Brugg: 1959 ging hier die erste Rolltreppe im Aargau in Betrieb

Brugg Vor 63 Jahren ging hier die erste Rolltreppe im Kanton Aargau in Betrieb – nun wird ein neues Zentrum geplant Am 4. Dezember 1959 wurde der Jelmoli in der Brugger Innenstadt feierlich eröffnet. Die Liegenschaft gibt derzeit aus mehreren Gründen zu reden. Klar ist bereits, dass sie sich zusammen mit den Aussenflächen in den kommenden Jahren komplett verändern wird. Claudia Meier Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Das Jelmoli-Warenhaus in Brugg ist zur Eröffnung 1959 mit den Fahnen der umliegenden Gemeinden geschmückt. Bild: zvg/Stadtarchiv Brugg

In der Stadt Brugg waren Ende November 1959, also vor 63 Jahren, insgesamt 1962 Haushaltungen und 6625 Einwohnerinnen und Einwohner registriert. «Freitag, den 4. Dezember, eröffnet die Firma Jelmoli SA das neue Warenhaus in Brugg», mit diesem Satz wurde das Grossereignis in der Chronik der «Brugger Neujahrsblätter» festgehalten.

Die neu eröffnete Liegenschaft an der Hauptstrasse 2 war damals für die Bevölkerung auch aufgrund der ersten Rolltreppe im Kanton Aargau eine willkommene Attraktion. Der moderne Bau des Brugger Architekten Walter Hunziker stehe «fix und fertig da in einem Kleide, das nicht nur der Firma, sondern der ganzen Stadt zur Zierde gereicht, wie man es kaum jemals geträumt hätte», schrieb das «Brugger Tagblatt». Und:

«Kein Zweifel: Brugg geht neuen schönen Zeiten entgegen!»

Der Generaldirektor von Jelmoli sagte, die Errichtung der Zweigniederlassung erfolge «im Vertrauen auf Bruggs bedeutende Zukunft als Zentrum einer weitreichenden Gross-Siedlung». Das Warenhaus selber warb in Inseraten mit seinem Luftvorhang anstelle von Schwing- oder Drehtüren – «Die Türe ist Luft!» – oder mit der ersten Rolltreppe im Aargau. Diese führe «mühelos und bequem treppauf». Im «Brugger Tagblatt» war zu lesen:

«Eine Rolltreppenfahrt bietet Jung und Alt neben dem praktischen Zweck auch ein vergnüglich-erregendes technisches Erlebnis.»

1700 Quadratmeter Verkaufsfläche und 80 Angestellte standen der Kundschaft zur Verfügung. 1996 zog sich Jelmoli aufs Stammhaus in Zürich zurück.

Das Entwicklungsprojekt wird demnächst präsentiert

Seit 1959 hat sich die Einwohnerzahl der Stadt Brugg – auch aufgrund von Gemeindefusionen mit Lauffohr, Umiken und Schinznach-Bad – ungefähr verdoppelt. Die markante Liegenschaft, die zur City-Galerie umbenannt wurde, gehört seit einigen Jahren der Swiss Prime Site AG mit Hauptsitz in Zug. Das Areal an der Schnittstelle zwischen Neumarktplatz und Altstadt befindet sich aktuell in einem Transformationsprozess.

Seit rund zwei Jahren ist bekannt, dass per Ende 2024 oder Anfang 2025 alle Mietverträge auslaufen werden. Die bisherigen Geschäftsbetriebe wurden aber gefragt, ob sie Teil des Entwicklungsprojekts sein möchten.

Café und Bäckerei Mor wolle am zentralen Filialstandort festhalten, hiess es im Januar 2021. Bild: Claudia Meier

Die Eigentümerfirma will die Öffentlichkeit in zehn Tagen über ein nachhaltiges Entwicklungsprojekt informieren. Im Rahmen eines Studienauftrags wurden Vorschläge zur Attraktivitätssteigerung des Areals erarbeitet. Der oberirdische Parkplatz dürfte aufgehoben werden. Angestrebt wird eine zukünftige Durchmischung mit Wohnen, Einkaufen, Freizeit und Arbeit.

Stadtmuseum zeigt Jelmoli-Schaufenster von 1959 bis 1974

In der Anfangszeit galt das neue Brugger Warenhaus auf dem Grundstück des ehemaligen Rauberhauses als modernstes Gebäude der Stadt. Die 40 Meter lange Schaufensterfassade wurde mit aufwendigen Dekorationen bespielt, wie sie für die Konsum- und Freizeitgesellschaft der Nachkriegszeit typisch waren.

Das Schaufenster des Jelmoli Brugg zum Jugendfest 1963. Bild: Stadtarchiv Brugg

Optisch von den Verkaufsräumen getrennt boten die Schaufenster kleine Bühnenräume, auf denen Geschichten erzählt und Stimmungen wie beim Jugendfest vermittelt wurden. In der neuen Wechselausstellung «Kaufrausch» zeigt das Stadtmuseum Brugg noch bis zum 25. Juni 2023 jeweils am Sonntagnachmittag von 13 bis 17 Uhr eine digitale Bildschau mit Fotografien der aufwendig gestalteten Jelmoli-Schaufenster aus den Jahren 1959 bis 1974.

Das Museum hat die Fotografien der Schaufenster von Cuno Jent aus Umiken erhalten, der langjähriger Chefdekorateur des Jelmolis war. Wie Elisa Frank vom Stadtmuseum an der Ortsbürgerversammlung verraten hat, ist Cuno Jent auch Teil der Zeitzeugengespräche, die derzeit realisiert und zu einem späteren, noch nicht definierten Zeitpunkt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Schaufensterdekorationen erzählen von Geschlechterrollen und der Technisierung des Alltags, von neuen Freizeitvergnügen oder wechselnden Modeidealen. Auch gelebte Brugger Traditionen wie das Jugendfest oder die Springkonkurrenz wurden in den Schaufenstern umgesetzt. Dieses Format ermöglicht es, Brugger Geschichten sichtbar zu machen.

