufgenommen werden. Die Abklärungen bezüglich der beiden Forschenden seien noch am Laufen, fügt Dominik Lehmann an.

Auf die Frage, wie viele Studentinnen und Studenten im Gegenzug zurückgewiesen werden mussten, kann der FHNW-Sprecher keine Antwort geben. Er sagt:

«Da die Anfragen direkt von den Zulassungsstellen der jeweiligen Hochschulen geprüft werden, haben wir hierzu auf Ebene FHNW keine Zahlen zur Hand.»

Lehmann fügt dazu an, dass sich bei vielen Anfragen im Rahmen der Abklärungen Rückfragen ergeben. Regelmässig würden auf diese keine Antworten erfolgen.

