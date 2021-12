Brugg: Erstmals nach zwei Jahren kann «Steini» Stand betreiben

Brugg «Vor zwei Jahren habe ich das letzte Mal mit dem Catering Geld verdient» – nun kann «Steini» seinen Stand wieder betreiben Thomas Steinhauer verpflegt seine Kundschaft dieses Jahr erneut mit «Raccclette» auf dem Neumarktplatz. Warum er trotz der schwierigen Lage positiv gestimmt ist und was er sich von der kommenden Saison erhofft. Carla Honold Jetzt kommentieren 22.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vom 17. bis am 24. Dezember steht der Stand von Steini auf dem Neumarktplatz in Brugg. Carla Honold

Am vergangenen Donnerstag hat Thomas Steinhauer – den Bruggerinnen und Bruggern besser bekannt als «Steini» – seinen vorweihnachtlichen Stand, wo er neben seinem «Raccclette» verschiedene Getränke anbietet, erstmals nach zwei Jahren wieder eingerichtet.

Er wolle gar nicht daran denken, wie lange die Aufbauarbeiten auf dem Neumarktplatz dauerten. «Hauptsache der Stand steht jetzt», meint Steini, während er sich routiniert auf das Mittagsgeschäft vorbereitet. Unter Zeitdruck sei er nicht. Er sagt bestimmt:

«Ich habe beschlossen, dass ich nicht im Stress bin.»

Das Betreiben des Stands im Brugger Weihnachtsdörfli sei für ihn zur Tradition geworden. «Das ist mein achtes oder neuntes Jahr», schätzt Steini. Wenn man dem Fahrrad- und Motorradmechaniker mit Meisterprüfung, der das Geschäft «Steini-Bike» betreibt, beim Vorbereiten des Punschs und der Kartoffeln zuschaut, wird klar, dass ihn die coronabedingte Pause nicht aus der Übung bringen konnte.

Er ist sehr froh, diese Saison wieder vor Ort zu sein. Hinter ihm liegt eine schwierige Zeit. «Vor zwei Jahren habe ich das letzte Mal mit dem Catering Geld verdient», berichtet Steini. «Die Seniorenweihnacht vor einer Woche war für mich der erste Auftrag seit 2019.» Wegen der Pandemie seien viele Veranstaltungen abgesagt worden.

Auf Hilfe ist der Brugger angewiesen

Steini bietet zum «Raccclette» verschiedene Getränke an. Carla Honold

«Der Stand auf dem Neumarktplatz ist sehr gut angelaufen», freut er sich. Seit vergangenem Freitag bietet er täglich ab 11.30 Uhr und «solange es Leute hat», sein «Raccclette» – die drei Cs sind laut dem Brugger ein Alleinstellungsmerkmal – und verschiedene Getränke wie Punsch, Luz und Glühwein an.

Zum geschmolzenen Käse gibt es laut der Speisekarte Brot, Kartoffeln oder «Härdöpfel». Obwohl der Weihnachtsmarkt am Wochenende nicht stattfinden konnte, seien am Samstag sowie am Sonntag zahlreiche Kundinnen und Kunden bei ihm eingekehrt.

«Es waren nicht ganz so viele, wie beim letzten Weihnachtsdörfli, aber es war trotzdem ein super Wochenende», so Steini. Er erklärt:

«Glücklicherweise spielt diese Saison auch das Wetter mit und es blieb bisher trocken.»

Freuen kann er sich über viele Unterstützerinnen und Unterstützer, meint der Brugger. «Über die Jahre habe ich viele Freunde gewonnen. Die kommen jetzt aus Solidarität zu mir.» Auf diese Hilfe sei er angewiesen.

An seinem Stand wird jeden Tag gelacht

Den Kundinnen und Kunden möchte Steini nicht nur herzhafte Verpflegung, sondern auch einen stressfreien Treffpunkt für gute Gespräche bieten. Er sagt:

«Ich freue mich, wenn ich zwischen dem Servieren und Zubereiten Zeit für die Leute habe.»

Die Unterhaltungen und die gemeinsamen Witze geniesse er. «Die Arbeit am Stand muss Spass machen», betont Steini. «Hier lache ich jeden Tag mit den Gästen.» Da er sich seine Zeit gut einteilt, erklärt der Brugger, kann er den Stand ganz allein betreiben. Auch an die Arbeit mit der Maske habe er sich schnell gewöhnt.

Ab 11.30 Uhr können Kundinnen und Kunden bei Steini einkehren. Carla Honold

Sich zu beschweren, kommt Steini trotz der schwierigen beiden Jahre nicht in den Sinn. «Alles Negative stelle ich in den Hintergrund und das Positive hebe ich hervor.» Er wolle Freude haben. «Das sich ärgern überlasse ich gern den anderen», erklärt Steini. «Es geht einem nur schlechter, wenn man sich auf Probleme fokussiert.» Dieses positive Denken gelinge ihm meistens.

Beim Argovia Fäscht will er wieder dabei sein

Ein besonders grosser Wermutstropfen ist für Steini die erneute Absage des Brugger Fasnachtsumzugs, der im kommenden März hätte stattfinden sollen. Der Präsident des OK Fasnacht Brugg, der den Umzug jährlich organisiert, meint:

«Das war ein unbeschreiblich schlimmer Moment.»

Für die Fasnacht 2023 hofft er wieder auf Normalität. «Wir schauen, wie es kommt», meint Steini.

Steini ist Teil des OKs der Fasnacht in Brugg. Michael Hunziker (27. Februar 2020)

Bezüglich der kommenden Catering-Saison ist er ebenfalls zurückhaltend mit den Prognosen und rechnet erst im Mai wieder mit kleineren Aufträgen. «Ich hoffe, dass im nächsten Jahr das Argovia Fäscht stattfinden kann.» Am Festival, das für den 3. und 4. Juni geplant ist, betreibt er die älteste Bar mit Grill.

Was die Kundschaft mitbringen soll

Konzentrieren möchte sich Steini erst einmal auf das Positive – auf den «Raccclette»-Stand. Bis am 24. Dezember sei dieser noch geöffnet. «Für die nächsten Tage wünsche ich mir möglichst viele Kundinnen und Kunden.»

Diese sollen laut Steini Geschichten zum Erzählen – wovon auch der Standbetreiber und Weltrekordhalter im Kirschsteinspucken viele in petto hat – mitbringen und dafür die ganze Coronaproblematik zu Hause lassen. «Wenn man damit anfängt, wird man nicht fertig und am Schluss haben alle Krach.» Wie lange er den traditionellen Stand noch betreibt, weiss Steini noch nicht. «On verra», meint er nur.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen