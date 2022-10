Brugg: Genietruppe zeigt am Tag der Angehörigen ihr Können

Brugg Spektakel auf dem Waffenplatz: Die jungen Soldatinnen und Soldaten zeigen am Tag der Angehörigen ihr Können Am Tag der Angehörigen gewährten 400 Rekruten, Milizkader und Lehrkörper der Genieschule Brugg einen Einblick in ihren militärschen Arbeitsalltag. Dazu gehören die Disziplinen Brücken bauen, Pflöcke in den Boden rammen, mit riesigen Maschinen hantieren – und natürlich der Zmittag aus der Militärküche. Ina Wiedenmann Jetzt kommentieren 02.10.2022, 13.00 Uhr

Über 2500 Angehörige und Freunde der Soldatinnen und Soldaten kamen, um sich von ihnen einen Einblick in den Ausbildungsalltag geben zu lassen. Ina Wiedenmann / Aargauer Zeitung

Sie rollen stabile Strassen aus, setzen tonnenschwere Brückenteile zusammen, rammen meterlange Pflöcke in den Boden und hantieren mit riesigen Maschinen. Die Rekruten der Genieschule 73 in Brugg demonstrieren am Tag der Angehörigen, was sie in den vergangenen 13 Wochen ihrer Grund- und Systemausbildung gelernt haben. 2564 Angehörige und Gäste wollten sich dies trotz nasskaltem Wetter nicht entgehen lassen und wurden mit einem eindrücklichen Vormittag belohnt.

«Ich bin stolz auf deren Leistung», betont Schulkommandant Daniel Wegrampf bei der morgendlichen Begrüssung im Filmsaal Ländi der Genieschule 73 in Brugg. Dieser Tag soll Angehörigen und Interessierten das Militär näherbringen und einen Austausch aller ermöglichen.

Oberst Wegrampf erklärt: «Der Begriff Genie, Pionier entstand im 17. Jahrhundert aus dem französischen Wort «pion», bedeutet Fusssoldat und bezeichnete ursprünglich den Angehörigen einer kriegstechnischen Einheit, der an vorderster Front durch Wege- und Brückenbau den Vormarsch der Armee ermöglichte und die Beweglichkeit der Truppe förderte.»

Die Soldaten zeigen, was sie gelernt haben

Das soll mit dem heutigen Tag demonstriert werden. Die Tribüne Schachen ist dicht und bis auf den letzten Platz besetzt. Es ertönt Marschmusik. Zwei Kompanien mit insgesamt 400 Rekruten marschieren aufs Gelände. Schüsse werden abgefeuert. Kommandant Wegrampf tritt ans Mikrofon und begrüsst das Publikum auf Deutsch, Französisch und Italienisch.

Am Tag der Angehörigen erhielten die Besucherinnen und Besucher Einblick in die Ausbildung der Soldaten und Soldatinnen.

Die Soldaten werden an fünf Stationen zeigen, was sie gelernt haben – als Übermittler, im Umgang mit Baumaschinen und Spezialfahrzeugen, als Sappeure und Rammpontoniere. Plötzlich taucht ein römischer Legionär unter den Soldaten auf und fragt: «Was kann die RS 73, was ich nicht kann?» Bei einem Fotoshooting mit den Rekruten erhofft er, mehr über die heutige Zeit zu erfahren.

Mit Schirmen ausgerüstet auf dem Rundgang

Der Rundgang beginnt. Mit Schirmen ausgerüstet bewegt sich das Publikum Richtung Brückenbauer (Sappeure). Ein Helikopter kreist über ihnen. Kompaniekommandant und Oberleutnant Christoph Boss erklärt die drei Aufgaben seiner Kompanie: Beweglichkeit sicherstellen durch Brückenbau, Einschränken, beispielsweise mit Hilfe von Panzern und allgemeine Genieaufgaben wie das Fliegen eines Helikopters.

Die jungen Soldaten und Soldatinnen im Einsatz. Nadine Böni

Die Umstehenden staunen, als eine Gruppe von Rekruten mit einem Kran tonnenschwere Brückenteile verschiebt, miteinander verbindet und punktgenau platziert. Es klappt, weil alle Hand in Hand arbeiten, aufeinander hören und wissen, was zu tun ist. Für diesen Anlass haben sie am Tag zuvor extra eine 28 Meter lange Brücke errichtet, die alle Gäste auf dem Rundgang überqueren können.

An der nächsten Station steht Soldat Staubli vor einem Dreiachser. Er erklärt Wissbegierigen, dass dieser Lastwagen sowohl länger als auch breiter als übliche Lastwagen ist und Lastwagenfahrer dafür eine extra Ausbildung benötigen.

Gemeinsames Zmittag in der Militärküche

Bei den Rammpontonieren klopft es enorm. Sie rammen einen Stamm in den Boden und zeigen, wie sie Brückenpfeiler setzen. Ein Lastwagen rangiert mit einer Abrollstrasse rückwärts auf ein Feld, rollt die 50 Meter lange Aluminium-Bahn aus und bereitet damit den Untergrund für eventuelle Panzereinsätze vor. Sowohl Kinder als auch Erwachsene staunen nicht schlecht, als sie bei den Soldaten vorbeikommen, die Sprengungen machen und Anschauungsmaterial dabeihaben.

Noch sind diese jungen Soldaten in der Ausbildung. 13 Wochen liegen hinter ihnen, fünf weitere stehen bevor. Ehemals waren sie Rekruten, jetzt sind sie Soldaten. Einige davon werden als höhere Unteroffiziere und Offiziere vorgeschlagen. Die Zeit in der RS wird sicher allen in Erinnerung bleiben. Die Angehörigen haben sie jedenfalls mit ihren Demonstrationen, Erklärungen und Erzählungen beeindruckt. Der Tag endet mit einem gemeinsamen Mittagessen aus der Militärküche.

