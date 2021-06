Die Stiftung Zukunft Schweizer Fahrende zeigt dem Brugger Stadtrat in einem Brief, wie ein neuer Standplatz zu einer Win-win-Situation für alle Beteiligten führen könnte. Der Stadtrat will dazu nicht nur den Jenischen und Sinti, sondern auch dem Einwohnerrat noch antworten.

Claudia Meier 08.06.2021, 05.00 Uhr