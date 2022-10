Brugger Schülerschaft erlebt zwei Tage lang Unterricht wie 2030

Brugg Türkisch statt Französisch und Überleben als Fach: Zwei Tage hatten diese Kinder und Jugendlichen Unterricht wie im Jahr 2030 Der Gesamtschulleiter Siegbert Jäckle und der Bildungsvorsteher der Stadt Jürg Baur haben über das Projekt «Zukunft Schule Brugg» informiert. Gleichzeitig gab es in den Bildungsinstitutionen einen ersten Blick darauf, wie sie sich entwickeln könnten. Im Kindergarten hat sich im Zuge der Aktion bereits etwas geändert. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

An der Vision der Schule Brugg beteiligt sich auch die Schülerschaft selbst. zvg

Am 19. Oktober herrscht in den Brugger Schulen Ausnahmezustand. Schon beim Betreten des Schulhauses Stapfer ist die aufgeregte Stimmung spürbar. Kinder wuseln durch die Gänge, wechseln von Zimmer zu Zimmer. Ein bunter Pfeil weist Richtung «Survival», ein anderer führt zu «Neue Räume, neue Fächer», ein dritter zu «Fehler». Sie sind das Ergebnis eines Experiments. Gesamtschulleiter Siegbert Jäckle erklärt:

«Die Lehrpersonen haben sich – zusammen mit den Schülerinnen und Schülern sowie einigen Eltern – in das Jahr 2030 gebeamt. Während zweier Tage wird der mögliche Unterricht erlebt.»

Diese gesamtschulischen Projekttage vom 17. bis 19. Oktober sind der Höhepunkt eines langen Prozesses.

Besonders buntes Programm gab es diese Woche für die Brugger Schülerinnen und Schüler. Maja Reznicek

Vor drei Jahren hatte die Schulleitungskonferenz aufgrund der Einführung des Aargauer Lehrplans Volksschule und der neuen Ressourcenverteilung der Schule Brugg ihre Gedanken für das Jahr 2030 festgehalten. An der Medienorientierung am Mittwoch sagt Mitte-Stadtrat und Bildungsvorsteher Jürg Baur: «2019 haben wir uns auf den Weg gemacht, in die Zukunft zu schauen.»

Man stellte sich Fragen wie «Wie innovativ wollen wir sein?» und legte fest, dass ein Profil entwickelt werden sollte, das als Leuchtturm in der Schullandschaft stehe und Anziehung nach aussen bewirke sowie der Zeit voraus sei. Um eine Vision für die Zukunft der Schule zu realisieren, wurde ein vierstufiger Prozess lanciert.

Die Eltern stellten sich vier Zukunftsszenarien

Als Startschuss dafür fand Ende Oktober 2019 ein zweieinhalbtägiger Workshop mit ausgewählten Kindern und Jugendlichen statt. «Bei sämtlichen Bildungsdebatten melden sich alle zu Wort – nur die Schülerschaft fragt meistens keiner», sagt Siegbert Jäckle dazu. Dies habe man ändern wollen.

Jürg Baur (links), Stadtrat, und Siegbert Jäckle, Gesamtschulleiter, stellten das Projekt im Stadtmuseum vor. Maja Reznicek

Nach der Arbeitsmethode «Design Thinking» erarbeiteten 40 Angehörige der 1. bis 9. Klasse ihre Vorstellungen der zukünftigen Bildungsinstitution. Jäckle erinnert sich:

«Die Spannung war unglaublich gross. Die verschiedenen Stufen haben voneinander profitiert und man hat die Altersunterschiede kaum gemerkt.»

Unter anderem definierte die Schülerschaft Wünsche wie entspannte/humorvolle Lehrpersonen, das Lernen direkt von Berufsleuten, aber auch die freie Wahl aller Fächer.

Auch in der Bezirksschule Hallwyler kannte die Kreativität keine Grenzen. Maja Reznicek

Gut ein Jahr später waren dann die Eltern an der Reihe. 26 Erziehungsberechtigte folgten dem Aufruf der Schule Brugg für einen gemeinsamen Workshop. Dabei habe man sich von der Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts «Future Skills» inspirieren lassen.

Die Eltern sollten sich in vier Szenarien – darunter eines, bei dem Maschinen viele Jobs der Menschen übernehmen – eindenken und aus den selbstgemachten Erfahrungen Fähigkeiten ableiten, die in diesen Zukünften gebraucht würden. Im Schlusswort des Berichts zu dieser Aktion finden sich Begriffe wie Humor, Medien- und Datenkompetenz, Respekt und Hinterfragen.

Zwei Tage arbeiteten die Schülerinnen und Schüler unter anderem an Modellen für zukünftige Schulräume. zvg

Im vierten Schritt wurden auch die Lehrpersonen in den Prozess miteinbezogen. Übergreifend über die sechs Schulhäuser der Einwohnergemeinde Brugg und durchmischt hätten diese im August 2021 «handelnd über Schule und deren Zukunft nachgedacht».

«Die Kinder wollen chillen, essen und basteln»

Final fanden die gesamtschulischen Projekttage statt. Jedes Schulhaus beschäftigte sich dabei mit anderen Themen. Beim Augenschein der AZ auf einzelne Ergebnisse der zwei Arbeitstage zeigte sich am 19. Oktober ein buntes Bild.

«Survival» könnte ein neues Fach werden. Maja Reznicek

Im Schulhaus Stapfer testeten die Kinder etwa das Schulfach Survival (Deutsch: Überleben), bauten einen Sinnespfad zum Thema Achtsamkeit oder entwickelten eine Art «Witz-Maschine».

Auch im Hallwyler fanden sich Ideen für neue Fächer: Hier wurden beispielsweise der Ersatz von Französisch durch Türkisch oder Spanisch vorgeschlagen wie auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema «Umgang mit Geld». Zudem gab es Lego-Modelle von zukünftigen Schulräumen zu begutachten.

Mit Lego-Steinen wurden mögliche zukünftige Schulräume erstellt. Maja Reznicek

Bei den Lehrpersonen sorgten die Projekttage für unterschiedliches Feedback. Empfanden die einen gewisse Themen als zu komplex für die Kinder, zogen andere erste Schlüsse:

«Es besteht ein grosses Bedürfnis der Schülerschaft nach längeren Pausen.»

Eine andere Lehrerin fasste zusammen: «Die Kinder wollen chillen, essen und basteln.» Laut dem Gesamtschulleiter sorgten die Erfahrungen auch schon für erste Anpassungen am Schulalltag.

Jedes Schulhaus beschäftigte sich während der Projekttage mit anderen Themen. Maja Reznicek

Beim Kindergarten Bodenacker liess das Team während der Aktion die Kinder selbst entscheiden, wann es Zeit für ihr Zvieri war. «Sie stellten fest, dass die meisten früher essen wollen als sonst vorgegeben», sagt Jäckle. Inzwischen können die Kinder die Zeit für ihren Snack selbst bestimmen.

In den nächsten Wochen werden die Ergebnisse des vierstufigen Prozesses ausgewertet. Im Januar bestimme man anschliessend die weiteren Schritte. Bis wann die Vision finalisiert ist, steht aktuell noch nicht fest.

