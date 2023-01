Brugg: Die SP will weniger Lichtverschmutzung beim Stadion Au

Brugg Weil es beim Stadion Au zwei hohe Flutlichtmasten hat, gibt es zu viel Streulicht: Diese Lösung schlägt die SP vor Zur Verminderung der Lichtverschmutzung rund um die Brugger Sportanlage Au hat Rita Boeck im Namen der SP-Fraktion ein Postulat eingereicht. Gleichzeitig beantragen die Sozialdemokraten in einem anderen Vorstoss eine Ergänzung in der Gemeindeordnung. Claudia Meier Jetzt kommentieren 23.01.2023, 17.30 Uhr

Das Stadion Au ist mit zwei Flutlichtmasten ausgerüstet. Maja Reznicek (29. September 2021)

An der letzten Einwohnerratssitzung in Brugg hat Rita Boeck im Namen der SP-Fraktion zwei Vorstösse eingereicht. Im Postulat geht es um die Verminderung der Lichtverschmutzung beim Stadion Au und in der Motion um die Einführung einer Stellvertreterregelung im Einwohnerrat.

Schon von weither seien die Flutlichter im Stadion Au zu sehen, schreibt Boeck. Vor allem in der dunkleren Jahreszeit beleuchten sie nicht nur den Sportplatz, «sondern auch weitherum das Quartier». Das Stadion Au ist mit zwei Flutlichtmasten ausgerüstet. Einer steht in der südwestlichen und der andere in der nordöstlichen Ecke des Platzes.

Rita Boeck sitzt für die SP im Einwohnerrat Brugg. zvg

Die Verwendung von zwei Flutlichtmasten habe zur Folge, dass diese höher sein und die Streuung des Lichts einen grösseren Winkel aufweisen müssen, um den Platz genügend auszuleuchten, schreibt Rita Boeck in ihrer Begründung.

Rohre sind für vier Lichtmasten vorhanden

Bei der Sanierung dieser Sportanlage im Jahr 2007 sei die Beleuchtung des Stadions Au aus Spargründen nicht ersetzt worden, ruft die Postulantin in Erinnerung. Trotzdem seien damals die notwendigen baulichen Massnahmen – etwa mit dem Einbau von Leerrohren – für die Beleuchtung des Sportplatzes durch vier Flutlichtmasten ergriffen worden, fügt sie an.

Wenn es in jeder Ecke des Sportplatzes einen Mast hätte, müssten diese weniger hoch sein. Zudem könnte die Ausleuchtung des Platzes laut der SPlerin gezielter gesteuert und qualitativ verbessert werden. Dies hätte zur Folge, dass weniger Streulicht entsteht und die Lichtverschmutzung in der Umgebung reduziert würde, was für Menschen und Tiere wichtig sei.

Rita Boeck ist der Meinung, dass bei einem Wechsel von zwei auf vier Flutlichtmasten keine grösseren Kosten für den Unterhalt entstehen. Mit dem Postulat wird der Stadtrat eingeladen, dem Einwohnerrat Bericht zu erstatten und gegebenenfalls Antrag zu stellen zur Verminderung der Lichtverschmutzung durch die Flutlichtanlage beim Stadion Au.

Der Grosse Rat dient als Vorbild

Mit dem zweiten Vorstoss der SP-Fraktion soll die Gemeindeordnung ergänzt werden. Damit knüpft die ehemalige SP-Grossrätin Rita Boeck an die Neuerung auf Kantonsebene an, die im vergangenen September vom Stimmvolk im Aargau deutlich angenommen wurde: die Stellvertretungsregelung im Parlament. Im Grossen Rat hat Anfang Januar in der GLP-Fraktion Iva Marelli für drei Monate das Amt von Leandra Kern-Knecht, die in den Mutterschaftsurlaub ging, übernommen.

Auch im Einwohnerrat Brugg sollen bei längeren Abwesenheiten eines Mitglieds solche Stellvertretungen möglich sein. Die SP-Fraktion beantragt daher in ihrer Motion, «die Gemeindeordnung ist dahingehend zu ergänzen, dass eine Vertretungsregelung für die Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte im Fall von Mutterschaft, Krankheit oder Unfall geschaffen wird».

Der Einwohnerrat Brugg hat 50 Mitglieder. Claudia Meier

Begründet wird der Antrag von der SP damit, dass der Einwohnerrat in seiner Vollbesetzung tagen sollte, um den Wählerwillen möglichst vollständig abzubilden. Der administrative Aufwand für die Umsetzung der neuen Regelung sei überschaubar.

