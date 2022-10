Im Café Philo dreht sich alles um Philosophische Fragen

Brugg Wegen Verzögerungen beim Umbau wechselt das Café Philo diese Saison ins Kulturhaus Odeon In diesem Winterhalbjahr behandelt die Veranstaltungsreihe die Frage «Was dürfen wir hoffen?». Von Oktober bis März moderieren einmal monatlich abwechselnd die Philosophen Malu Strauss und Christian Graf die öffentlich zugänglichen Diskussionsrunden. Noah Merz 04.10.2022, 05.00 Uhr

Die sechs Veranstaltungen des Vereins Café Philo Brugg finden diese Saison im Forum des Kulturhauses Odeon in Brugg statt. Michael Hunziker

Am Sonntag, 16. Oktober, ist es wieder so weit. Der Verein «Café Philo Brugg» wurde im August 2021 gegründet. Aufgrund von Verzögerungen beim Umbau der neuen Stadtbibliothek führt der Verein alle Veranstaltungen in der kommenden Saison im Forum des Kulturhauses Odeon in Brugg durch. Als Moderatoren konnten zum zweiten Mal nach 2021/22 Philosophin Malu Strauss aus Riniken und der Philosoph Christian Graf aus Basel gewonnen werden, schreibt der Verein auf seiner Website.