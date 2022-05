Brugger Stadtschreiber Matthias Guggisberg im Interview

Brugg Stadtschreiber Matthias Guggisberg: «Ich hatte immer Respekt vor Leuten, die alleinerziehend sind» Der Jurist ist seit zwei Jahren Stadtschreiber im Prophetenstädtchen, obwohl er mit dieser Stelle ursprünglich gar nicht geliebäugelt hatte. Im Gespräch mit der AZ spricht er über Zufall, seine Kinder, fehlendes Vertrauen der Bevölkerung in die Stadtverwaltung und eine Premiere. Claudia Meier Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Matthias Guggisberg ist seit dem 1. Mai 2020 Stadtschreiber von Brugg. Severin Bigler

Vor zwei Jahren, am 1. Mai 2020, hat Matthias Guggisberg die Nachfolge von Yvonne Brescianini als Stadtschreiber von Brugg angetreten. Ende dieses Monats wird der Jurist noch die letzte Aufgabe seiner Vorgängerin übernehmen, wenn er an der Generalversammlung der Eisi Parkhaus AG an ihrer Stelle in den Verwaltungsrat gewählt wird.

Für den gebürtigen Zürcher, der nur einen Steinwurf von der Limmat entfernt im Fraumünster-Pfarrhaus aufgewachsen ist, fiel der Stellenantritt im Brugger Stadthaus mitten in den ersten Coronalockdown. «Eigentlich ist es ein Zufall, dass ich hier gelandet bin», sagt Matthias Guggisberg rückblickend beim Gespräch mit der AZ am Sitzungstisch. Sein Einzelbüro im ersten Stock des Stadthauses ist eingerichtet wie zu Brescianinis Zeiten, auch die Bilder an den Wänden und Pflanzen sind noch die gleichen.

Seine Ehefrau sah die Stellenausschreibung

Mit der Stadtverwaltung in Brugg habe er nicht geliebäugelt, da er stets in deutlich grösseren Verwaltungen gearbeitet habe, räumt Guggisberg ein. Er wohnt mit seiner Familie seit elf Jahren in Brugg. Zuletzt war er bei der Stadt Winterthur, Soziale Dienste, als Leiter Zentraler Fachsupport sowie als Geschäftsführer der Sozialhilfebehörde tätig.

Matthias Guggisberg hat das Büro im ersten Stock im Stadthaus Brugg. Severin Bigler

Es war seine Ehefrau Andrea Hartenbach, die Guggisberg auf das Stadtschreiber-Inserat aufmerksam machte, nachdem ihr früherer Nachbar und heutige FDP-Stadtrat Reto Wettstein dieses auf Facebook geteilt hatte. Da es vom Profil her passte und sich der zweifache Familienvater einen deutlich kürzeren Arbeitsweg gut vorstellen konnte, bewarb er sich bei der Stadt Brugg und bekam kurz vor Weihnachten 2019 den Zuschlag. Doch die Freude wurde getrübt.

Denn bereits im Januar verschlimmerte sich der Gesundheitszustand von Guggisbergs Ehefrau. Sie verstarb Mitte Februar an den Folgen einer schweren Krankheit. Am 26. Februar 2020, als sich die Stadtverwaltung nach 36 Jahren von Yvonne Brescianini verabschiedete, fand in der Stadtkirche die Trauerfeier für Andrea Hartenbach statt.

Vollzeitpensum und zwei Primarschulkinder

Seither kümmert sich Witwer Guggisberg um die beiden Kinder. Er sagt: «Ich hatte immer Respekt vor Leuten, die alleinerziehend sind.» Jetzt erfährt er, der früher 80% arbeitete, als Stadtschreiber aber ein 100%-Pensum hat, selbst, was das bedeutet.

Am 27. November 2020 ging die neue Weihnachtsbeleuchtung in Brugg erstmals in Betrieb, was Lya Guggisberg und Designer Cuno Jent symbolisch darstellten. Michael Hunziker

Sohn Yann besucht inzwischen die 1. und Tochter Lya die 4. Primarschulklasse. Guggisberg ist dankbar, dass die Familie ein gutes Umfeld hat, in dem man sich unkompliziert unterstützt. Die Kinder verbringen drei Tage pro Woche im Hort und viel Zeit mit den Schwiegereltern in Lauffohr.

