Einwohnerat Brugg: Die Neuen, die Abgewählten, die Stimmen

Brugg Wer neu im Einwohnerrat sitzt, wer rausfliegt – und was Sieger und Verlierer zur Wahl sagen Gross ist die Freude bei den Grünen und den Grünliberalen, die einen Sitzgewinn erzielen können bei den Brugger Einwohnerratswahlen. Für die nach wie vor stärkste Fraktion, die FDP, war die Ausgangslage nicht einfach. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 28.11.2021, 19.11 Uhr

38 Bisherige und zwölf Neue haben den Sprung geschafft in den Brugger Einwohnerrat. Sieben – zum Teil langjährige – Mitglieder sind abgewählt worden. Um die 50 Sitze im Stadtparlament beworben hatten sich für die Amtsperiode 2022–25 insgesamt 103 Personen. Gewählt worden sind 24 Frauen – deutlich mehr als vor vier Jahren. Damals waren es 18.

Die neuen Mitglieder des Einwohnerrats:

Yvonne Buchwalder-Keller (1980), neu, FDP. zvg/Susanne Seiler Alexandra Dahinden (1971), neu, SP. zvg Sinem Gökçen (1986), neu, SP. zvg Lea Kalt (1998), neu, SP. zvg Leonie Woodtli (1997), neu, SP. zvg Yolanda Dätwiler (1976), neu, SVP. zvg Lidiya Oeschger (1981), neu, SVP. zvg Gina Sträuli (1987), neu, Grüne. zvg Vera Becker (1999), neu, Grüne. zvg Norma Lanzendörfer (1979), neu, Grüne. zvg Andrea Rauber Saxer (1968), neu, GLP. zvg/Béatrice Devènes Esther Graf (1958), neu, EVP. zvg

Die FDP bleibt mit zwölf Sitzen zwar die stärkste Kraft, muss aber einen Sitz abgeben. Auch die Mitte verliert einen Sitz und stellt neu noch fünf Mitglieder im Einwohnerrat. Als Gewinner gehen Grüne und Grünliberale – mit je einem Sitzgewinn – aus den Wahlen vom Sonntag hervor. Erstere sind neu mit sieben Sitzen vertreten, Letztere mit vier Sitzen. Verteidigen kann die SP ihre zehn Sitze, die SVP ihre neun Sitze sowie die EVP ihre drei Sitze.

Von den insgesamt 7703 Stimmberechtigten sind 3727 gültige Wahlzettel eingereicht worden. Die Stimmbeteiligung betrug 49,8 Prozent.

Die Leute bekommen den Klimawandel zu spüren

Riesig ist die Freude bei Gina Sträuli von den Grünen über ihr eigenes Abschneiden – sie ist mit 1115 Stimmen neu gewählt worden – sowie über den Erfolg ihrer Partei. Es sei schwierig abzuschätzen, worauf dieser zurückzuführen sei, antwortet sie auf die entsprechende Frage. Zu spüren sei wohl, dass grüne Themen immer dringlicher werden, dass die Leute den Klimawandel zu spüren bekommen, sagt Gina Sträuli und nennt das Beispiel Hochwasser. «Das kann ein Faktor sein.»

Die frisch gewählte Einwohnerrätin Gina Sträuli freut sich über den Erfolg der Grünen. zvg

Grundsätzlich, stellt sie fest, hätten die Grünen ein gutes Team stellen können und mit dem gelungenen Wahlmarkt auf dem Eisi-Platz auf sich aufmerksam gemacht. Der Wahlkampf habe viel Spass gemacht. Ein Thema, bei dem sich Grafikerin und PH-Studentin im Einwohnerrat einbringen will, ist die Tagesschule, die ihr am Herzen liegt.

Wahl hat Einfluss auf anstehende Grossprojekte

Eine aufgeräumte Stimmung herrscht auch bei Markus Lang von der GLP. Das Wahlresultat sei sehr positiv, die Partei habe erreichen können, was sie sich erhofft habe, hält er fest. Die Sitzgewinne – im benachbarten Windisch kann die Partei auf Anhieb drei Sitze besetzen – könnten einen Einfluss haben auf die grossen Vorhaben, die anstehen und bei denen der Umweltschutz eine Rolle spielt. Lang erwähnt das Regionale Gesamtverkehrskonzept Ostaargau oder das Projekt «Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch».

Sie schafften die Wiederwahl nicht:

Peter Haudenschild (1947), bisher, FDP, keine Wiederwahl. zvg/Susanne Seiler Noah Zurfluh (1998), bisher, SP, keine Wiederwahl. zvg Ulrich Merholz (1966), bisher, SP, keine Wiederwahl. zvg Emanuel Heer (1956), bisher, SP, keine Wiederwahl. zvg Walter Brander (1957), bisher, SVP, keine Wiederwahl. zvg Cécile Monnard-Reichlin (1971), bisher, Die Mitte, keine Wiederwahl. zvg Doris Erhardt (1960), bisher, EVP, keine Wiederwahl. zvg

In der Bevölkerung sei die Erkenntnis gereift, dass sich die Gesellschaft klimapolitisch in eine andere Richtung bewegen müsse, ist Lang überzeugt. Und der GLP werde offenbar zugetraut, dass sie die nötige Kompetenz mitbringe. In Brugg sieht Lang noch grosses Potenzial, erwähnt – etwa mit Verweis auf die geplante Wasserstoffanlage im Wildischachen – die Elektrifizierung der Kommunalfahrzeuge.

