Trotz Regen ist fünftes Rennen der 56. Brugger Abendrennen rasant

Brugg Trotz Blitz und Regen: Das fünfte Rennen im Geissenschachen war rasant Das 56. Brugger Abendrennen umfasst zehn Rennen. Am Mittwochabend gewann Reto Indergand vor Iwan Hasler und Luca Schätti. Ein Stimmungsbericht. Ina Wiedenmann 23.06.2022, 18.49 Uhr

Am Mittwochabend hatten die Teilnehmenden mit feuchten Verhältnissen zu kämpfen. Ina Wiedenmann

«Hopp, hopp, hopp» rufen die Zuschauerinnen und Zuschauer euphorisch am Rande der Bahn immer dann, wenn die Velofahrer in Sekundenbruchteilen an ihnen vorbeirauschen. Die Rennfahrer scheinen danach noch kräftiger in die Pedale zu treten, stets ihr Ziel vor Augen: So schnell wie möglich die vorgeschriebene Anzahl der 960 Meter langen Runden im Geissenschachen zu überwinden.

Am fünften Rennen des traditionellen Brugger Abendrennens nahmen insgesamt 84 Rennvelofahrerinnen und -fahrer teil. Sie traten, wie jedes Jahr, in vier Kategorien an. Zuerst kamen die beiden Schülergruppen dran: die des Jahrgangs 2010 und jünger, dann die Jahrgänge 2008 und 2009.

Ab 18 Uhr zogen die Velofahrer ihre Runden. Ina Wiedenmann

Die Jüngeren fuhren sechs Runden, die älteren zehn. Der 14-jährige Louis Munk gewann in seiner Kategorie mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 38 Kilometer pro Stunde.

Kategorie A stellte sich insgesamt 50 Runden

Die Sieger von links: Iwan Hasler (2.), Reto Indergand (1.), Luca Schätti (3.). Ina Wiedenmann

In der Kategorie B gingen Anfänger, Junioren, Hobbyfahrer B, Handycap und die Damen an den Start. 25 Minuten plus drei Runden mussten sie fahren. Als Erste kam Nicola Zumsteg ins Ziel, gefolgt von Jan Huber und Alexander Scherzinger. Die Kategorie A mit Elite, Amateuren, Masters und Hobby A stellten sich insgesamt 50 Runden. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 46,489 Kilometer bewältigte der Schnellste, Reto Indergand vom Giant Factory Off-Road Team, die Distanz in einer Stunde, einer Minute und 57 Sekunden.

Obwohl sich von Anfang an über der Schachen-Rundstrecke dunkle Wolken tummelten, liessen sich weder Zuschauende, noch Velofahrer davon beirren. Ab 18 Uhr ging es los. Während sich die einen ihren Prüfungen stellten, machten sich es die anderen gemütlich. Sieben Velobegeisterte Herren sassen an einer der Festbänke mit «Moscht» und Bier.

Gesellige Runde beim Abendrennen. Ina Wiedenmann

«Wir sind immer da», sagte einer von ihnen lachend, während ein anderer beherzt in seine Bratwurst biss. Einer verriet in der geselligen Runde:

«Mit 79 Jahren fahre ich heute immer noch bis zu 10'000 km pro Jahr.»

Runde um Runde lief der Rennabend voran, bei dem es auch Spurtprämien zu gewinnen gab. Nachdem alle der Kategorie C ihre Prüfung gemeistert hatten, sagte einer von ihnen mit hochrotem Gesicht: «Ich habe schrecklich schwere Beine», wirkte dabei aber sehr zufrieden.

Zufrieden konnte auch Louis Munk sein, denn er gewann nicht nur in seiner Altersklasse der Schüler, sondern sahnte auch noch eine Spurtprämie in der Kategorie B ab. «Die beiden Rennen, die ich heute gefahren bin, waren eine gute Vorbereitung auf die Schweizer Meisterschaften», verriet der ambitionierte Jugendliche. Im Hintergrund begann es zu blitzen. Dann wurde die Fahrbahn nass.

Dank neuer Live-Ranglisten sind sämtliche Resultate sofort online

Während vom Wetter gänzlich unbeirrt die Kategorie A ihre Runden drehte, verfolgte auf der Tribüne Roger Gemperle, Teammanager von Davos Klosters Scott, laufend den Profisportler im Mountainbike, Sebastian Brenes. Dieser reiste extra aus Costa Rica an, um bei einem Rennen wie diesem Intervall und Kraft zu trainieren, erklärte Gemperle. Brenes sagte am Ende des Rennens:

«It was really tough.»

Es scheint, dass sich der Weg nach Brugg für ihn gelohnt hat.

Sebastian Brenes aus Costa Rica. Ina Wiedenmann

André Keller lotste als Speaker sowohl Fahrer, als auch das Publikum souverän durch den gesamten Abend. Seit seiner Kindheit ist Keller beim Abendrennen. Im Jahr 1986 war er das erste Mal als Sprecher im Einsatz, inzwischen hat er fast hundert Rennen kommentiert. Im Interview entlockte er dem Zuschauer und langjährigen Velofahrer Lukas Zumsteg, dass Schüler sich in diesem Rennen sehr gut messen können und die Geschwindigkeit am Geissenschachen extrem hoch ist.

André Keller interviewt Lukas Zumsteg. Ina Wiedenmann

Abschliessend betonte er, dass die Rennen stets gut organisiert sind. Das Publikum bestätigte sein Lob mit einem lauten Applaus. Nach dem Rennen liessen sich die Sieger feiern. Dank der neuen Live-Ranglisten sind sämtliche Resultate sofort online: Ein rasantes Abendrennen mit schnellen Ergebnissen.