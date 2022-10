Brugg: Liegenschaften können nun online reserviert werden

Brugg Städtische Liegenschaften können neu online reserviert werden Die Aula in der Langmatt, das Kommissionszimmer in Schinznach-Bad oder der Ausstellungsraum im Erdgeschoss des Stadtmuseums: Ab sofort bietet die Stadt Brugg online ein System an, das das Buchen von Räumen und Anlagen vereinfacht. Warum eine spezielle Liegenschaft fehlt. Claudia Meier 11.10.2022, 15.11 Uhr

Im Rathaus Brugg kann der Saal im ersten Stock online reserviert werden. Janine Müller

Ab sofort bietet die Stadt Brugg auf der Website www.brugg.ch ein neues Reservationssystem an. Liegenschaften, Räume und Anlagen können so von ortsansässigen Vereinen und Organisationen bequem online gebucht werden, was vieles vereinfacht. Denn ein Anruf oder eine E-Mail an die Verwaltung sind nicht mehr nötig und die entsprechende Wartezeit entfällt. In einer Mitteilung schreibt der Stadtrat:

«Im stets aktualisierten Kalender sind die freien Termine jederzeit ersichtlich.»

Zudem sind auf dem neu eingerichteten Reservationsprogramm sämtliche Pläne, Gebühren und Gebäudereglemente sowie Bilder hinterlegt und alle Mietobjekte beschrieben. Der aktualisierte Belegungsstatus ist für alle Nutzerinnen und Nutzer ersichtlich.

Anlagen können nicht für Privatanlässe gebucht werden

Ob eine Schiessanlage im Geissenschachen, das Pontonierhaus, die Rundbahn im Stadion Au, die Turnhalle Schützenmatt oder das Erdgeschoss im Salzhaus: Wie bisher vermietet die Stadt Brugg die Anlagen an lokale Vereine und Organisationen. Buchungen für Privatanlässe sind unzulässig. Tagsüber stehen die Räumlichkeiten in Schulen und Turnhallen nicht zur Verfügung.

Falls Anlagen, die nicht im Reservationssystem erfasst sind, gebucht werden möchten, bedarf es einer Anfrage per E-Mail an reservationen@brugg.ch mit sämtlichen Eckdaten. Das gilt beispielsweise für das Wöschhuus an der Falkengasse in Brugg.

Das Wöschhuus an der Falkengasse 9 in Brugg gehört den Brugger Ortsbürgern. Claudia Meier

Nach der Ausstellung «Kupper, Salz und Zimmermann» im September 2020 ist es um die Altstadtliegenschaft still geworden.

Dazu sagt Gregor Moser, Bereichsleiter Liegenschaften bei der städtischen Abteilung Planung und Bau:

«Es haben keine weiteren Nutzungen stattgefunden.»

Das habe unter anderem mit der Covid-Pandemie zu tun. Grundsätzlich sei es aber jederzeit möglich, das Wöschhuus im Rahmen einer Stadtführung zu besichtigen. Auch Veranstaltungen seien nicht ausgeschlossen, falls die sehr bescheidene Infrastruktur genügen sollte.

Entsprechende Anfragen werden durch die Abteilung Planung und Bau bearbeitet. Gregor Moser fügt an:

«Durch das unkonventionelle Angebot des Wöschhuuses, verbunden mit erhöhtem Beratungsaufwand und der noch sehr verhaltenen Nachfrage, bieten wir eine persönliche Beratung an.»

Eine vermehrte Nutzung sei im Interesse der Stadt Brugg. Die Tarife für die Nutzung bewegen sich zwischen 10 und 100 Franken.