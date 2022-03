Guter Rechnungsabschluss: In Brugg fliessen Steuern trotz Corona

Brugg Stadt erzielt stattlichen Gewinn: Die Steuern fliessen munter trotz Corona Die Stadt Brugg verbucht wider Erwarten einen Gewinn von 15,4 Mio. Franken. Das Nettovermögen steigt um 24,1 Mio. Franken. Das sind die Gründe für den guten Rechnungsabschluss. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Der Rechnungsabschluss in Brugg fällt anders aus als erwartet. mhu (12. Mai 2021)

Das Gesamtergebnis fällt völlig anders aus als erwartet, sagten Vizeammann und Finanzminister Leo Geissmann (Die Mitte) sowie Stefan Huber, Leiter Abteilung Finanzen, am Freitagnachmittag bei der Präsentation des Brugger Rechnungsabschlusses 2021. Dieser stehe unter umgekehrten Vorzeichen. Statt ein Verlust von rund 4,2 Mio. Franken kann ein Gewinn von knapp 15,4 Mio. Franken verbucht werden.

Vor allem der bessere Steuerabschluss schlägt sich nieder sowie das Ergebnis aus der Finanzierung. Dass bei letzterem die Erwartungen massiv übertroffen werden, sei einerseits zurückzuführen auf das wiederum gute Börsenjahr sowie andererseits auf Bewertungskorrekturen bei Liegenschaften als Folge der Revision der Bau- und Nutzungsordnung, führte Huber aus. Es kommt zu Aufwertungen von rund 11 Mio. Franken.

Der erwartete Rückgang bei den Steuererträgen aufgrund der Coronapandemie hat sich bei weitem nicht bewahrheitet. Vielmehr wird bei den natürlichen als auch den juristischen Personen das Budget klar übertroffen.

Finanzminister Geissmann erinnerte sich an die Sitzung des Einwohnerrats im Oktober 2020, an der ein Budget präsentiert wurde mit einem Verlust von knapp 4,8 Mio. Franken. Der Steuerertrag sei vorsichtig geschätzt worden, gerechnet wurde mit einem Einbruch. Der Stadtrat habe bewusst kein Sparbudget vorgelegt, das Defizit in Kauf genommen, das Leistungsangebot aufrechterhalten wollen. Der Einwohnerrat wies das Budget zurück. Bereits im Dezember 2020 wurde die überarbeitete Version mit einem Verlust von rund 4,2 Mio. Franken angenommen.

Tiefere Gebühren bei öffentlichen Parkplätzen

Vizeammann und Finanzminister Leo Geissmann (Die Mitte). zvg

Tiefer im Vergleich zum Budget fällt in der Rechnung 2021 der Nettoaufwand im Bereich «Allgemeine Verwaltung» aus, vor allem durch Verzögerungen beim Informatik-Projekt, wodurch die geplanten Abschreibungen entfielen, sowie im Bereich «Öffentliche Ordnung und Sicherheit», in erster Linie, weil Stellen bei der Regionalpolizei (Repol) Brugg nicht besetzt werden konnten und die Pauschalentschädigung des Bundes an den Betrieb des Bundesasylzentrums von rund 125'000 Franken nicht budgetiert war.

Im Bereich «Gesundheit» wirken sich die deutlich tieferen Restkosten an die stationäre Pflegefinanzierung aus, hielt Huber fest.

Im Bereich «Verkehr» dagegen sind Mehrkosten zu verzeichnen. Ins Gewicht fallen die Strassenunterhaltsarbeiten. Als Folge von Corona waren zudem die öffentlichen Parkplätze weniger gefragt, die Gebühren fielen entsprechend tiefer aus.

Vor allem Strassenbauprojekte verzögern sich

Angefallen sind spürbar weniger Investitionsausgaben. Vor allem bei Strassenbauprojekten kam es laut Huber zu Verzögerungen. Für die Erneuerung des Abwartshaus Stapfer sowie die Strassenlärmsanierungen Umiken konnten dagegen unerwartet Subventionen vereinnahmt werden.

Für die neuen, im 2021 beantragten und bewilligten Verpflichtungskredite – etwa für die Erweiterung der Schulanlage Umiken, die Sanierungen von Habsburgerstrasse und Enzianweg, die Aufwertung Hofstatt mit Sitztreppe oder das Projekt «Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» – fällt ein grosser Teil der Kosten erst in der Rechnung 2022 an.

Unter dem Strich beträgt das Finanzierungsergebnis rund 24,1 Mio. Franken. Um diesen Betrag steigt das Nettovermögen.

Bei der Frage nach einem Ausblick äusserte sich Finanzminister Geissmann vorsichtig. Der Stadtrat gehe davon aus, dass – auch wenn gewisse Projekte noch durch Einsprachen blockiert seien – die Nettoinvestitionen steigen, das Nettovermögen abnehmen werde.

Die Holzpreise haben merklich angezogen

Der Betrieb Abwasserbeseitigung schliesst mit einem operativen Verlust von rund 342'800 Franken ab (Budget -418'300 Franken), der Betrieb Abfallwirtschaft erzielt einen operativen Gewinn von rund 94'000 Franken (Budget 76'000 Franken).

Die Rechnung der Ortsbürgergemeinde schliesst mit einem Verlust von rund 2,63 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Gewinn von 12'500 Franken. Ausgewirkt hat sich hier ebenfalls die Revision der Bau- und Nutzungsordnung. Von der Bewertungskorrektur bei den Liegenschaften des Finanzvermögens war das Grundstück Weiermatte betroffen. Durch die Teilumzonung musste ein Parzellenanteil abgewertet und ins Verwaltungsvermögen umgebucht werden.

Erfreulich war dagegen das Ergebnis beim Forstbetrieb. Die Situation am Holzmarkt hat sich entspannt, die Nachfrage nahm zu und die Holzpreise zogen merklich an.

