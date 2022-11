Brugg: Wie erfolgt die Einflussnahme der Stadt auf die IBB?

Brugg Welchen politischen Einfluss hat die Stadt auf die Energieversorgerin IBB? Strommangellage, Photovoltaikanlagen, Preisentwicklung: Die Einwohnerratsfraktion der SP will vom Stadtrat Antworten. Im Energiebereich verhält sich die Exekutive – neben der Erwähnung des Energiestadtlabels – ruhig. Claudia Meier 05.11.2022, 05.00 Uhr

Der Hauptsitz der Brugger Energieversorgerin IBB befindet sich an der Gaswerkstrasse 5. Bild: Claudia Meier

SP-Einwohnerrat Martin Brügger ist nicht der einzige Brugger Politiker, der sich derzeit mit Fragen rund um die Energieversorgung beschäftigt. Bereits im September reichte SVP-Einwohnerrat Stefan Baumann eine Kleine Anfrage ein, weil er wissen wollte, ob Brugg ein Energiekonzept habe. Brugg wurde im September 2020 Energiestadt und erhielt das Label im Mai 2021.

Nach Baumann wollte die SP-Fraktion Mitte Oktober in Erfahrung bringen, welche Massnahmen die Stadt wegen der drohenden Strommangellage verkünden wird. Noch einen Schritt weiter geht nun Martin Brügger im Namen der SP-Einwohnerratsfraktion, indem er eine Kleine Anfrage zur Einflussnahme der Stadt Brugg bei der IBB eingereicht hat.

SP sieht eine schleichende Entpolitisierung

Dabei interessiert sich Brügger vor allem dafür, welche energiepolitischen Einflussnahmen der Stadt Brugg bereits erfolgt sind und ob die stadträtlichen Vorgaben (nur) unternehmerisch, also als gute Einnahmenquelle, wirken sollen. Auch wie weit auswärtige Investitionen wie bei der Alpiq politisch unterstützt werden, wollen die SP-Mitglieder wissen.

Reto Wettstein (FDP) ist der einzige Stadtratsvertreter im Verwaltungsrat der IBB. Bild: zvg/René Schneider

Der IBB-Verwaltungsrat ist laut Brügger auf sechs Personen vergrössert worden. Die Stadt als Eigentümerin sei noch mit einem Mitglied vertreten. Derzeit ist das FDP-Stadtrat Reto Wettstein. Damit setzt sich für die SP-Fraktion eine schleichende Entpolitisierung fort. Die direkte Einflussnahme der Stadt auf die IBB sei gesunken.

Der Aargauer Regierungsrat hat laut Martin Brügger, der auch im Grossen Rat sitzt, mehrfach bekräftigt, dass hinsichtlich Energieversorgung jeder Quadratmeter Photovoltaikinstallation zählt. Entsprechende neue Fragen lauten: «Was ist in den nächsten zwei Jahren geplant und wurde durch den Stadtrat angeregt? Warum sind immer noch sehr viele geeignete Gebäude (insbesondere auch in öffentlicher Hand) in Brugg nicht mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet? Was waren diesbezügliche ‹Investitionshemmer›?»

Ob das allenfalls zu geringe Gewinnchancen im Vergleich zu den bisherig guten Energie-Wiederverkäufer-Geschäften waren, stellt Martin Brügger in den Raum. Hat sich der Stadtrat bei solchen Entscheiden strategisch eingebracht?

Erwirtschaftetes Geld auswärts investiert

Der 63-jährige Autor der Kleinen Anfrage hinterfragt, warum der von der IBB erwirtschaftete Gewinn nicht an die Kundinnen und Kunden weitergegeben oder in die Produktion von erneuerbarer Energie investiert wurde, sondern nun in der Alpiq stecke.

Martin Brügger sitzt für die SP im Einwohnerrat Brugg und im Grossen Rat des Kantons Aargau. Bild: zvg

Auch zur kürzlich verkündeten Tariferhöhung will Martin Brügger wissen, ob die Stadt bei der Preisgestaltung der IBB involviert war. Der Politiker gibt an, er finde auf der IBB-Website wenig konkrete Aussagen zum Anspruch der Versorgungssicherheit und zur Problematik der Strommangellage. Werden diese Punkte noch in den Leitsätzen/Strategiepapieren integriert?

Und mit einem Blick über die Bahngleise zur Gemeinde Windisch, wo die IBB nach Turbulenzen beim Elektrizitätswerk Windisch kurzfristig für zwölf Monate einspringt, stellen sich für Martin Brügger abschliessend folgende Fragen: «Wurde die aktuelle Zusammenarbeit mit dem Elektrizitätswerk Windisch im Stadtrat thematisiert? Wird ein solcher Entscheid rein unternehmerisch und nicht politisch allein durch die IBB entschieden?»