Brugg Jerusalema-Tänzerin Molly Gungunyani über die Arbeit im Pflegezentrum Süssbach: «Dieses Multikulti gefällt mir sehr» Als sie vor sieben Jahren ihre Stelle in der Wäscherei in Brugg antrat, war Molly Gungunyani fast die einzige dunkelhäutige Angestellte im Pflegeheim. Die aufgestellte Mutter erzählt, wie sie zum Solo-Auftritt im Jerusalema-Tanzvideo kam und warum in ihrem Team jede Woche eine Physiotherapeutin vorbeikommt. Claudia Meier 08.05.2021, 05.00 Uhr

Molly Gungunyani (für das Foto ohne Schutzmaske) arbeitet seit sieben Jahren in der Wäscherei des Pflegezentrums Süssbach. Bild: Britta Gut

(16. April 2021)

Ob Feuerwehren, Polizeikorps, Baufirmen oder Pflegeheime: Seit Monaten begeistert die Jerusalema-Dance-Challenge Teilnehmende und Publikum rund um den Globus. Die Bewegung, die der 25-jährige Sänger Master KG aus Südafrika mit seinem Lied ausgelöst hat, verbreitet während der Coronapandemie Lebensfreude und gute Stimmung. Nach dem Pflegezentrum Süssbach ist im Bezirk Brugg auch der Windischer Institution Sanavita ein originelles Video gelungen.

Doch Molly Gungunyani, Mitarbeiterin der Süssbach-Wäscherei, ist in den Videos die einzige Teilnehmerin, die mit einer Wasserflasche auf dem Kopf am Bügelbrett tanzt. Das sei eine spontane Idee gewesen, sagt die 44-Jährige und lacht. Es sei alles etwas schnell gegangen. Ursprünglich hätte sie für das Tanzvideo nur in die Hände klatschen sollen. Aber das fand sie zu einfach – bei diesem rhythmischen Lied aus Südafrika.

Molly Gungunyani ist bei Minute 1:02 beim Tanzen zu sehen. Video: Youtube

Und etwas auf dem Kopf zu balancieren, war für Molly Gungunyani, die in Simbabwe aufgewachsen ist, etwas Normales. Während den Ferien, die sie als Mädchen regelmässig bei ihren Grosseltern auf dem Land verbrachte, habe sie das gelernt und geübt. Die Mutter eines 18-jährigen Sohns erzählt:

«Wir trugen beispielsweise einen Eimer auf dem Kopf und noch zwei Taschen in den Händen. Heute mache ich das nur noch zum Spass und trage manchmal das Mittagessen auf dem Kopf zum Tisch, aber für die Körperhaltung ist es auf jeden Fall eine gute Übung.»

In der Süssbach-Wäscherei läuft das bekannte Lied «We are the world» («Wir sind die Welt») aus den 80er-Jahren. Dass hier ein eingespieltes Team am Werk ist, merkt man sofort. «Wir ergänzen uns gut», sagt Molly Gungunyani, die seit sieben Jahren in einem 80%-Pensum im Pflegeheim arbeitet.

Sie schätzt es, dass sie am Wochenende freihat

Am liebsten kümmert sie sich ums Wäschesortieren und ums Waschen. Mit Bett-, Frottier- und Küchenwäsche sowie Berufskleidung und der persönlichen Wäsche der Kunden steht vor allem zum Wochenauftakt jeweils viel Arbeit an, die speditiv zu erledigen ist. Der Umgang mit den verschiedenen Textilien findet Molly Gungunyani interessant. Dass sie am Wochenende freihat, schätzt sie.

Als es im Pflegezentrum Süssbach Coronapatienten gab, wurde auch deren Wäsche in der hauseigenen Wäscherei gereinigt. Die Mitarbeiterin erzählt:

«Wir waren gut vorbereitet und organisiert, sodass ich im blauen Schutzanzug keine Angst hatte, die gelben Säcke mit der Coronawäsche aufzuschneiden und separat zu waschen.»

