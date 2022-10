Brugg: In der Botschaft hat es einen Fehler zur Baubewilligung

Brugg Stadtrat gibt an, für ein Projekt keine Baubewilligung zu brauchen, doch der Kanton sieht das anders In der Botschaft, in welcher der Stadtrat Brugg beim Einwohnerrat um einen Kredit zur Sanierung von zwei Stegen und einer Brücke ersucht, scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben. Worum es genau geht und warum der Kanton eine Aussage nach kurzer Zeit revidierte. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An diesen drei Standorten sollen zwei Stege und eine Brücke saniert werden. Screenshot: Botschaft des Stadtrats an den Einwohnerrat

An seiner nächsten Sitzung am Freitag, 21. Oktober, wird der Brugger Einwohnerrat unter anderem über einen Kredit von 395’000 Franken zur Sanierung von zwei Stegen und einer Brücke befinden. Es geht dabei um den Betonsteg Aarepromenade, den Steg Süssbachweg und die Brücke Seidenstrasse. Die Fraktion der Grünliberalen, der SP, der SVP und der Mitte gaben bereits bekannt, dem Baukredit zuzustimmen.

So weit, so gut. Allerdings hatte sich in der Botschaft des Stadtrats an den Einwohnerrat, datiert vom 6. September 2022, ein Fehler eingeschlichen. In dem von Frau Stadtammann Barbara Horlacher und Stadtschreiber Matthias Guggisberg unterzeichneten Dokument heisst es nämlich: «Bei den beschriebenen Sanierungsprojekten handelt es sich um reine Instandsetzungen oder Erneuerungen. Da es sich nach § 59 BauG weder um wesentliche Umgestaltungen, Erweiterungen noch Zweckänderungen handelt, besteht keine Baubewilligungspflicht. Es findet daher keine öffentliche Projektauflage statt.»

Der Betonsteg Aarepromenade in der Nähe des Schlössli Altenburg soll saniert werden. Bild: Deborah Bläuer

Aussage der Stadt klingt zunächst schlüssig

Ein Blick ins Baugesetz (BauG) zeigt, dass unter dem betreffenden Artikel Folgendes steht: «Alle Bauten und Anlagen und ihre im Hinblick auf die Anliegen der Raumentwicklung, des Umweltschutzes oder der Baupolizei wesentliche Umgestaltung, Erweiterung oder Zweckänderung sowie die Beseitigung von Gebäuden bedürfen der Bewilligung durch den Gemeinderat. Vorbehalten bleiben abweichende Zuständigkeitsregelungen des Bundesrechts und die Bestimmungen dieses Gesetzes über den Bau von öffentlichen Strassen und den Wasserbau. Die Gemeinden können die Bewilligungspflicht für bestimmte Schutzzonen erweitern.»

Der Stadtrat möchte den Steg Süssbachweg durch ein neues Bauwerk ersetzen. Bild: Deborah Bläuer

So weit klingt die Aussage der Stadt schlüssig. Aber auf Nachfrage beim Kanton stellte sich heraus, dass für das Projekt eben doch eine Baubewilligung eingeholt werden muss. Allerdings schien auch hier die Sachlage nicht glasklar zu sein. So gab der Kanton der AZ zuerst zur Antwort, es sei keine Baubewilligung nötig.

Kurze Zeit später revidierte er diese Aussage jedoch. Gewässer seien in der Hoheit des Kantons. Die Stadt Brugg und das Departement Bau, Verkehr und Umwelt seien diesbezüglich in Kontakt gewesen.

Sektionsleiter bestätigte, dass eine Baubewilligung nötig ist

Die Gemeinde schätze jeweils aufgrund der durch das Bauvorhaben betroffenen Sachverhalte ab, ob nun kommunale oder auch kantonale Belangen betroffen seien, erklärte Markus Krause, Sektionsleiter in der Abteilung für Baubewilligungen beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt, das generelle Vorgehen. Er bestätigte, dass bei den drei obengenannten Vorhaben der Stadt eine Baubewilligung nötig ist und sagte:

«Es handelt sich einerseits um einen Ersatzneubau und andererseits um wesentliche Sanierungen, die baubewilligungspflichtig sind.»

Unter anderem seien die Belange Lage ausserhalb der Bauzone, Gewässerraum, Nutzungsbewilligung Gewässer, fischereirechtliche Bewilligung und Waldabstand betroffen gewesen, sagt der Sektionsleiter.

Die knapp zehn Meter lange Brücke Seidenstrasse ist ein Bestandteil der Seidenstrasse. Sie ist in die Jahre gekommen. Bild: Deborah Bläuer

Stadt Brugg will sich nächste Woche dazu äussern

Dazu, ob die Stadt Brugg die Baubewilligung erhalten würde, kann Markus Krause momentan keine Aussage machen. «Unser kantonaler Entscheid wurde bereits an den Stadtrat zugestellt. Da es sich noch um ein laufendes Verfahren handelt, kann ich Ihnen derzeit keine detaillierteren Auskünfte erteilen. Der abschliessende Entscheid liegt beim Stadtrat», so Krause.

Die Stadt Brugg möchte sich zu der Angelegenheit aufgrund ferienbedingter Abwesenheiten noch nicht öffentlich äussern. Sie sagte aber zu, nächste Woche Auskunft zu dem Thema zu geben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen