Brugg: Ortsunkundige sind mit Zufahrt in Altstadt überfordert

Brugg Stadt überlässt Ortsunkundige in der Altstadt weiterhin dem Schicksal Verkehrte Welt am Morgen vor dem Erdbeeribrunnen: Transporter und Lastwagen stehen in falscher Fahrtrichtung auf der Hauptstrasse. Die Stadt will die Auffindbarkeit in der Altstadt eigentlich verbessern, kommt aber nicht vom Fleck. Was dieses Jahr noch zu erwarten ist. Claudia Meier 16.03.2022, 05.00 Uhr

Lastwagen und Transporter stehen in falscher Fahrtrichtung auf der Hauptstrasse in der Brugger Altstadt. Claudia Meier (10. März 2022)

Wer regelmässig in der Brugger Altstadt unterwegs ist, kann ein Lied davon singen: Fahrzeuge fahren im Einbahnverkehr die Hauptstrasse runter anstatt rauf, Lastwagen wenden in der Kurve vor dem Erdbeeribrunnen und neben dem Roten Haus fragen sich vor allem Ortsunkundige: «Wo muss ich durch, wenn ich hier nicht reinfahren darf? Rechts oder links?»

Nur der öffentliche Bus darf auf der Hauptstrasse in die Altstadt fahren. Claudia Meier

Das Phänomen ist bekannt. Die Brugger Altstadt ist im Oktober 2004 zur Begegnungszone mit einem speziellen Verkehrsregime erklärt worden. Doch der Einbahnverkehr via Storchengasse, Rathaus- und Kirchengasse sowie Hauptstrasse ist nicht auf Anhieb zu erkennen.

Navis zeigen falsche Einfahrt an

So manche Navis zeigen die Einfahrt fälschlicherweise über die Hauptstrasse an. Das war selbst Stadtratsmitgliedern vor wenigen Jahren nicht bewusst. Es sind meistens Fahrzeuge mit ausserkantonalem oder ausländischem Kontrollschild, die sich in der Brugger Altstadt nicht zurechtfinden, wenn sie Ware liefern oder Zügelsachen abholen müssen. In Workshops mit Altstadtvertretern hat die Stadt 2019 das Altstadt-Entwicklungsleitbild erarbeitet und Umsetzungsmassnahmen für die nähere Zukunft definiert.

Darin wurde unter anderem festgehalten, dass ab 2019 Massnahmen zur besseren Einhaltung des Verkehrsregimes in der Altstadt durchgesetzt werden. Ab 2020 sollen die Auffindbarkeit und Eingangssituation verbessert werden mittels Überprüfung der Beschilderung und eine Sitztreppe vor dem Salzhaus realisiert werden.

Arbeitsgruppe soll wieder formiert werden

Während es mit der Salzhaussitztreppe vorwärtsging, ein Holzmodell erstellt wurde, die Bauarbeiten derzeit laufen und die Einweihung für Ostern 2022 vorgesehen ist, verändert sich an der Beschilderung für die Auffindbarkeit der Altstadt nichts. Wie sieht da der Zeitplan aus?

Den Hinweis für die Einfahrt in die Storchengasse finden nicht alle Chauffeure. Claudia Meier

Stadtschreiber Matthias Guggisberg teilt mit, dass man am letzten runden Tisch vom 15. Juni 2020 angefangen habe, die Thematik «Auffindbarkeit und Eingangssituation verbessern» zu bearbeiten. «Dominic Church, der Präsident des Quartiervereins Altstadt und Umgebung, hat dazu ein Eingangsreferat gehalten», so Guggisberg.

Zudem sei eine Arbeitsgruppe definiert worden, die sich mit der Thematik vertieft hätte auseinandersetzen sollen. Der Stadtschreiber fügt an:

«Leider konnten wir aufgrund der Covid-Lage das Projekt nicht wie geplant weiterführen.»

Ziel ist es laut Guggisberg, die Thematik «Auffindbarkeit und Eingangssituation verbessern» in diesem Jahr neu anzugehen und die damals gegründete Arbeitsgruppe wieder zu formieren.

Auswertung der ersten Etappe im November

Die bisher am Prozess beteiligten Institutionen und Interessenvertreter aus der Altstadt sind nun am 12. Mai von der Stadt zum nächsten runden Tisch eingeladen. «Ziel ist es, Ende Jahr am ‹Runden Tisch Altstadt› vom 2. November eine Auswertung der ersten Umsetzungszeit vorzunehmen sowie die nächste Prozesszeit vorzubereiten», hält der Stadtschreiber zum Zeitplan fest.

Der Lastwagen mit dem deutschen Kontrollschild wendet vor dem Erdbeeribrunnen-Platz. Claudia Meier (10. März 2022)

Im Eingangsreferat von Präsident Dominic Church vom Quartierverein Altstadt und Umgebung im Juni 2020 ging es darum, mehr Fuss- und Veloverkehr in der Altstadt zu generieren. Seine Kernbotschaft lautete:

«Um eine Destination attraktiv zu machen, lenkt eine geschickte Gestaltung den Blick auf jene Punkte, die Interesse wecken, die man gerne aufsucht und an denen man sich aufhalten will.»

Dabei seien Blickverbindungen und klare, direkte Wege ausschlaggebend. Ziele sollten gut erkennbar «in Szene gesetzt» werden. Natürlich brauche es trotzdem Schilder – «aber eher sehr wenige, welche ansprechend und leicht verständlich gestaltet sind».

Man darf also gespannt sein, in welche Richtung die Entwicklung beim Thema «Auffindbarkeit und Eingangssituation verbessern» geht. Ursprünglich war die Idee, dass der runde Tisch zweimal jährlich unter der Leitung von Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) und der Teilnahme des Ressortvorstehers Planung und Bau sowie Vertretern der Stadtverwaltung stattfindet. Bis Ende 2021 stand Reto Wettstein (FDP) dem Ressort Planung und Bau vor. Mit dem Beginn der neuen Amtsperiode ist es der Parteilose Roger Brogli.