Als Stadtschreiber von Brugg ist die juristische Arbeit nun in den Hintergrund gerückt. Guggisberg versteht sich als Generalist, der als wichtigste Aufgaben die Stadtratsgeschäfte auf- und nachbereiten muss sowie die Exekutive in der Kommunikation unterstützt.

Zentraler Schalter im Stadthaus-Korridor ist keine Lösung

Zusammen mit Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) repräsentiert er die Stadt Brugg nach aussen. Im Wissen darum, dass sich die Brugger Bevölkerung oft schlecht informiert fühlt, sagt Matthias Guggisberg:

«Ich wünschte mir, wir hätten mehr Ressourcen für die Kommunikation. Das wäre wichtig, damit die Bevölkerung Vertrauen in die Verwaltung gewinnt.»

Immerhin mache die Verwaltung auf der neuen Website der Stadt alle Meilensteine der zentralen Projekte öffentlich zugänglich. Mit dem Ausbau der Digitalisierung sollten der Austausch mit der Stadtverwaltung und den Behörden vereinfacht und die Schalterbesuche reduziert werden. Die provisorische Einrichtung mit dem zentralen Schalter im Stadthaus-Korridor sei suboptimal.

Der Empfangstresen im Brugger Stadthaus verfügt über eine Glasscheibe. Flavia Rüdiger

Der Stadtschreiber will aktiv mithelfen, dass eine barrierefreie und zentralisierte Stadtverwaltung – trotz Rückschlägen bei der «Alten Post» – bald realisiert werden. Guggisberg ist überzeugt, dass so auch die Zusammenarbeit unter den Angestellten effizienter wird.

Im Berufsalltag muss sich der Familienvater stets gut organisieren. Während des ersten Lockdowns vor zwei Jahren habe er mit Homeschooling und neuem Job einfach nur noch funktioniert, erzählt Guggisberg. Seine Familie und Freunde in Zürich seien in weite Ferne gerückt.

Die Rutenzug war Thema im Bewerbungsgespräch

Seit die Corona-Schutzmassnahmen aufgehoben wurden und wieder vermehrt Abendveranstaltungen stattfinden, hat der Koordinationsbedarf für den Alleinerziehenden zugenommen. Zu dieser Herausforderung kommen die Flüchtlingswelle aus der Ukraine und die stärkere Belegung des Bundesasylzentrums in den Militärischen Hallen an der Ländistrasse. Guggisberg erklärt:

«Dieser Bereich ist enorm dynamisch und erfordert mittel- bis langfristige Strukturen, sei es in der Schule, bei der Betreuung Privater oder den Sozialen Diensten.»

Wer regelmässig mit Guggisberg zu tun hat, schätzt seine pragmatische, konstruktive Art, die sachlichen Gespräche und den feinen Humor. Seine persönlichen Hobbys wie Singen und Sport musste der Stadtschreiber in den letzten Jahren stark zurückstecken. Doch der Familienvater jammert nicht.

So wie er während des Jus-Studiums ein Austauschjahr im spanischen Alicante verbringen konnte, sollen auch seine beiden Kinder eines Tages im Ausland wertvolle Lebenserfahrung sammeln. «Ich will ihnen das in jungen Jahren ermöglichen, denn später geht das nicht mehr so einfach», weiss der Jurist. Möglicherweise war es dieser Blick von aussen, der ihm auch einen unvoreingenommenen Umgang mit der Stadt Brugg und der Lokalpolitik ermöglichte.

Stadtammann Barbara Horlacher am Rutenzug 2019 und der heutige Stadtrat Reto Wettstein (in einer Kadettenuniform). Alex Spichale

Am diesjährigen Rutenzug wird Matthias Guggisberg zum ersten Mal im sogenannten Leid mitlaufen – mit Frack und Zylinder, wie er es der Stadt Brugg beim Bewerbungsgespräch in Aussicht gestellt hat. Eine Premiere ist die aktive Teilnahme am Jugendfest nicht nur für den Stadtschreiber, sondern auch für den Erstklässler Yann.

Guggisberg bereut es nicht, dass er vor elf Jahren der Liebe wegen nach Brugg gezogen ist. Aus seiner Heimatstadt Zürich vermisst er jedoch den See. Denn mit Kindern findet er es gefährlich, in Fliessgewässern zu schwimmen. Alternativ bleibt im Prophetenstädtchen nur die Badi und die öffnet im Freien am 14. Mai wieder.

