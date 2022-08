Brugg: Stadtrat plant 2023 zusätzliche Stellen für die Verwaltung

Brugg Stadtrat plant über zehn zusätzliche Stellen für die Verwaltung: Was im Herbst für heisse Diskussionen sorgen wird An Vermögen fehlt es der Stadt Brugg nicht, aber an personellen Ressourcen, um die wichtigen Projekte vorwärtszubringen und Versäumnisse aus der Vergangenheit aufzuarbeiten. Während die Regierung dem Einwohnerrat ein Gesamtpaket für neue Jobs zum Entscheid vorlegen will, fordern andere eine Steuerfusssenkung. Claudia Meier Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Brugger Verwaltung soll aufgestockt werden: Grossen Handlungsbedarf ortet der Stadtrat für 2023 bei der Abteilung Planung und Bau. Timea Hunkeler

Die Stadt Brugg gehört zu den reichsten Gemeinden im Kanton Aargau. Mit 133 Millionen Franken Nettovermögen (inklusive Spezialfinanzierungen) lag sie per Ende 2021 auf Platz zwei nach Aarau. Brugg hat einen Steuerfuss von 97% und ein Nettovermögen von 10'274 Franken pro Einwohnerin oder Einwohner. Und dennoch ist die Unzufriedenheit in der Bevölkerung gross. Das hat mit einem massiven Investitionsstau zu tun und mit blockierten Projekten.

Innerhalb des Stadthauses in Brugg verhindern Stufen leichtes Eintreten zum Schalter der Stadtkanzlei. Flavia Rüdiger

Nur schon die Überarbeitung der städtischen Website dauerte fast eine ganze Amtsperiode. Die Stadtverwaltung von Brugg ist die einzige im Bezirk Brugg, die für die wichtigsten Schalter nicht überall barrierefrei zugänglich ist. Bauarbeiten für eine zentralisierte Verwaltung mit einem modernen Stadtbüro lassen seit 60 Jahren auf sich warten. Mit anderen Worten: In der Stadt Brugg scheint es an vielen Stellen zu klemmen.

Weitere Stichworte sind unter anderem ein grosser Nachholbedarf bei der Schulsozialarbeit, viele neue Bauvorhaben seit die Bau- und Nutzungsordnung in Rechtskraft erwachsen ist und zunehmender Vandalismus auf der Schulanlage Bodenacker im Westquartier. Gemeindeübergreifende Aufgaben und Projekte wie Fusionsabklärungen, kantonale Verkehrsprojekte und die Siedlungsplanung rund um den Brugger Bahnhof erfordern weitere Ressourcen.

Finanzplanung wird neu im Juni vorgestellt

Der Stadtrat Brugg hat den grossen Handlungsbedarf erkannt und will, wo möglich, vorwärtsmachen. So lautet eines der neuen Legislaturziele: «Die Digitalisierung in der Verwaltung wird vorangetrieben.» Zudem sollen hindernisfreie Zugänge zur Verwaltung ermöglicht und eine öffentliche Tagesschule eingeführt werden.

Vizeammann Leo Geissmann (Die Mitte) ist in Brugg für die Ressorts Finanzen und Kultur zuständig. zvg/René Schneider

Ausserdem hat die Regierung Anfang Jahr den Budgetprozess neu definiert. Vizeammann Leo Geissmann (Die Mitte), zuständig für Finanzen und Kultur, erklärte an der letzten Einwohnerratssitzung vor den Sommerferien: «Der Stadtrat hat entschieden, den Finanzplan neu jeweils im Juni und das Budget im Herbst vorzulegen.»

Im Oktober werde dem Stadtparlament an der Sitzung ein Gesamtpaket mit einigen neuen Stellen für das Jahr 2023 zum Entscheid unterbreitet.

Julia Grieder ist Fraktionschefin der Grünen im Einwohnerrat Brugg. zvg

Diese Absichtserklärung stiess bei den Linken auf offene Ohren. SP-Fraktionspräsident David Hunziker nahm Bezug zum Investitionsplan und betonte, dass in den nächsten fünf Jahren viel anstehe und es zwingend mehr personelle Ressourcen brauche.

Der Stadtschatz werde nicht unter den Wert von 80 Millionen Franken fallen, fügte er an. Fraktionschefin Julia Grieder legte das Augenmerk auf den Ausbau bei Planung und Bau und ergänzte:

«Generell fragen wir von den Grünen uns, warum Brugg nicht endlich progressiver unterwegs sein kann.»

Etwas kritischer tönte es auf bürgerlicher Seite. Titus Meier, FDP-Einwohnerrat und Präsident der Stadtpartei, sagte: «Wir sind überrascht, dass der Stadtrat erst nach vier, fünf Jahren merkt, dass die personellen Ressourcen zu knapp sind.» Die Partei vermisse eine Prioritätensetzung.

Einwohnerrat Titus Meier ist Präsident der FDP-Stadtpartei. zvg/Susanne Seiler

Das Budget der Einwohnergemeinde Brugg wird nach den Sommerferien fertig ausgearbeitet. Welche Stellenpensen dem Stadtparlament im Herbst effektiv zum Entscheid vorgelegt werden, wird sich in der Botschaft des Stadtrats zeigen.

Stabstelle für das neue Ressort Gesellschaft geplant

Per Ende 2021 beschäftigt die Einwohnergemeinde Brugg 121 Mitarbeitende gemäss Personalreglement sowie einen Polizeiaspiranten, die sich um die 11'000 Stellenprozente teilen. Im Investitions- und Finanzplan der Stadt für die Jahre 2023–2028 sind folgende Veränderungen bei den Stellenpensen berücksichtigt:

Alles anzeigen

Total 800 Stellenprozente verteilt auf mindestens elf Arbeitnehmende könnten im kommenden Jahr geschaffen werden. Besonders dringend ist der Nachholbedarf bei der Schulsozialarbeit. Im Bericht heisst es dazu:

«Der mit aktuell 170 Stellenprozenten dotierte Bereich steht im Missverhältnis zu der vom Departement Bildung, Kultur und Sport empfohlenen Grösse von zirka 100 Stellenprozenten pro 400 Schülerinnen und Schülern.»

Für das neu geschaffene Ressort Gesellschaft von FDP-Stadtrat Reto Wettstein ist eine neue Stabstelle geplant, die für Aufgaben in den Bereichen Integration, Alter, Jugendarbeit/PIC sowie sozialindizierte Quartier- und Stadtentwicklung zuständig sein soll. Auch bei der Abteilung Planung und Bau sowie bei der Informatik braucht es für die Bewältigung der anstehenden Aufgaben zusätzliche Stellenprozente.

Steuerfuss soll von 97 auf 87% sinken

Weiter sind bei der Regionalpolizei (Repol) Brugg aufgrund von Bevölkerungswachstum in den zu betreuenden Vertragsgemeinden zusätzliche Polizistenstellen notwendig. Dazu sollen vier Aspiranten nacheinander ausgebildet werden und anschliessend als Polizisten bei der Repol weiterbeschäftigt werden.

In einem Leserbrief von Ende Juni regte der letztes Jahr nicht mehr in den Einwohnerrat gewählte Peter Haudenschild (FDP) an, den Steuerfuss um 10 Prozentpunkte auf 87% zu senken, weil die Stadt überfinanziert sei. Eine Strategie, welche die Stadt Brugg vorwärtsbringe, sei angesagt und dringend nötig. Haudenschild hielt fest: «Wer Mut hat, mag an diesem Strick mitziehen.» Für heisse Debatten im Herbst ist wohl gesorgt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen