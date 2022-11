Brugg: Oase-Umfahrungstunnel ab Kreisel Lauffohr geprüft werden

Brugg Weil ein «vorgelagerter Spatenstich» droht, soll der Umfahrungstunnel ab Kreisel Lauffohr geprüft werden Die Fraktionen von SP, Grüne und GLP wollen im Gebiet Aufeld-Aegerten die Landschaft schützen. Dazu haben sie einen Vorstoss eingereicht. Denn die aktuelle Planung zur Gebietsentwicklung habe auch Einfluss auf das Oase-Projekt, lautet die Begründung. Claudia Meier 02.11.2022, 05.00 Uhr

Bei einer vollständigen Tunnelvariante würde die künftige Umfahrungsstrasse schon ab dem Kreisel Lauffohr unterirdisch verlaufen. Claudia Meier

Zum Teil zwar etwas zähneknirschend, aber mit 29:15 Stimmen doch deutlich, hat die Mehrheit des Brugger Einwohnerrats am vergangenen Freitag Ja gesagt zu einem Planungskredit von 370'000 Franken für die ersten beiden Etappen der Gebietsentwicklung Aufeld-Aegerten. Um den bereits während der Sitzung geäusserten Wunsch nach einer «ergebnisoffenen» Planung zu unterstreichen, haben die drei Fraktionen von SP, Grünen und GLP nun noch ein entsprechendes Postulat eingereicht.

Darin fordern sie den Stadtrat auf, bei der Gebietsentwicklung Aufeld-Aegerten explizit für den Bereich Verkehr eine ergebnisoffene Planung durchzuführen. Sie betonen:

«Ein Kreisel Aufeld-Aegerten soll nicht zwingend sein.»

Denn die Testplanung müsse die verkehrliche Erschliessung für das Entwicklungsgebiet unabhängig von einem möglichen Kreiselanschluss aufzeigen. So wie es der Kanton – neben dem motorisierten Individualverkehr – propagiere insbesondere mit Fuss-, Velo- und öffentlichem Verkehr.

Neue Umfahrungsstrasse zerstört Naherholungsgebiet

Die rot-grünen Fraktionen halten in ihrem Vorstoss weiter fest: «Die Entwicklung und Erschliessung des Gebiets Aufeld muss auch bei einer vollständigen Tunnelvariante der Umfahrungsstrasse (ab Kreisel Lauffohr) funktionieren, also ohne eine mit Schwerverkehr belasteten Strasse, welche das Gebiet Aufeld-Aegerten zerschneidet, und das erweiterte Wasserschloss- und Naherholungsgebiet mit dem Durchgangsverkehr zerstört.»

Die früher als Oase-Ast bezeichnete «Zentrumsentlastung Brugg/Windisch» habe immer noch dieselbe Zielsetzung wie zu Beginn: Das untere Aaretal und der süddeutsche Raum sollen an das Autobahnnetz (A1) «angebunden» werden und die Zentren Brugg und Windisch seien zu entlasten.

Martin Brügger sitzt für die SP im Einwohnerrat Brugg und im Grossen Rat des Kantons Aargau. zvg

Die Bevölkerung in der Region sei nie gefragt worden, ob sie diese Entwicklung wolle. Mit dem Planungskredit werde die Erarbeitung von Grundlagen ermöglicht und dies entspreche erfahrungsgemäss einem «vorgelagerten Spatenstich» für ein Projekt. Aus Sicht des Stadtrats scheine vieles vorgegeben. In der Einwohnerratsvorlage werde bereits in der Ausgangslage eine bisher nicht ausreichende Verkehrserschliessung angenommen. «Unverständlicherweise sogar für die Freizeitnutzung», schreibt Martin Brügger für die SP-Fraktion im Postulat.

Die hervorragende Lage von Brugg/Windisch mit überregionalen ÖV-Anschlüssen sei prädestiniert, um fortschrittliche städteplanerische Akzente setzen zu können. Darum sei ergebnisoffene Planung wichtig.

Die Richtplanfestsetzung hat einen wichtigen Zusatz

Aus Sicht der drei Fraktionen hat Brugg etwa die gleiche Ausgangslage wie Windisch: Der Oase-Ast Brugg/Windisch sei im Richtplan mit dem Zusatz festgesetzt, dass die konkrete Linienführung bzw. die konkreten Anschlüsse der kommunalen Verkehrsinfrastruktur erst nach Vorliegen der Ergebnisse der Planung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch bzw. nach der Planung Aufeld-Aegerten definiert werden.

Die Ergebnisse der neuen Planung fliessen in das Oase-Projekt ein. Für Rot-Grün ist das die letzte Möglichkeit, bei der Ausgestaltung dieses Projekts im Raum Brugg/Windisch Einfluss zu nehmen.