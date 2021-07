Brugg: Trotz Konkurs ist der Aksu Supermarkt geöffnet

Brugg Trotz eines laufenden Konkursverfahrens ist der Aksu-Supermarkt in der Innenstadt geöffnet – wie ist das möglich? Der Schuldenruf im Amtsblatt macht stutzig: Warum muss der Laden an der Hauptstrasse in Brugg nicht schliessen? Das Konkursamt gibt Auskunft. Claudia Meier 01.07.2021, 05.00 Uhr

Im Gebäude mit dem Supermarkt befindet sich auch das Konkursamt, das sich mit dem Laden beschäftigt. Bild: Claudia Meier

(30. Juni 2021)

Aprikosen, Melonen und Tomaten: Die Früchte- und Gemüseauslage vor dem Aksu Supermarkt an der Hauptstrasse 8 in Brugg ist wie immer üppig. Was die meisten Kunden und Passanten wohl nicht wissen, ist, dass gegen das Geschäft gegenüber dem Brugger Stadthaus am 17. Juni ein Konkursverfahren eröffnet und im Amtsblatt publiziert wurde.

In der Ausschreibung werden Gläubiger des Schuldners und alle, die Ansprüche auf die in seinem Besitz befindlichen Vermögensstücke haben, aufgefordert, bis am 25. Juli ihre Forderungen oder Ansprüche inklusive Beweismitteln (Schuldscheine, Buchauszüge usw.) bei der Amtsstelle Brugg des Konkursamts Aargau, die sich an der gleichen Adresse wie der Laden befindet, einzugeben.

Das erste Konkursverfahren wurde im April eröffnet

Doch warum steht der Supermarkt überhaupt noch offen, wenn doch der Konkurs eröffnet wurde? Konkursbeamte Patrick Ammann von der Brugger Amtsstelle sagt auf Nachfrage der AZ:

«Gegen die erste Konkurseröffnung vom 20. April 2021 reichte die Aksu Supermarkt GmbH innerhalb der zehntägigen Frist eine Beschwerde beim Obergericht ein.»

Dadurch erhielt das Geschäft am 11. Mai eine aufschiebende Wirkung vom Obergericht. Da der Laden mit verderblichen Lebensmitteln handelt, konnte dieser in der Zwischenzeit nicht einfach geschlossen werden. Nachdem das Obergericht die Beschwerde abgewiesen hat, wurde im normalen Verfahren eine zweite Konkurseröffnung eingeleitet.

Um in einem Konkursfall überhaupt eine aufschiebende Wirkung aufgrund einer Beschwerde zu erreichen, musste die Aksu Supermarkt GmbH den Geldbetrag für die ausstehenden Forderungen beim Obergericht deponieren. Der Konkursbeamte Patrick Ammann erklärt:

«Nach der Abweisung der Beschwerde durch das Obergericht arbeiten wir nun auf einen Widerruf hin.»

Gut eine Woche nach der zweiten Konkurseröffnung vom 17. Juni mit einem summarischen Verfahren wurde nun am 25. Juni der Schuldenruf im Amtsblatt publiziert.

Der beim Obergericht im Zusammenhang mit der Beschwerde vom Frühling deponierte Geldbetrag der Aksu Supermarkt GmbH kommt nun in die Obhut des Konkursamts in Brugg. «Unser Ziel ist es, dass wir damit alle Ansprüche und Forderungen der Gläubigen begleichen können», fährt Ammann fort. Sobald sämtliche Schulden der Aksu Supermarkt GmbH bezahlt sind, wird der Konkurs widerrufen.

Frischfleisch, Süssigkeiten, Bulgur und Geschirr

Der Aksu Supermarkt hat die Räumlichkeiten an der Hauptstrasse 8 Anfang 2019 bezogen. Zuvor wurden sie umgebaut, samt Starkstromeinbau für die vielen Kühlanlagen. Bis dahin war hier das schweizweit bekannte Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik Müller + Spring eingemietet, das gleich nebenan eine grössere, zusammenhängende Fläche beziehen konnte.

Der Supermarkt ist bkeannt durch seine Auslagen an der Hauptstrasse. Bild: Claudia Meier

(24. Juni 2020)

Im hinteren Teil des Supermarkts haben die Mieter eine Frischfleischtheke eingerichtet. Daneben findet man alles, was man an Lebensmitteln für den Alltag braucht. Zudem werden in einer Ecke Geschirr und Dekorationsgegenstände zum Verkauf angeboten. Mit türkischen Spezialitäten sowie dem grossen Gemüse- und Früchteangebot konnte der Laden einen eigenen Kundenstamm aufbauen.