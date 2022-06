Brugg: Parteien zum Veranstaltungsverbot im Geisseenschachen

Brugg Von «nicht mehr zeitgemäss» bis «erklärungsbedürftig»: Das sagen die Parteien zum Verbot am Pfingstsonntag Die Durchführung des Mundart-Liederwettbewerbs Troubadix im Geissenschachen ist laut dem Stadtrat an hohen Feiertagen nicht bewilligungsfähig. Jetzt äussern sich Lokalpolitiker zur Frage, ob das Reglement aus dem Jahr 2005 angepasst werden müsste und wie. Claudia Meier Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Als die Musikformation Trionettli im Spätsommer 2021 das 20-Jahr-Jubiläum feierte, konnte auch Gabriel Kramer beim Unterstand der Kavallerie im Brugger Geissenschachen auftreten. zvg

Am Pfingstsonntag finden im Bezirk Brugg nicht nur das Argovia Fäscht im Birrfeld und der Tag der offenen Tore im Bahnpark Brugg mit Tausenden von Besucherinnen und Besuchern statt, sondern auch Trainings der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft an und in der Aare. Der beschauliche Mundart-Liederwettbewerb Troubadix hingegen, den die Organisatoren am Sonntagnachmittag im Geissenschachen durchführen wollten, ist laut der Stadt Brugg nicht bewilligungsfähig.

Der Fricktaler Musiker und Organisator Gabriel Kramer weicht mit den Liedermacherinnen und Liedermachern deshalb am Pfingstsonntag aufs Vogelsang-Areal aus. Am Troubadix-Festival werden ab 13 Uhr rund 300 Gäste erwartet.

Die EVP sieht hohe kirchliche Feiertage als Teil der Kultur

Der Geissenschachen liegt im Gemeindegebiet von Windisch, gehört aber der Ortsbürgergemeinde Brugg. Bewilligungsbehörde ist seit vielen Jahren die Stadt Brugg. Da das Liedermacher-Festival beim Unterstand der Kavallerie neben dem Fussballplatz geplant war, kommt laut Vizeammann Leo Geissmann das Reglement der Stadt Brugg betreffend Sportanlage Geissenschachen zur Anwendung.

Der Unterstand der Kavallerie steht neben dem Fussballplatz auf der Schacheninsel. Bild: Claudia Meier

Darin heisst es, dass die Anlagen an Karfreitag, am Oster- und Pfingstsonntag, am Eidgenössischen Bettag, in der Zeit von Weihnachten bis Neujahr sowie am Rutenzug nicht benützt werden dürfen. Dieses Reglement wurde letztmals im Jahr 2005 totalrevidiert. Sollte ein generelles Interesse bestehen, sei eine Überarbeitung denkbar, sagte Vizeammann Leo Geissmann (Die Mitte) im letzten Artikel Anfang Mai.

David Hunziker ist Fraktionspräsident der SP in Brugg. Bild: zvg

Was sagen die Brugger Parteien zum Festivalverbot am Pfingstsonntag im Geissenschachen? Ist das noch zeitgemäss? Die SP findet grossmehrheitlich nein, wie Fraktionspräsident David Hunziker mitteilt. «Da sind heute offenbar andere Bedürfnisse vorhanden», so die SP. Eine Anpassung des Reglements wäre angezeigt. Die Sozialdemokraten erklären:

«Auch über andere Feiertage muss diskutiert werden. Es scheint nicht sinnvoll, nur über den Pfingstsonntag zu debattieren.»

Ganz anders tönt es bei der EVP. Die Partei finde das Veranstaltungsverbot am Pfingstsonntag richtig, sagt Fraktionspräsidentin Barbara Müller. «Der Entscheid entspricht dem Reglement, welches berücksichtigt, dass sich die Bevölkerung an den hohen kirchlichen Feiertagen Ruhe und Besinnung gönnen darf.» Diese Feiertage seien eine Tradition, «die unser Land und unsere Kultur geprägt haben». Das Reglement sollte nicht angepasst werden.

Eine Ergänzung könnte Ausnahmen ermöglichen

Aus Sicht der GLP Brugg sollte das Liedermacher-Festival im Geissenschachen stattfinden können. Denn die GLP engagiere sich für Gleichberechtigung und Liberalisierung in der Gesellschaft. Silvia Lewdeni, Präsidentin GLP Sektion Brugg-Windisch, erklärt:

«Grundsätzlich sollten Anlässe an Feiertagen, samstags und sonntags erlaubt sein, ausser der Anlass würde in einem Wohnquartier stattfinden.»

Die Licht- und Lärmemissionen sollten gemäss Reglement eingehalten werden. Bewilligungen sollten sich nach objektiven Kriterien richten, ohne Rücksicht auf die Bedeutung des Tages, weshalb das Reglement im beschriebenen Fall anzupassen sei.

Titus Meier ist in Brugg Präsident der FDP-Stadtpartei. Bild: zvg/Susanne Seiler

Auch für die FDP erscheint das Verbot angesichts der vielen Anlässe, die gleichentags in Brugg stattfinden, «nicht mehr ganz zeitgemäss und mindestens erklärungsbedürftig», hält Präsident Titus Meier von der Stadtpartei fest. Im beschriebenen Fall könnte man sich gut vorstellen, dass die Veranstaltung wenig gestört hätte.

Feiertage müssten aus Sicht der FDP bei der Überprüfung des Reglements nicht zwingend gestrichen werden. Titus Meier präzisiert:

«Das Reglement könnte aber um einen Absatz erweitert werden, der es dem Stadtrat erlauben würde, im Sinne einer Interessenabwägung Ausnahmen zu bewilligen.»

Mögliche Kriterien wären laut der FDP die Lärmemissionen (Lautstärke, Betriebszeiten), die Grösse des Anlasses oder Ähnliches.

Es wäre Zeit für eine gründliche Überprüfung

Die Grünen bedauern die Absage des Liedermacher-Festivals durch die Stadt Brugg. Da das Reglement aus dem Jahr 2005 stammt, teilt Yves Gärtner im Namen der Partei mit: «Es scheint uns nicht zu früh, das Nutzungsreglement für die Sportanlagen Geissenschachen kritisch zu prüfen und allenfalls unter Berücksichtigung aller Stakeholder, insbesondere dem Militär, zu erneuern, zumal sich mit der Sanierung des Rasenplatzes sowieso eine gründliche Überprüfung anbieten würde.»

Der Geissenschachen liegt abseits der Wohnquartiere und lässt – ausser an hohen Feiertagen – eine vielfältige Nutzung durch Vereine, Militär und Veranstalter zu. Bild: Claudia Meier

Die SVP nimmt ausweichend Stellung. Für die Partei schreibt Thomas Salm: «Das Gebiet Geissenschachen gehört unseres Wissens den Ortsbürgern Brugg und hat demzufolge nichts mit dem Benützungsreglement des Sportplatzes zu tun.» Im Weiteren sei auf diesem Gebiet die Armee als Mieter tätig. Deshalb könne die SVP keine konkretere «operative» Aussage machen. Die Partei verweist auf die Stadt.

Gar nicht gemeldet auf die Fragen der AZ hat sich die Mitte-Partei.

