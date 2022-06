Brugg: Der Stadtrat plant, den Personalbestand auszubauen

Brugg Um Blockaden zu lösen: Der Stadtrat plant, den Personalbestand auszubauen Brugg hat über 120 Mio. Franken Nettovermögen, blockierte Projekte und kaum Investitionen: Was sich ändern soll. Claudia Meier Jetzt kommentieren 26.06.2022, 18.05 Uhr

Stadthaus / Verwaltung / Stadtverwaltung in Brugg Michael Hunziker / BRU

Auf den ersten Blick scheint es ein Luxusproblem: Das Nettovermögen der Einwohnergemeinde Brugg hat sich seit der Steuerfusserhöhung vor knapp zehn Jahren vervierfacht auf den Rekordbetrag 121,1 Mio. Franken per Ende 2021. Doch das grosse Problem ist, dass sogar geplante Investitionen nicht mal realisiert werden können. Sei es, weil sie durch Einsprachen blockiert sind oder es an personellen Ressourcen fehlt.

Leo Geissmann ist Vizeammann und Finanzminister der Stadt Brugg. zvg/René Schneider

Fest steht: Der Investitionsstau ist seit längerer Zeit enorm. Frust macht sich deshalb unter den Politikern und in der Bevölkerung breit. Das weiss auch der Stadtrat. An der Einwohnerratssitzung vom Freitagabend im Campussaal hat Vizeammann und Finanzvorsteher Leo Geissmann (Die Mitte) die Finanzstrategie 2022–2031 erläutert, die mit Begleitung von Professor Urs Müller erarbeitet wurde und die der Stadtrat am 1. September 2021 verabschiedet hatte.

Drei strategische Ziele und zehn Grundsätze

Drei strategische Ziele legte der Stadtrat fest: Erstens soll für neue Aufgaben und/oder Investitionen genügend finanzieller Spielraum erhalten bleiben. Geissmann erklärte:

«Auf die Einführung einer automatischen, gesetzlich verankerten Defizit- oder Schuldenbremse wird verzichtet.»

Zweitens dürfen Eigenkapital und Nettovermögen nicht unter einen gewissen Wert sinken, das heisst sowohl das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung wie das Ergebnis der Finanzierungsrechnung müssen mittelfristig positiv sein. Der Finanzminister präzisierte:

«Der Stadtrat hat sich das Ziel gesetzt, dass das Nettovermögen trotz der anstehenden Investitionen nicht unter 50 Mio. Franken sinken darf.»

Drittens soll die Steuerbelastung der Bruggerinnen und Brugger, relativ zu anderen vergleichbaren Gemeinden, moderat sein.

Stadt will Hochschulpraktika für sechs Monate anbieten

Für die Umsetzung und Einhaltung der strategischen Ziele hat der Stadtrat zehn finanzpolitische Grundsätze festgelegt, die insbesondere bei den Planungen und bei der Budgetierung anzuwenden sind. Dazu zählt die Verbindung der Finanzplanung mit den Leitsätzen des Stadtrats. Auch am Freitag stellte Stadtammann Barbara Horlacher das Legislaturprogramm 2022–2025 vor.

Horlacher und Geissmann erwähnten, dass dem Einwohnerrat im Herbst ein Paket für die Schaffung von zusätzlichen Stellenpensen zur Abstimmung unterbreitet werde. Dringender Nachholbedarf besteht bei der Schulsozialarbeit, wo 230% beantragt werden. Auch bei der Abteilung Planung und Bau braucht es mehr Stellen, um die vielen Entwicklungsprojekte vorantreiben zu können. Neu will die Stadt Hochschulpraktika für sechs Monate anbieten. Julia Grieder (Grüne) sagte: «Generell fragen wir uns, wann Brugg endlich progressiver unterwegs ist.»