Die GLP mit Markus Lang kann einen schönen Erfolg verbuchen. zvg

Lang freut sich nicht nur darüber, dass die GLP mehr Gewicht erhält. Innerhalb der neu vierköpfigen Brugger Fraktion, fügt er an, könne zudem eine Aufgabenteilung vorgenommen werden. «Wir haben die Möglichkeit, uns zu spezialisieren und uns noch gründlicher auf die Sitzungen vorzubereiten. Das wird eine Dynamik auslösen und ist eine grosse Erleichterung.» Komme hinzu, dass mit der neuen Andrea Rauber Saxer ein Vollprofi gewählt worden sei. Die Juristin und Diplomatin ist ehemalige Schweizer Botschafterin in Bosnien-Herzegowina.

Für die FDP war die Ausgangslage nicht einfach

Für die FDP war die Ausgangslage nicht einfach, sagt der bestgewählte Einwohnerrat Titus Meier. zvg

Überrascht, dass die FDP einen Sitzverlust hinnehmen muss, ist der Stadtparteipräsident und bestgewählte Einwohnerrat Titus Meier (1884 Stimmen) nicht. Aufgrund der generellen Stimmungslage habe er mit einer Verschiebung gerechnet. Verschiedene Faktoren hätten einen Einfluss gehabt. Erstmals seien die Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Ortsteil Schinznach-Bad aufgerufen gewesen, das Stadtparlament zu wählen, führt Meier aus. Dort sei der FDP-Wähleranteil nicht gleich hoch wie früher in der Stadt Brugg. Eine Stimmenveränderung mit sich gebracht hätten zudem wohl die eidgenössischen Vorlagen, die stark mobilisierten. Kurz: Die allgemeine Ausgangslage sei nicht einfach – und nicht besonders günstig – gewesen für die FDP.

Aber die Partei stelle die grösste Fraktion im Einwohnerrat, freut sich Meier. Kommunalwahlen seien Persönlichkeitswahlen. Offensichtlich habe die FDP gute, überzeugende Kandidierende gehabt. Sein eigenes Wahlresultat sowie die positiven Rückmeldungen sind für Meier eine schöne Bestätigung für die geleistete Arbeit.

Gesamtergebnisse

FDP 12 Sitze (-1)

Gewählt sind: Titus Meier (1884), Patricia Gloor (1398), Nathalie Zulauf (1245), Yvonne Buchwalder-Keller (1223), neu, Michel Indrizzi (1212), Walter Krenn (1189), Peter Knecht (1188), Rudolf Füchslin (1187), Roland Leupi (1152), Willi Wengi (1128), Serge Läderach (1127), Jürg Hunziker (1050).



Nicht gewählt: Peter Haudenschild (1017), Karin Merkli (940), Anna Schneider (931), Robert Wehrli (911), Peter Friedli (896), Jürg Meyer (895), Jan Hunziker (887), Martin Gobeli (873), Christoph Scheuner (864), Valentin Kühle (823), André Karrer (778), Michel Bachmann (765), Christian Werner (758).

SP 10 Sitze (-)

Gewählt sind: Rita Boeck (1866), Martin Brügger (1677), Alexandra Dahinden (1415), neu, Isabella Bertschi (1406), Pascal Ammann (1312), David Hunziker (1254), Sinem Gökçen (1233) neu, Lea Kalt (1216) neu, Reto Bertschi (1090), Leonie Woodtli (1048), neu.



Nicht gewählt: Noah Zurfluh (1044), Beatrice Widmer Marti (1039), Florian Lechner (1005), Renate Kempe (982), Zoe Sutter (972), Salome Schneider Boye (961), Ulrich Merholz (956), Emanuel Heer (953), Cybel Dickson (935), Gabriel Hofmann (900), Elias Bühler (801).

SVP 9 Sitze (-)

Gewählt sind: Daniel Zulauf (1174), Yolanda Dätwiler (1067), neu, Urs Herzog (1020), Miro Barp (946), Stefan Baumann (910), Patrick von Niederhäusern (857), Lidiya Oeschger (815), neu, André Schwarz (809), Adrian Wegmüller (803).



Nicht gewählt: Walter Brander (786), Yves Schuler (774), Angela Lunginovic (770), Nino Herzog (760), Marco Zimmerli (732), Jennifer Neumaier (723), Oliver Degischer (679), Ali Baroud (666).

Grüne 7 Sitze (+1)

Gewählt sind: Julia Grieder (1586), Yves Gärtner (1437), Urs Bürkler (1377), Silvan Brügger (1178), Gina Sträuli (1115), neu, Vera Becker (1053), neu, Norma Lanzendörfer (1043), neu.



Nicht gewählt: Nina Bitterli (1042), Simon Kistler (976), Oliver Brunner (947), Nic Sträuli (942), Mavi Jost (900), Leonora Amrein (872), Clemens Bischofberger (833).

Die Mitte 5 Sitze (-1)

Gewählt sind: Julia Geissmann (1126), Barbara Geissmann (1077), Angelika Curti (1037), Matthias Rüede (856), Nadine Christen (841).



Nicht gewählt: Cécile Monnard-Reichlin (701), Alexandra Darioli (642), Rebekka Failla (563), Fabio Vassalli (558), Jacqueline Van de Meeberg (553), Marco Kämpf (497), Giovanni Aurilio (490), Beat Saxer (469).

GLP 4 Sitze (+1)

Gewählt sind: Adriaan Kerkhoven (1038), Markus Lang (1037), Colette Degrandi Künzi (1025), Andrea Rauber Saxer (937), neu.



Nicht gewählt: Silvia Lewdeni-Schmid (835), Herbert Künzi (757), Alexandra Schiller (586).

EVP 3 Sitze (-)

Gewählt sind: Joya Süess (731), Barbara Müller-Hefti (723), Esther Graf (705), neu.



Nicht gewählt: Doris Erhardt (654), Sabrina Senn (612), Mirjam Rebekka Frey-Graser (425).

