Brugg Umweltfreundliches Carsharing: Zwei neue Elektroautos zum Teilen stehen bereit Die Carsharing-Plattform «E-Cargovia» stellt in Brugg zwei elektrisch betriebene Fahrzeuge bereit, um die Elektromobilität im Kanton Aargau zu fördern. Ina Wiedenmann 19.04.2021, 07.33 Uhr

Freude herrscht bei den regionalen Partnern (von links): Peter Morf, Beat Christen, David Jägle, Patrick Kern, Martin Schmidmeister und Sara Schuppisser. Bild: Ina Wiedenmann

Reservieren, einsteigen, losfahren – so einfach geht elektrischer Fahrspass mit der Carsharing-Plattform «E-Cargovia». Am Samstag erhielt Brugg das erste von zwei «E-Cargovia»-Fahrzeugen zum Teilen. Ein elektrisch betriebener BMW i3 steht in der Industriestrasse 19, gegenüber vom Busbahnhof bei der Brugg eConnect AG, bereit. Das zweite Fahrzeug, ein VW ID.3, kommt ab Ende April hinter den Technopark Aargau.

«E-Cargovia» ist die erste Carsharing-Plattform. Sie startete 2019 in Rheinfelden mit drei Fahrzeugen. Inzwischen sind es zehn, die Flotte wird laufend ausgebaut. Arian Rohs, Leiter Netz-Services bei AEW Energie AG, erklärt: «Mit diesem Angebot soll E-Mobilität im Kanton gefördert werden.» Städte, Gemeinden, Versorgungsunternehmen, Immobilienverwalter, KMUs und Privatpersonen können das E-Carsharing nutzen.

«E-Cargovia» verzeichnet 180 Buchungen pro Monat

«E-Cargovia» ist ein Produkt der Zukunftsregion Argovia, ihren Trägern Eniwa AG, AEW Energie AG und regionalen Partnern. In Brugg sind dies IBB Energie AG, Brugg eConnect, die Hightech Zentrum Aargau AG, die Elektro Jost AG sowie der Technopark Aargau.

Inzwischen wird «E-Cargovia» von rund 850 Nutzern in Anspruch genommen und verzeichnet etwa 180 Buchungen pro Monat. Es kostet weder eine Grundgebühr, noch braucht es ein Abonnement oder eine Mitgliedschaft. Das Einzige, was man für diese innovative Art der Mobilität benötigt, ist die «E-Cargovia»-App. Die lädt man sich aufs Smartphone, meldet sich an, hinterlegt seinen Führerausweis und schon kann man ein e-Car reservieren.

Pro Stunde kostet der elektrische Fahrspass 8 Franken, für einen ganzen Tag zahlt man 65 Franken. Der Strom ist inklusive. Die Bezahlung erfolgt über den Bordcomputer im Auto mit der Kreditkarte des Nutzers. Sollte einmal Hilfe nötig sein, ruft man bei der AEW-Hotline an.

So wird das Smartphone zum Autoschlüssel

Einer dieser Nutzer ist David Jägle. Er sagt: «Ich fahre mit dem Zug zur Arbeit und bin viel mit dem ÖV unterwegs. Trotzdem ist so ein Auto ab und zu praktisch. ‹E-Cargovia› steht für eine perfekte Lösung, weil ich kein Abo abschliessen muss und trotzdem ein Auto nutzen kann, wann ich es will.»

Arian Rohs zeigt, wie’s geht: Das neue Brugger Elektroauto wird mit dem Smartphone geöffnet. Bild: Ina Wiedenmann

«Mit der App verwandelt sich das Smartphone in einen Autoschlüssel», erklärt Rohs, tippt auf die grüne Taste seines Mobiltelefons und öffnet damit die Tür des Fahrzeugs. Im Handschuhfach ist eine Karte, mit der man die Ladesäule entriegelt. Man löst das Ladekabel vom Fahrzeug, hängt es in die Ladestation und schon geht die Fahrt los.

Getankt werden sämtliche Fahrzeuge von «E-Cargovia» mit erneuerbarer Energie aus der Region. An normalen Ladestationen erhält man in einer Stunde Strom für rund 80 Kilometer. Die Schnellladestation in der Industriestrasse schafft deutlich mehr. Egal, wie weit man mit dem BMW i3 fahren will: Mit «E-Cargovia» ist umweltfreundliches Carsharing jetzt auch am Standort Brugg möglich.