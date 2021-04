Brugg Warum die CVP erst einen ihrer zwei bisherigen Stadträte für die Nominationsversammlung vorschlägt Wer von den fünf bisherigen Stadträten zur Wiederwahl im Herbst antritt, ist nicht vollständig klar. Während Vizeammann Leo Geissmann weiss, dass er wieder kandidieren will, braucht Stadtrat Jürg Baur noch Bedenkzeit. Und auch die FDP lässt auf sich warten. Claudia Meier 09.04.2021, 08.29 Uhr

Die beiden CVP-Vertreter: Vizeammann Leo Geissmann (l.) und Stadtrat Jürg Baur.

Die Gesamterneuerungswahlen im Herbst haben in Windisch schon vor Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Das Kandidatenkarussell dreht sich dort. In Brugg ist es bislang ruhig geblieben. Es steht noch nicht einmal vollständig fest, wer von den fünf bisherigen Stadträten für die Wiederwahl kandidieren wird. Während Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) bereits Ende 2020 sagte, dass sie wieder antreten werde, teilte die SP Ende März mit, dass ihr Stadtrat Willi Däpp verzichtet.

Nun hat die CVP-Stadtpartei eine Medienmitteilung verschickt. Darin heisst es, dass der Vorstand der Parteiversammlung vom 27. Mai Vizeammann Leo Geissmann für die Brugger Stadtratswahlen vorschlägt. «Über die weiteren Nominationen für die Gemeindewahlen wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden und orientiert», schreibt die Partei. Damit meint sie insbesondere die Kandidierenden für den Einwohnerrat. Und was ist mit dem zweiten CVP-Stadtrat Jürg Baur? Vorstandsmitglied Franz Hollinger sagt auf Nachfrage der AZ:

«Hier laufen noch Abklärungen in persönlicher Hinsicht.»

Die Partei erwartet Baurs Entscheid in den kommenden Wochen. Der 61-Jährige ist Gesamtschulleiter in Lupfig, sitzt seit 1. Januar 2017 im Grossen Rat des Kantons Aargau und seit März 2018 im Stadtrat Brugg. In der Stadtregierung ist Baur zuständig für das Ressort Gesundheit, Soziales und Alter. Überlegt er sich eine Kandidatur als Stadtammann? «Nein», sagt Franz Hollinger. Der Parteivorstand warte Baurs Entscheid betreffend Kandidatur als Stadtrat ab und werde dann die Ausgangslage für die Nominationsversammlung beurteilen und kommunizieren.

Die FDP will sich physisch zur Nominationsversammlung treffen

Bei der FDP ist davon auszugehen, dass der 42-jährige Stadtrat Reto Wettstein wieder zur Wahl antreten wird. Ob als Stadtrat oder auch als Stadtammann ist nicht bekannt.

FDP-Stadtrat Reto Wettstein Bild: zvg

Präsident Titus Meier von der Stadtpartei sagt: «Wir werden im Mai oder Juni nominieren. Da wir dies physisch und nicht digital durchführen wollen, ist der Termin coronabedingt noch nicht fixiert.» Aktuell fänden noch Gespräche statt.

Zurück zu Leo Geissmann (CVP): Der 68-Jährige gehört dem Stadtrat seit 2014 an, seit 2018 ist er Vizeammann. «Er ist motiviert, weiterhin seinen Beitrag zur Weiterentwicklung der Stadt Brugg zu einer attraktiven und lebenswerten Zentrumsstadt zu leisten und wichtige Projekte weiterzutreiben oder abzuschliessen», schreibt die Partei.

Geissmanns dritte Amtsperiode ist sicher seine letzte

Als Ressortleiter Finanzen und Kultur sei Geissmann bestrebt, die Finanzstrategie zur Sicherung eines gesunden Finanzhaushalts umzusetzen. «Im Kulturbereich ist ihm der Entwicklungsprozess der Stadtbibliothek mit dem Umzug in den Effingerhof ein grosses Anliegen. Mit dem damit verbundenen Leistungsausbau soll eine weitere Etappe auf dem Weg zu einem generationsübergreifenden Begegnungsort erreicht werden», heisst es weiter.

Plant Leo Geissmann, wieder als Vizeammann zu kandidieren und die Amtsperiode wirklich zu beenden? Er wäre dann 72-jährig. «Natürlich hat Leo Geissmann die Absicht, nicht nur als Stadtrat, sondern auch als Vizeammann zu kandidieren», sagt Franz Hollinger. Die dritte Amtsperiode sei sicher Geissmanns letzte und ob er diese beende, sei allein sein Entscheid.