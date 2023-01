Brugg: Einwohnerrat über Gever Schönegg und Einbürgerungen

Brugg Verkehr und Fragen der Effizienz – bei der Verwaltung und im Parlament – geben im Einwohnerrat zu reden Für die erste Sitzung im neuen Jahr ist das Stadtparlament in den Rathaussaal zurückgekehrt. Die Traktandenliste war eher kurz, die Entscheide entsprachen aber nicht überall dem Willen des Stadtrats. Zum Abschluss gab es ein Infoanlass zur Zukunft des Hallenbads. Claudia Meier Jetzt kommentieren 22.01.2023, 13.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Einwohnerrat Brugg hat am 20. Januar 2023 zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren seine Sitzung wieder im Rathaussaal abgehalten. Claudia Meier

Während zweieinhalb Jahren fanden die Einwohnerratssitzungen coronabedingt im Campussaal Brugg-Windisch statt. Für die erste Sitzung im neuen Jahr kehrte das Stadtparlament am vergangenen Freitagabend zum ersten Mal in der laufenden Amtsperiode in den Rathaussaal zurück.

Weil das für einige der 46 anwesenden (von insgesamt 50) Mitgliedern eine Premiere war, erklärte FDP-Einwohnerratspräsident Michel Indrizzi zuerst die Regeln für Wortmeldungen.

Die Kredit von 135'000 Franken für die Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung (Gever) wurde im Grundsatz von keiner Fraktion bestritten. Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) betonte, dass es fast keine Verwaltungen mehr gebe, die ohne Gever auskommen. Man müsse weniger suchen, könne Leerläufe vermeiden und die Qualität steigern.

Für die SVP stellte Stefan Baumann dennoch einen Rückweisungsantrag, weil mit der dank Gever erwarteten Effizienzsteigerung Stelleneinsparungen vorzunehmen seien. Die Rückweisung wurde mit 8:37 abgelehnt und das Geschäft am Schluss im gleichen Stimmenverhältnis gutgeheissen. Dies nachdem der zuständige Abteilungsleiter Kirishanth Kridaran diverse Fragen beantwortet hatte.

In Schönegg wird Tempo 30 eingeführt

Die Motion von Angelika Curti (Die Mitte) betreffend Verkehrsberuhigungs- und -sicherheitskonzept im Raum Schönegg gab zu diskutieren. Sie sei nicht die Erste, die sich für eine bessere Verbesserung an der unübersichtlichen Kreuzung einsetze, wo fünf Strassen zusammenkommen, so Curti. Mit der Neugestaltung des Parks müsse man die Verkehrsführung genauer anschauen.

In der Schönegg verschwindet der Parkplatz. Mit der Neugestaltung des Parks wird es nun auch ein Konzept für die Verkehrssicherheit geben. Claudia Meier

Stadtrat Roger begründete die Ablehnung durch die Exekutive mit dem Kommunalen Gesamtplan Verkehr und ergänzte: «Eine Massnahme ist die Einführung von Tempo 30 im Bereich der Schöneggkreuzung – noch in dieser Legislatur.» Der Einwohnerrat sprach sich mit 27:18 Stimmen für die Überweisung aus.

Von einem Demokratieabbau war bei der Motion von Barbara Geissmann zur Änderung der Gemeindeordnung die Rede. Die Mitte-Fraktionspräsidentin schlug vor, dass zukünftig nicht mehr der Einwohnerrat einbürgert. Die Kompetenz könne gut an den Stadtrat delegiert werden, der Ermessensspielraum sei klein, sagte Frau Stadtammann.

Die Finanzkommission (Fiko) wehrte sich. Mitglied Titus Meier (FDP), verwies auf von der Fiko eingeführte Kriterien, etwa die Beurteilung von Einbürgerungswilligen durch die Schule. Der Stadtrat zeigte sich offen, bei der Einführung eine Einbürgerungskommission zu prüfen, damit das Vieraugenprinzip gewährleistet bleibt. Mit 24:19 Stimmen wurde die Motion überwiesen.

Die Zeitersparnis bei den Einwohnerratssitzungen dürfte jedoch gering ausfallen. Am Freitag hiess die Legislative alle zwölf Einbürgerungsanträge in weniger als zehn Minuten gut.

Neues Mitglied in der Finanzkommission

Unbestritten war die Wahl von Yvonne Buchwalder-Keller in die Fiko als Nachfolge von FDP-Parteikollege Willi Wengi für den Rest der laufenden Amtsperiode. Da sie die einzige Kandidatin war, schlug das Büro die Abstimmung in stiller Wahl vor.

Yvonne Buchwalder-Keller (FDP) ist neu Mitglied der Finanzkommission der Einwohnergemeinde Brugg. zvg

Dadurch konnte auf das Verteilen und Auszählen von Stimmzetteln verzichtet werden. Die 42-Jährige nahm die stille Wahl gerne an und sagte: «Ich freue mich auf das Amt.»

Das Postulat von Martin Brügger (SP) betreffend ergebnisoffener Planung bei der Gebietsentwicklung Aufeld-Aegerten wurde vom Stadtrat entgegengenommen. Eine Abstimmung darüber wurde nicht verlangt.

Information zur Zukunft der Hallenbäder

Nach der Sitzung lud der Stadtrat den Einwohnerrat zu einer Infoveranstaltung zur Zukunft des Lehrschwimmbeckens und des gut 40-jährigen Hallenbads ein. Denn der Sanierungsbedarf ist bei beiden Infrastrukturen hoch.

Das Brugger Hallenbad wurde 1981 erbaut. Das schalenförmige Dach ist ein Meisterwerk von Bauingenieur Heinz Isler (✝ 2009). Maja Reznicek

Gregor Moser, Bereichsleiter Liegenschaften und Anlagen, zeigte auf, warum die Stadt vor allem aus betrieblichen und finanziellen Gründen auf dem Areal des Hallenbad ein neues Lehrschwimmbecken realisieren und den Standort in Lauffohr aufgeben möchte. Details zur Einstandortstrategie, zu der sich die Parlamentsmitglieder in den kommenden Wochen äussern können, folgen in einem separaten Artikel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen