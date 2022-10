Am 6. Fröhlich-Tag in Brugg wird eine CD veröffentlicht

Brugg Ukrainischer Pianist und deutscher Bassbariton vertonen Werke des Komponisten Friedrich Theodor Fröhlich Am sechsten Fröhlich-Tag Mitte Oktober stellt die Internationale Friedrich-Theodor-Fröhlich-Gesellschaft ihre neue CD mit Werken des Brugger Komponisten vor. Auch die Interpreten werden vor Ort sein und auftreten. Deborah Bläuer 05.10.2022, 05.00 Uhr

Zu Ehren des Komponisten Friedrich Theodor Fröhlich (1803–1836) veranstaltet der Kulturverein Fröhlich-Konzerte Brugg jährlich den Fröhlich-Tag mit Darbietungen rund um den Brugger Musiker. «Friedrich Theodor Fröhlich, lange verkannt, wird heute als der bedeutendste Schweizer Komponist der Frühromantik angesehen», heisst es auf der Website des Vereins.

Friedrich Theodor Fröhlich nahm sich 1836 das Leben. zvg

An der sechsten Ausgabe des Fröhlich-Tags am 16. Oktober gibt es zusätzlich zu den drei Konzerten in der Stadtkirche Brugg, an denen Werke des früh verstorbenen Komponisten gespielt und gesungen werden, noch die Präsentation eines Projekts.

Und zwar gibt die ebenfalls in Brugg beheimatete Internationale Friedrich-Theodor-Fröhlich-Gesellschaft eine CD heraus. Darauf zu hören sein werden die beiden Liedzyklen «Acht deutsche Canzonetten» und «Deklamatorische Gesänge» von Friedrich Theodor Fröhlich als Ersteinspielung. Dazwischen ertönen drei Stücke aus den Elegien für Klaviersolo.

Die Produktion der Tonträger war teuer

Die Aufnahmen und Herstellung hat die Firma Rondeau Production aus Leipzig übernommen. Sie wird sich auch um den Vertrieb kümmern.

Die Produktion sei teuer gewesen, sagt Barbara Vigfusson, Präsidentin des Kulturvereins Fröhlich-Konzerte Brugg und Vorstandsmitglied der Internationalen Friedrich-Theodor-Fröhlich-Gesellschaft. Sie fügt an:

«Unsere Fröhlich-Gesellschaft musste dafür ein grösseres Fundraising veranstalten. Neben privaten Gönnern hat sich unter anderem auch Swisslos daran beteiligt.»

Barbara Vigfusson, Vorstandsmitglied der Internationalen Friedrich-Theodor-Fröhlich-Gesellschaft. Elisabeth Feller

Zahlen verrät sie nicht. Wie aber einer auf der Website des Kantons Aargaus publizierten Liste zu entnehmen ist, beläuft sich der Beitrag aus dem Swisslos-Fonds für die CD-Produktion auf 5000 Franken.

Auf der CD sind Künstler aus der Ukraine und Deutschland zu hören

Der Kulturverein erhält 500 CDs noch vor dem Fröhlich-Tag im Oktober. An diesem werden neben verschiedenen Künstlern auch der deutsche Bassbariton Klaus Mertens und der ukrainische Pianist Volodymyr Lavrynenko, welche auf der CD zu hören sein werden, auftreten. Danach wird es im Kirchgemeindehaus der Stadtkirche Brugg eine Vorstellung der CD mit Taufe derselben sowie einen Apéro geben.

Auf der neuen CD werden Gesang und Klaviermusik erklingen. zvg

Verkauft wird die CD am 16. Oktober für 20 Franken in der Stadtkirche Brugg und danach kann sie per E-Mail zum Preis von 25 Franken bestellt werden.

Es ist nicht die erste CD, welche die Internationale Friedrich-Theodor-Fröhlich-Gesellschaft herausgibt. Vor einiger Zeit hatte sie in der Schweizerischen Nationalphonothek in Lugano eine Radioaufnahme aus dem Jahr 1977 mit der Sopranistin Eva Csapo und Marianne Schroeder am Klavier entdeckt. Die Gesellschaft erhielt die Erlaubnis, diese unter Lizenz zu veröffentlichen, was sie mit der Lancierung einer CD im Mai 2020 tat.