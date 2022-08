Verdächtiger Gegenstand am Bahnhof Brugg: Sperrung aufgehoben

Brugg «Verdächtiger Gegenstand» ungefährlich: Polizei hebt Sperrung von Bahnhof auf Der Bahnhof Brugg ist am Dienstag gesperrt worden. Grund dafür war ein verdächtiger Gegenstand, wie die Polizei mitteilt. Am späten Nachmittag hat sich der Fall geklärt. Aktualisiert 24.08.2022, 08.52 Uhr

Der Bahnhof in Brugg ist am Dienstagnachmittag vorübergehend gesperrt worden. Eine Person hatte der Polizei ein verdächtiges Paket gemeldet. Die Kantonspolizei hat dafür Spezialisten vom Forensischen Institut in Zürich aufbieten lassen, weshalb die Sperrung länger anhielt.