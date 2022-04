Weltweit tätige Brugg Group steigert den Umsatz um 17 Prozent

Brugg Umsatzwachstum von 17 Prozent: Das Traditionsunternehmen legt kräftig zu Die Brugg Group setzt auf die Energiewende und hat im Geschäftsjahr 2021 den Umsatz um 17 Prozent auf rund 579 Mio. Franken gesteigert. Verwaltungsratspräsident Jürg Suhner und CEO Stephan Wartmann sagen, welches die kommenden Herausforderungen sind. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 07.04.2022, 16.49 Uhr

In der Produktion der Brugg eConnect (von links): Jürg Suhner, Verwaltungsratspräsident; Patrick Kern, CEO Brugg eConnect; Stephan Wartmann, CEO Brugg Group; Andrea Roth, CEO Brugg Ropes. mhu

Die Brugg Group hat sich neu ausgerichtet und ehrgeizige Ziele gesetzt, will die Energiewende mit frischen Ideen mitgestalten und mitprägen. Auf dem eingeschlagenen Weg ist das weltweit tätige Traditionsunternehmen erfolgreich und flott unterwegs, war an der Bilanzmedienkonferenz am Donnerstag zu erfahren.

Erfreut über das Ergebnis zeigten sich bestens gelaunt Verwaltungsratspräsident Jürg Suhner und CEO Stephan Wartmann. Im Geschäftsjahr 2021 – in dem mit einem gelungenen Anlass auch das 125-jährige Bestehen gefeiert wurde – hat die Brugg Group den Umsatz um 17 Prozent auf rund 579 Mio. Franken gesteigert und einen Gewinn von 32,8 Mio. Franken erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 23,9 Mio. Franken. Das Unternehmen sei nach wie vor schuldenfrei und damit bankenunabhängig.

Intelligente Produkte und smarte Lösungen sind gefragt

«Gleichzeitig sind wir vorsichtig und haben Respekt vor den künftigen Herausforderungen», gab Suhner zu bedenken. Wichtig sei, das gute Resultat wiederholen zu können, um weiterhin Investitionen zu ermöglichen. Es gelte, stellte auch Wartmann fest, etwas demütig und bescheiden zu bleiben. Denn es sei in vielen Bereichen der Wirtschaft Rückenwind und Nachholbedarf nach Covid-19 vorhanden gewesen, was zum Wachstum beigetragen habe.

Die Brugg Group Unternehmen ist weltweit tätig Die Brugg Group ist Herstellerin von Rohren, Kabeln sowie Seilen und ist tätig im Bereich Leittechnik. Die Divisionen sind: Brugg Ropes, Brugg Pipes, Brugg eConnect, Brugg Process Control sowie Brugg Real Estate. Mit 19 Produktionsstätten und 17 Verkaufsorganisationen ist das Unternehmen in den wichtigsten Industrieländern weltweit tätig und zählt mit den Tochtergesellschaften rund 1700 Mitarbeitende. Am Hauptsitz in Brugg sind es rund 150. Im 2021 konnte die einstige Kabelfabrik das 125-Jahr-Jubiläum feiern. (mhu)

Der CEO erinnerte an den Herbst 2019, als das Kabelgeschäft an den italienischen Energieversorger Terna verkauft wurde, «ein ganz entscheidender Moment». Gestartet wurden in der Folge Wachstums- und Innovationsprogramme unter dem Titel «Brugg 2025». Der Fokus wurde gerichtet auf die Themen Sicherheit, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Globalisierung. Es seien wichtige Nägel eingeschlagen worden, so Wartmann.

Für die Liftanlage im Guiyang World Trade Center werden Spezialseile von Brugg Ropes verwendet. zvg

Bei der Infrastruktur, sagte Verwaltungsratspräsident Suhner, werde künftig nicht die Vergrösserung des Volumens, sondern die Verteilung und der – höhere – Wirkungsgrad entscheidend sein. Er machte das Beispiel einer Strasse, bei der eine weitere Spur nicht den erhofften Zusatznutzen bringt, sondern der Zugang dann bei der nächsten Kreuzung oder beim nächsten Tunnel verstopft ist. Auch bei der Energieversorgung seien in einer nächsten Ausbauetappe smarte, innovative Lösungen gefordert, neue Dienstleistungen, intelligente Produkte, die einen Mehrwert bieten.

Mit der Brugg eConnect ist ein Start-up entstanden

Umsatzstärkste Division der Brugg Group war wieder Brugg Ropes. Gefragt waren vor allem die Spezialseile, etwa für die Liftanlage im 380 Meter hohen Guiyang World Trade Center in der chinesischen Provinz Guizhou oder für die Stadtseilbahn in Mexiko City. Auch der Bedarf an Steinschlagschutznetzen zur Geländesicherung stieg weltweit.

Zum Einsatz kommen die Spezialseile auch bei der Stadtseilbahn in Mexiko City. zvg

Die weiteren Divisionen Brugg Pipes, Brugg Process Control sowie Brugg Real Estate konnten ihren Umsatz ebenfalls erhöhen. Um ganze 60 Prozent gewachsen ist er bei der Brugg eConnect.

Apropos: Mit dem Verkauf des Kabelgeschäfts, blickte Verwaltungsratspräsident Suhner zurück, sei nach intensiven Gesprächen – «zum Glück hatten wir eine Vision» – entschieden worden, den Bereich E-Mobilität zu behalten. In den Räumlichkeiten der jungen Subdivision Brugg eConnect fand denn auch die Bilanzmedienkonferenz – samt kurzweiligen Rundgang durch die Produktion – statt, in angenehmer Atmosphäre in den lichtdurchfluteten, modern eingerichteten, grosszügigen Büros.

Die Brugg eConnect produziert robuste Ladekabel und Stecker für die E-Mobilität. zvg

Es sei ein Start-up entstanden, profitiert werden konnte von der Plattform von Brugg Ropes, dem Seilbereich, sagte deren CEO Andrea Roth. In Rekordzeit sei die Brugg eConnect auf- und ausgebaut worden. Diese konzentriert sich auf Kabelsysteme für Windenergie, Industrie und E-Mobilität, erklärte deren CEO Patrick Kern. Der Start sei mit 86 Mitarbeitenden erfolgt, mittlerweile seien es 110 Mitarbeitende. «Und das Wachstum geht weiter.»

Krieg in der Ukraine bringt Unsicherheiten mit sich

Als Herausforderungen für die Brugg Group bezeichnete Stephan Wartmann in seinem Ausblick die Inflation, den starken Schweizer Franken sowie die steigenden Kosten bei Beschaffung und Logistik. Kurz: An verschiedenen Orten sei für das globale Unternehmen Unsicherheiten zu spüren.

Auswirkungen habe zudem, hielt der CEO auf Nachfrage fest, der Krieg in der Ukraine. Es komme zu Unterbrüchen in Lieferketten, zu Ungewissheiten bei Terminen und Preisen. Zugute kämen der spezialisierten, in einer Nische tätigen Brugg Group die langjährigen Kundenbe­ziehungen. Aber: «Wohin diese Reise geht, können wir nicht sagen. Wir versuchen uns Tag für Tag bestmöglich vorzubereiten», fasste Wartmann zusammen.

