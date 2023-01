Brugg hat vier Bushaltestellen «Brücke» – das soll sich ändern

Brugg Vier Bushaltestellen heissen «Brücke»: Weil das oft für Verwirrung sorgt, will ein Verein dies ändern Der Verein Tourismus Region Brugg bittet den Stadtrat, eine Namensänderung für die beiden Postauto-Haltestellen an der Baslerstrasse – nördlich der alten Aarebrücke – zu beantragen. Claudia Meier 18.01.2023, 05.00 Uhr

Geht es nach dem Verein Tourismus Region Brugg, wird diese Haltestelle an der Baslerstrasse in Zukunft «Vorstadt» heissen. Claudia Meier

Im Bezirkshauptort Brugg den Bus oder das Postauto zu benützen, kann kompliziert sein: Wenn ortsunkundige Passagiere im Bereich der alten Aarebrücke an der falschen Stelle auf einen Anschluss warten, der vielleicht nur jede Stunde kommt, kann das zur Folge haben, dass sie am Strassenrand stehen bleiben.

Das weiss auch der Verein Tourismus Region Brugg. Mit einem Brief wandte sich deren Co-Präsidentin Barbara Iten am 25. Oktober 2022 an den Brugger Stadtrat. Sie erwähnte, dass es in Brugg vier Bushaltestelle gebe, die mit «Brücke» den gleichen Namen tragen: zwei an der Baslerstrasse und zwei in der Altstadt bei der alten Aarebrücke vor dem Schwarzen Turm und vor dem «Papa Oro's».

An der Haltestelle Brücke am südlichen Brückenkopf fahren die Busse via Lauffohr nach Remigen und Mönthal. Claudia Meier

Weil im Fahrplan nicht ersichtlich sei, wo die Leute warten müssen, gebe es immer wieder Verwirrungen, schrieb Iten weiter. Regelmässig stünden Personen an der falschen Haltestelle.

Der Tourismusverein hat sich mit Postauto AG abgesprochen und bittet den Stadtrat, einen Antrag für eine Namensänderung für die beiden Bushaltestellen an der Baslerstrasse zu stellen. Als neuen Namen schlägt er «Vorstadt» vor. Die Haltstellen in der Altstadt könnten den Namen «Brücke» behalten.

Änderung nur bei Fahrplanwechsel

Im Jahresrückblick an der Generalversammlung vergangene Woche im Restaurant Bären in Remigen erzählte Barbara Iten von diesem Vorhaben. Auf Nachfrage der AZ gibt Bruggs Stadtschreiber Matthias Guggisberg Auskunft. Das Anliegen zur Teilumbenennung der Haltestelle «Brugg AG, Brücke» sei in der Fahrplankommission von Brugg Regio mit dem Vertreter von Postauto Aargau diskutiert und befürwortet worden. Guggisberg ergänzt: «Die Namensänderung einer Haltestelle kann jedoch nur auf den Zeitpunkt eines Fahrplanwechsels im Dezember erfolgen.»

Ein entsprechender Antrag sei durch die Gemeindebehörde jeweils bis im August zu beantragen. Vorsteher der Fahrplankommission beim regionalen Planungsverband ist Bruggs Vizeammann Leo Geissmann.

An der Haltestelle Brücke, Kante B, fahren die Postautos entlang der Baslerstrasse Richtung Schenkenbergertal, Bözberg und Riniken. Claudia Meier

Als Sofortmassnahme hat Postauto Aargau laut Guggisberg für die Haltestelle «Brugg AG, Brücke» Kantenbezeichnungen festgelegt: Kante A (Vorstadt, von Umiken Richtung Bahnhof), Kante B (Baslerstrasse, vom Bahnhof Richtung Umiken), Kante C (Schwarzer Turm, vom Bahnhof Richtung Lauffohr), Kante D (Schwarzer Turm, von Lauffohr Richtung Bahnhof).

Diese Kanten-Bezeichnungen seien in den Situationsplänen an der Haltestelle ersichtlich und im Onlinefahrplan zugeordnet, so der Stadtschreiber. Den Antrag zur Teilumbenennung werde der Stadtrat in den nächsten Wochen bei der zuständigen Stelle einreichen.