Doch der Umstand, dass die Kunden wochenlang keinen Besuch empfangen durften, habe sie schon traurig gestimmt. Molly Gungunyani, die im «schönen Untersiggenthal» wohnt, ist in der Freizeit – auch ohne Coronapandemie – gerne allein und oft zu Fuss in der Natur unterwegs.

Mit den Kunden im Pflegezentrum hat sie im Alltag zwar keinen direkten Kontakt. Da die persönlichen Kleidungsstücke aber alle angeschrieben sind, kann Molly Gungunyani die Bewohner trotzdem oft mit dem Namen ansprechen, weil sie beispielsweise die Bluse einer Kundin kennt, was manchmal für Erstaunen sorgt. Zuoberst auf einem Regal in der Wäscherei liegen mehrere Kuscheltiere. «Ja, wir haben einen halben Zoo hier», sagt die 44-Jährige. «Leider sind diese Kuschelsachen nicht angeschrieben und sie warten auf ihre Besitzer. Wer etwas vermisst, kann sich gerne bei uns melden.»

In der Wäscherei lagern auf dem Regal namenlose Kuscheltiere, erzählt Mitarbeiterin Molly Gungunyani. Bild: Britta Gut

(16. April 2021)

Molly Gungunyani ist 2003 in die Schweiz gekommen und hat zuerst in einem Privathaushalt gearbeitet und später einen Basislehrgang für Textilpflege in Wattwil SG besucht. Mit viel Eigeninitiative hat sie Deutsch gelernt, unter anderem im Muki-Deutsch und mit dem Vorlesen von Kinderbüchern. Ihre Muttersprache ist Shona, die in Simbabwe den Status einer Nationalsprache hat.

«Wir haben alle die gleiche Vision»

Vor fünf Jahren reiste Molly Gungunyani zum ersten Mal mit Sohn Jonah für drei Wochen in ihre alte Heimat und besuchte die Mutter sowie zwei Brüder in Südafrika. Sobald es die Pandemiesituation zulässt, möchten die beiden ihre Familie wiedersehen. «Als Süssbach-Mitarbeiterin hatte ich das Privileg, dass ich schon früh gegen Covid-19 geimpft wurde und problemlos wieder reisen könnte», sagt Gungungyani. Dass die Coronakrise die Leute fast gelähmt hat, beobachtete sie auch bei ihrem Sohn. Der Zweitlehrjahrstift war mehr zu Hause als üblich. Die Mutter hält fest:

«Wir müssen lernen, aktiver mit dieser Krise umzugehen. Das Leben geht weiter.»

Egal, wo sie sich aufhält, Molly Gungunyani ist es wichtig, dass sich die Menschen stets mit Respekt begegnen. Sie hat Freude an anderen Sprachen und Kulturen und geht offen auf andere zu, obwohl sie sich selbst als scheu bezeichnet. «Dieses Multikulti gefällt mir sehr.» Sie kann sich erinnern, dass sie beim Stellenantritt im Süssbach fast die einzige dunkelhäutige Angestellte war. «Das hat sich geändert und wir haben alle die gleiche Vision: Wir wollen für die Kunden und Angestellten das beste Pflegezentrum im Kanton Aargau sein.»

Für die Mitarbeiterinnen in der Wäscherei, die immer auf den Beinen sind und einen harten Job machen, bedeute das etwa, dass sie seit drei Jahren von einer Physiotherapeutin begleitet werden. Zu Beginn machte die Therapeutin jeden Tag während zehn Minuten Übungen mit den Angestellten und gab Tipps. Nun kommt sie noch einmal pro Woche vorbei. Zufrieden stellt Molly Gungunyani fest: «Unsere Arbeit ist nicht langweilig und ich bin stolz, Teil der Süssbach-Familie zu sein.»