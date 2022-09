Das Projekt Nadiya gibt flüchtenden Ukrainerinnen eine Beschäftig

Brugg/Windisch Neuer Foodtruck am Bahnhof: Ukrainische Flüchtlinge servieren Heimatrezepte – gekocht wird vorerst noch in der Turnhalle Die Diakonie Chrischona Brugg unter der Leitung von Markus Bütikofer rief das Projekt Nadiya ins Leben. Einzige Bedingung, um mitzumachen: Man muss eine Frau sein. Noah Merz Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die drei Ukrainerinnen (von links) Nataliia, Irina und Alona. Bild: Noah Merz

Als im Februar die russische Armee in die Ukraine einmarschierte und Präsident Wolodimir Selenski alle freiwilligen Bevölkerungsschichten zum Verteidigen ihres Landes aufforderte, löste sich vorwiegend bei Frauen und Kindern eine Flüchtlingswelle aus.

Die Institution Kirchen helfen lancierten einen Aufruf an alle Schweizer Kirchen, ukrainische Flüchtlinge als Gäste bei sich zu Hause aufzunehmen. Dabei entschloss sich die Chrischona-Gemeinde in Brugg mit einigen Gastfamilien, Schutzsuchenden eine vorübergehende Bleibe zu bieten. Rund zwölf Ukrainerinnen und Ukrainer erhielten eine Unterkunft.

Arbeitswillige Ukrainerinnen und Ukrainer haben Mühe Arbeit zu finden

Markus Bütikofer, ein langjähriges Mitglied der Kirchgemeinde, initiierte Deutschunterricht für die Flüchtlinge. Gleichzeitig wurden Arbeitsstellen gesucht. «Ich führte etliche Telefonate mit Unternehmungen, die Berufe im niederschwelligen Bereich ausschrieben. Die ungenügenden Deutschkenntnisse wurden zum Verhängnis. Ein Gemüseproduzent übernahm einen 64-jährigen Ukrainer und ein Hotel beschäftigte zwei Ukrainerinnen. Ansonsten blieb die Suche im hiesigen Arbeitsmarkt erfolglos», erzählt Bütikofer.

Markus Bütikofer, Mitglied der Chrischona-Gemeinde. Bild: Noah Merz

Die Enttäuschung über die fehlende Bereitschaft Schweizer Unternehmungen, arbeitswillige Ukrainerinnen und Ukrainer im Arbeitsmarkt einzugliedern war gross, so Bütikofer.

Um diesem Zustand entgegenzuwirken, wurde Diakonie Chrischona Brugg gegründet. Sie führten das Projekt Nadiya ein. Nadiya bedeutet Hoffnung. Durch die kulturellen Gegebenheiten in der Ukraine – die traditionelle Eherollen vorsieht – übernimmt die Frau besonders in östlichen Landesteilen die Rolle der Hausfrau und die Männer sind auf der Arbeit. Bütikofer fügt an:

«Somit bekamen die Kochkünste unserer Ukrainerinnen enorme Bedeutung.»

Beim Projekt stellt die Diakonie Chrischona Brugg einen Foodtruck am Bahnhof Brugg. Essen soll gekocht und Flüchtlingen eine Beschäftigung gegeben werden. Dafür habe es bereits drei Jahre zuvor einen Vorläufer mit syrischen Flüchtlingen gegeben. Dieses wurde jedoch laut Bütikofer wegen fehlender Kapazitäten und der Coronasituation eingestellt.

Fehlendes Wirtepatent erlaubt kein Aufwärmen in Imbisswagen

Die Beschaffung des Foodtrucks erfolgte über die Website Anibis. Ein Ehepaar aus dem Welschland verkaufte einen vierjährigen Imbisswagen. Die Innenausstattung musste jedoch erweitert werden. Zusätzliche Lichter, Elektrizität und eine Wärmeplatte aus Harz sind eingebaut worden.

Der Foodtruck wurde über die Website Anibis ersteigert und renoviert. Bild: Noah Merz

Die drei Ukrainerinnen Nataliia, Irina und Alona kochen die heimischen Speisen in der Turnhalle Umiken vor. Dies ist nötig, weil ohne Wirtepatent das Kühlen von Lebensmitteln und anschliessendem Wärmen in einem Imbisswagen vor Ort nicht erlaubt ist. Aus diesem Grund bereiten die Frauen jeweils von Montag bis Samstag um 7 Uhr früh die Menus vor.

Die Lebensmitteln werden beim Grosshändler Prodega eingekauft. Bütikofer betont:

«Die drei Ukrainerinnen hatten sich freiwillig gemeldet. Ein wichtiges Anliegen für uns war, dass nur Frauen den Foodtruck betreiben. Sobald ein Mann Einfluss nehmen würde, hätte er aus kultureller ukrainischer Sicht das Zepter in der Hand. Das Ziel ist, dass die Frauen diesen Wagen eigenverantwortlich führen und bewirtschaften können.»

Momentan werden fünf ukrainische Menus verkauft. Gefüllte Paprika mit Reis, gefüllte Teigtaschen mit Kohl und Crème fraîche, Ravioli mit Fleischfüllung, Reis mit Gemüse sowie gefüllte Pfannkuchen mit Äpfeln. Die Köstlichkeiten werden am Vormittag nach Brugg zum Foodtruck transportiert. Ab 11 Uhr von Montag bis Freitag wird Essen verkauft.

Die drei Frauen sprechen Russisch. Die Kommunikation im Wagen zwischen der Leiterin des Wagens Andrea Bütikofer und den drei Ukrainerinnen findet oft mit dem Übersetzungstool statt. Zwei weitere Frauen engagieren sich ehrenamtlich. Bis 14 Uhr hat der Truck jeweils offen. «Die meisten Menus werden zurzeit zwischen halb 12 und halb 1 verkauft», sagt Markus Bütikofer.

Unterstützung für das Projekt ist wichtig

Die Einnahmen des Foodtrucks werden für Deutschunterricht, Jobsuchen und eine Weiterentwicklung des Projektes verwendet. Mit den Frauen wurden Gesamtarbeitsverträge der Gastrosuisse abgeschlossen. Die Arbeitspensen liegen zwischen 60 und 70 Prozent und ermöglichen die Finanzierung des Lebensunterhalts. Gegenwärtig sind die Ukrainerinnen berechtigt, anerkannte Weiterbildungen vom Verband zu absolvieren.

Der Foodtruck am Bahnhof Brugg verkauft ukrainische Menus. Bild: Noah Merz

Das Bestehen des Projekts Nadiya ist von Spenden abhängig. Durch regionale Firmen und unzähligen Privatpersonen kann solch ein Projekt realisiert werden, erklärt Bütikofer.

Am wichtigsten für Markus Bütikofer und die Chrischona-Gemeinde bleibt, egal ob Ukrainerin oder Russin, der Mensch und sein Befinden soll im Vordergrund stehen. «Wir möchten ihnen eine Perspektive und Hoffnung geben. Damit sie sich in die Gesellschaft integrieren und ein eigenes selbstständiges Leben in der Schweiz oder der Ukraine aufbauen können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen