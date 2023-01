Eine Wohnung in Brugg wird am 9. Februar versteigert

Brugg Versteigerung einer 515'000 Franken teuren Wohnung naht: Ein Zimmer muss noch fertiggestellt werden Im Langmatt-Quartier kommt eine 4,5-Zimmer-Wohnung unter den Hammer. Das Betreibungsamt Brugg hat zur Wohnungsbesichtigung eingeladen. Was Kaufinteressierte am 9. Februar beim Termin am Bezirksgericht Brugg beachten müssen. Noah Merz Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Im zweiten Obergeschoss dieses Blocks in Brugg befindet sich die zu versteigernde Wohnung. Noah Merz

Auf 515'000 Franken schätzt die Immobilienfirma Aarbrugg AG die 4,5-Zimmer-Wohnung an der Sommerhaldenstrasse 17A in Brugg. Die Stockwerkeinheit liegt direkt am Fuss des Bruggerbergs im zweiten Obergeschoss und ist Teil der 1974 erstellten Siedlung Langmatt.

Am 10. Januar hatten Interessierte die Möglichkeit, die Wohnstätte zu besichtigen. Denn knapp einen Monat später, am Donnerstag, 9. Februar, um 14 Uhr wird sie beim Bezirksgericht Brugg versteigert.

Der Schätzungsbericht der Aarbrugg AG, der im Auftrag des Betreibungsamts Brugg erstellt wurde, verzeichnet unter anderem bei der Beurteilung der Bau- und Wohnungsqualität, des Standorts und der Infrastruktur einen Mittelwert.

Eine Wohnung und zwei Balkone

Ein Lift und eine Treppe bringen die Bewohner in die einzelnen Stockwerke. Prompt wird einem klar, wieso im Bericht von einer ungepflegten Wohnung die Rede ist. Vor allem weist das ehemalige Kinderzimmer darauf hin. Deutlich sichtbar zeigt sich das am schmutzigen und kaputten Boden sowie an den unvollständig gestrichenen Wänden.

Gemäss einer Auskunftsperson sind die Kosten, um das Zimmer zu sanieren, von der zukünftigen Eigentümerschaft selbst zu tragen und nicht im geschätzten Kaufpreis miteingerechnet. Zudem sind in einem Badezimmer, insbesondere in der Dusche, einige Risse an den Wandfliesen festzustellen.

Dafür ist die vor 18 Jahren renovierte Küche in ordentlichem Zustand. Auch hat die Wohnung in östlicher wie westlicher Richtung je ein Balkon. Zum einen mit der Aussicht auf den Gemeinschaftsbereich und zum anderen auf den Kindergarten, die Primar- und Realschule Langmatt. Die Hauptausrichtung der Wohnungsräume liegt südwestlich. Zwei Stockwerke tiefer im Erdgeschoss haben die Bewohner vier Gemeinschaftsräume zur Verfügung, um ihre Wäsche zu reinigen und zu trocknen. Im Kaufpreis enthalten sind ein eigenes Kellerabteil und eine Garagenbox.

So verläuft die Versteigerung

Günstig bietet sich zudem der Standort der Liegenschaft an. Der Weg zur nächsten Busstation mit regelmässigen Verbindungen ins Stadtzentrum von Brugg ist kurz. Ebenfalls ist die Autobahn gut erreichbar.

Der Ersteigerer hat an der Steigerung, unmittelbar nach dem dritten Aufruf und vor dem Zuschlag, eine unverzinsliche Anzahlung von 56'000 Franken zu leisten. Die Anzahlung kann auch im Voraus dem Betreibungsamt mit entsprechendem Vermerk überwiesen werden. Die Restzahlung ist dann zeitnah auf Aufforderung nach Eintritt der Rechtskraft zu leisten.

