Kritik an Öffnungszeiten: Die Bibliothek Brugg hat am Sonntag zu

Brugg Stadtbibliothek ist am Sonntag nicht zugänglich: Das sorgt für Unmut Mit dem System Open Library ist die Bibliothek auch ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten nutzbar. Allerdings nicht sieben Tage die Woche. Wieso das eine Bruggerin kritisiert und was Bibliotheksleiterin Cécile Bernasconi dazu sagt.

Die Stadtbibliothek Brugg befindet sich neu im Effingerhof. Deborah Bläuer

Mit dem Umzug vom Zimmermannhaus in den Effingerhof vor ein paar Wochen wurde bei der Stadtbibliothek Brugg vieles anders. Unter anderem wurde das System Open Library, zu Deutsch: Offene Bibliothek, eingeführt.

Dabei kann man mittels Bibliotheksausweis auch ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten hineingelangen, Medien zurückbringen und ausleihen. Dies ist im Prophetenstädtchen von Montag bis Samstag möglich.

Die Bruggerin Rebecca Schalch bedauert es, dass die Bibliothek am Sonntag geschlossen bleibt, wie sie in einem Leserbrief schreibt. Die Idee des Systems Open Library stamme aus Skandinavien und werde dort in Hunderten von Bibliotheken angewendet mit Öffnungszeiten von sieben Tagen, so Schalch. Es sei das System der Zukunft. «In einigen Bibliotheken in der Schweiz wird dies schon mit Erfolg umgesetzt.»

Dazu gehört zum Beispiel die Stadtbibliothek Chur, die die ganze Woche zugänglich ist. Andere, etwa die Stadtbibliothek Olten, halten es wie Brugg und gewähren sonntags keinen Zutritt.

Am Sonntag haben die meisten Menschen keinen Zeitdruck

Gemäss Schalch sind Öffnungszeiten am Sonntag deshalb nötig, weil die meisten Menschen dann über freie Zeit verfügen und ohne Zeitdruck verweilen können. Bibliotheken seien wichtig als günstige Angebote zur sinnvollen Verbringung der Freizeit für Familien und für Menschen mit Schwellenangst im Bildungsbereich. «Zudem würde es der sonntäglich unbelebten Altstadt von Brugg zu mehr Attraktivität verhelfen.»

In diesem Sinne habe sie Anfang September einen Brief an den Stadtrat geschrieben, schreibt Rebecca Schalch. Erst als sie im November nachdoppelte, habe sie eine Antwort erhalten; man werde bei guten Erfahrungen über eine Erweiterung der Öffnungszeiten nachdenken.

Durch diesen Eingang gelangen Besucherinnen und Besucher auch ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten in die Stadtbibliothek Brugg. Deborah Bläuer

«Das wiederum bringt mich zum Nachdenken, wie der Massstab für ‹gute› Erfahrungen dann wohl angelegt wird», so Schalch. «Brugg hätte jetzt die Möglichkeit, etwas Neues, Innovatives zum Bildungsangebot, und insbesondere zur Förderung des Lesens, hinzuzufügen.»

Es gebe gute Gründe dafür, dass die Stadtbibliothek Brugg sonntags zu sei, erklärt Leiterin Cécile Bernasconi. Man habe sich sehr wohl überlegt, die Räumlichkeiten sieben Tage die Woche zugänglich zu machen, aber zum einen wäre am Sonntag im Falle von Problemen kein technischer Support verfügbar. Zum anderen gäbe es dann am Montag mehr aufzuräumen, wegzuräumen und zu putzen. Bernasconi sagt:

«Alles, was man mehr will, muss jemand machen. Wir haben diese Ressourcen nicht.»

Viele Bibliotheken, die auch am Sonntag zugänglich seien, hätten dies kombiniert mit Rahmenveranstaltungen wie etwa Vorlesen für Kinder, aber das sei wiederum eine Ressourcenfrage. «Die Stadtbibliothek Basel, zum Beispiel, hat ganz andere Geldbeträge zur Verfügung als wir», so Bernasconi.

Um 6 Uhr früh kam bisher noch niemand

Bisher habe sich zudem gezeigt, dass viele Leute es schätzten, wenn Personal anwesend sei und somit ohnehin innerhalb der bedienten Öffnungszeiten kämen. Um 6 Uhr früh sei bisher noch nie jemand vorbeigekommen, kurz vor 8 Uhr sowie nach 18 Uhr kämen jedoch ab und zu Leute.

«Jeder, der möchte, kann die Bibliothek nutzen», sagt Bernasconi. Schliesslich hätten jede und jeder irgendwann von Montag, 14 bis 21 Uhr und von Dienstag bis Samstag zwischen 6 und 21 Uhr einmal frei.

Man brauche jetzt erst einmal ein halbes bis ein Jahr Zeit, um Erfahrungen mit dem neuen System zu sammeln, herauszufinden, wie die bedienten Randzeiten und die Zeiten der Open Library genutzt würden. Auch müsse man schauen, wie die bedienten Öffnungszeiten, die ebenfalls ausgebaut worden seien, mit den vorhanden Personalressourcen aufgingen.

