Brugg: Wie die Wirte für den Winter rüsten

Brugg Wie die Gäste auch ohne Zertifikat bewirten? «Rotes Haus»-Wirt Vittorio Timpano hätte gerne ein Zelt aufgestellt, darf aber nicht Während der Coronapandemie haben Gastronomen mit Umsatzeinbussen zu kämpfen: Im Stadtzentrum gelten für Wirte unterschiedliche Regeln für den Aussenbereich – je nach Lage. Vor dem Hotel und Restaurant Gotthard wich ein Zelt kürzlich einer neuen Konstruktion. Claudia Meier Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

Wirt Vittorio Timpano will – anstatt eines Zelts – tagsüber Schutzwände vor dem «Roten Haus» ausziehen. Claudia Meier (Brugg, 29. Oktober 2021)

Um ein Haar hätte Wirt Vittorio Timpano ein rechteckiges Zelt bestellt, das er entlang der Hauptstrasse vor dem «Roten Haus» in Brugg aufstellen wollte, um auch in der kälteren Jahreszeit Gäste ohne gültiges Covid-Zertifikat bequem bedienen zu können. Solche Zelte sieht man derzeit nicht nur vor dem «Bären» oder «Chevy’s Road Stop» in Remigen, sondern auch in den Städten Bern oder Basel. Vor dem Brugger Hotel Gotthard stand auf der Seite Seidenstrasse bis vor Kurzem ebenfalls ein Zelt – ein blaues.

Gerade noch rechtzeitig hat Vittorio Timpano aber erfahren, dass er vor dem «Roten Haus» nichts aufbauen darf, weil sich sein Restaurant in der Altstadtzone befindet und hier besondere Regeln gelten. Auch andere Gastrobetreiber entlang der unteren Hauptstrasse haben wetterfeste Bewirtungsmöglichkeiten im Aussenbereich geprüft. Das bestätigt Elsbeth Hofmänner, Leiterin Fachbereich Baubewilligungen bei der Abteilung Planung und Bau in Brugg, auf Nachfrage der AZ.

Ausziehbare Windstopper und Sonnenstoren

Schon aus denkmalpflegerischen Überlegungen wolle die Stadt keine Zelte in der Altstadt, so Hofmänner. Das Problem sei, dass wenn man ein Zelt dulde, das nächste folge und am Schluss die ganze Altstadt voll solcher Provisorien für eine unbekannte Zeitdauer sei. Hingegen sind – wie im letzten Winter – Heizpilze in den Aussenbereichen von Restaurants erneut zugelassen.

Was den «Rote Haus»-Wirt am meisten beschäftigt, ist, dass Gäste meinen, er hätte etwas gegen Ungeimpfte, weil er kein Zelt aufgestellt hat. «Das ist überhaupt nicht so. Alle Leute werden bei uns bedient», hält Vittorio Timpano fest. Und:

«Ich habe auch Heizpilze, aber ich will ja nicht die ganze Umgebung aufwärmen und unnötig viel Energie verschwenden.»

Er habe sich deshalb ausziehbare Schutzwändchen angeschafft, die er als Windstopper aufstellen und danach wieder einrollen kann. Die Sonnenstoren soll ebenfalls vermehrt zum Einsatz kommen.

Zertifikate von Ausländern sind zum Teil in der Schweiz ungültig

Ortswechsel zum Hotel Gotthard: Das blaue Zelt sei eine Notlösung gewesen und habe sich nicht bewährt, weil es undicht und innen düster gewesen sei, sagt Wirt Roger Widmer. «Wir stellten es für den Militärausgang auf, damit negativ getestete Soldaten ohne Zertifikat nicht einfach spazieren gehen mussten», erklärt der «Gotthard»-Wirt.

Hotel Gotthard bietet Gästen ohne Zertifikat ein Dach. Claudia Meier (Brugg, 1. November 2021)

Neu hat das «Gotthard» ein Vordach, das dicht ist und zur Strasse hin bei Bedarf abgeschirmt werden kann. «Die Umsatzeinbussen aufgrund der Zertifikatspflicht waren auch im Oktober massiv», sagt Roger Widmer. Unter den Gästen seien viele Handwerker, die nicht kommen würden, wenn sie nicht im Aussenbereich essen könnten. Rhetorisch fragt der Wirt:

«Oder wer würde sich schon für einen Kaffee extra testen lassen?»

Eine Busse will Widmer nicht riskieren. Er erzählt von ausländischen Zertifikaten, die ihm als ungültig angezeigt werden. Solche Gäste bediene er unter dem neuen Dach. Seinem Personal will er die Löhne weiterhin zahlen können.