Brugg-Windisch: 2200. Mahnwache vor Ensi spricht Ukraine-Krieg an

Brugg-Windisch 2200. Mahnwache findet mit 80 Teilnehmenden statt: «Atomkraft verträgt den Krieg nicht» Die Bewegung «Mahnwache vor dem Ensi» hat einen Gedenktag in Brugg-Windisch zur Nuklearkatastrophe von Fukushima veranstaltet. Ein anderes Thema dominierte den Anlass. Maja Reznicek 10.03.2022, 21.50 Uhr

Rund 80 Personen nahmen am Donnerstagabend an der 2200. Mahnwache vor dem Ensi teil. Maja Reznicek

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Menschen weltweit. Auch in Brugg-Windisch war das Thema am Donnerstag omnipräsent. Am Vorabend des elften Jahrestages der Nuklearkatastrophe von Fukushima hielten die Atomkraftgegner die 2200. Mahnwache vor dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) in grösserem Format ab.