Brugg: Gesuch für Verlängerung Provisorium Freudenstein liegt auf

Von Provisorium zu Provisorium: In der Stadt werden Kindergärtler im Container unterrichtet

Vor fünf Monaten hat das Kindergartenprovisorium bei der Schule Au-Erle seinen Betrieb aufgenommen. Nun steht die Verlängerung des anderen Container-Standorts beim Schulhaus Freudenstein an. Was der Stadtrat in den Jahren mit temporären Lösungen gelernt hat.