Brugg Viel Fremdabfall lässt Unterflurcontainer überquellen – was die Stadt nun machen will Seit Ende Mai sind die ersten im Untergrund eingebauten Entsorgungsstationen in Brugg in Betrieb. Zentrale Sammelstellen lösen jedoch nicht alle Abfallprobleme. Das zeigte sich schon in der Vergangenheit und lässt sich auch bei den neuen Anlagen beobachten. Claudia Meier Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Am Dienstag, 9. August, war der Kehricht-Unterflurcontainer an der Laurstrasse in Brugg übervoll. Claudia Meier

Dass der Bezirkshauptort die Abfallwirtschaft modernisiert, wurde von der Bevölkerung schon lange gewünscht. Doch bevor die dafür erforderliche Infrastruktur gebaut werden konnte, gab es eine – für die Stadt Brugg typische – Versuchsphase mit mobilen Containern auf zentralen Plätzen und die Abfallsammeltour wurde von zweimal auf einmal wöchentlich reduziert. Das hatte zur Folge, dass die Abfallsäcke teilweise am falschen Tag am Strassenrand standen und/oder die Container auf dem Quartiersammelplatz – oft an den Wochenenden – schnell voll waren.

So zeigte sich Entsorgungsplatz Weiermatt in Brugg am 20. Februar 2021. Claudia Meier

Anfang März 2021 hiess der Einwohnerrat einen Kredit von 690'000 Franken für die Umsetzung von sechs Unterflursystemen gut. Ende Mai dieses Jahres wurden die ersten Unterflurcontainer im Stadtzentrum an der Laurstrasse in Betrieb genommen. Anders als etwa in der Gemeinde Windisch wird auf der neuen Anlage in Brugg nicht nur Altglas, Textilien, Alu- und Stahlblechverpackungen, sondern auch Kehricht gesammelt.

Von Brugger Abfallsäcken steht nichts

Erstaunlicherweise ist der Schlund für das Graugut nur mit «Kehricht» angeschrieben. Im Gegensatz zu den grossen Plakaten zuvor auf den provisorischen Entsorgungsplätzen steht jetzt nirgends mehr, dass auf dem Stadtgebiet nur Brugger Abfallsäcke in den Unterflurcontainern deponiert werden dürfen.

Die einfache Beschriftung des Kehricht-Containers – hier an der Laurstrasse – wirkt als Freipass, jede Form von Abfall darin zu entsorgen. Claudia Meier

Entsprechend wurde hier von Anfang auch viel fremder Abfall entsorgt, entweder lose oder in Papier- respektive schwarzen Abfallsäcken. Darunter sind auch rezyklierbare PET-Flaschen, die im Abfall sowieso nichts zu suchen haben. Der Platz an der Laurstrasse scheint sehr beliebt zu sein, sodass der Schlund zum Kehricht-Behälter am Dienstagmorgen nicht mehr geschlossen werden konnte. Unter den beiden Brugger Abfallsäcken zuoberst ist auch ein schwarzer Sack auszumachen.

Auf die Frage, welches erste Fazit Brugg zu den neuen Anlagen zieht, antwortet Stadtschreiber Matthias Guggisberg:

«Wir sind sehr zufrieden mit den Unterflurcontainern und erhalten auch mehrheitlich sehr positives Feedback.»

Die Kehricht-Unterflurcontainer werden einmal wöchentlich – am Dienstag – von der beauftragten Voegtlin-Meyer AG aus Windisch geleert.

Eine Begutachtung soll bald erfolgen

Bei normaler Benutzung der Anlage sollten die Unterflurcontainer bei wöchentlicher Leerung nicht überfüllt sein, teilt Bruggs Stadtschreiber mit.

Zwei Tage nachdem der überquellende Kehricht-Container geleert worden war, hat sich an der Laurstrasse schon wieder fremder Abfall angesammelt. Claudia Meier (11. August 2022)

Die Beschriftung des Kehricht-Schlunds sei aktuell noch etwas irreleitend, werde jedoch noch angepasst. Man werde die Falschentsorger zukünftig dementsprechend auch büssen. Guggisberg ergänzt:

«Im Unterflurcontainer gibt es momentan einige lose Abfallarten, die so fälschlicherweise entsorgt werden. Der genaue Anteil wurde aber bisher nicht erfasst.»

Eine Begutachtung während der Leerung sei in Kürze geplant. Die Stadt Brugg rechnet die Kehrichtentleerung in Tonnen ab. Die Kosten für den fremden Abfall werden nicht separat erfasst.

Baustart für die Anlage in Umiken ist am 15. August

Seit der Installation der ersten Unterflurcontainer an der Laur- und Badstrasse sowie in Lauffohr sind mit dem gesprochenen Kredit drei weitere Anlagen an der Fluhmattstrasse in Umiken, an der Schulthess-Allee und in der Langmatt geplant. Für die beiden letztgenannten Standorte werden die Baugesuche noch erarbeitet.

Der Baustart für die Anlage in Umiken ist am Montag, 15. August. Drei Tage später sollten die Container laut Stadtschreiber Guggisberg versetzt werden und im Laufe der Woche vom 22. August ist mit dem Abschluss der Belagsarbeiten zu rechnen.

